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Spor

Martin Odegaard'ın Bernardo Silva isyanı: Futbol sahasında yeri yok

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Martin Odegaard'ın Bernardo Silva isyanı: Futbol sahasında yeri yok
Başlık ResmiMartin Odegaardın Bernardo Silva isyanı: Futbol sahasında yeri yok

UEFA Uluslar A Ligi'nde Portekiz'e 2-1 yenilen Norveç'te yıldız oyuncu Martin Odegaard, uzatma bölümünde Bernardo Silva'nın ayak bileğine yaptığı müdahale hakkında, "Böyle bir hareketin futbol sahasında yeri yok" dedi.

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Norveç'in sahasında Portekiz'e 2-1 yenildiği UEFA Uluslar A Ligi maçında Martin Odegaard'a yapılan müdahale tartışmaya neden oldu. Arsenal kaptanı, sağ ayak bileğine sert bir darbe aldığı pozisyonun ardından Bernardo Silva'ya tepki gösterdi.

Oslo'da oynanan maçın uzatma dakikalarında Odegaard, topu sol ayağıyla ileriye gönderdikten sonra Silva'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Yıldız oyuncu, maç sonu açıklamasında bu pozisyona vurgu yaptı.

Real Madrid, geçtiğimiz haziran ayında Bernardo Silva ile 30 Haziran 2028'e kadar sözleşme imzaladı.
Başlık ResmiReal Madrid, geçtiğimiz haziran ayında Bernardo Silva ile 30 Haziran 2028'e kadar sözleşme imzaladı.

"TEKME ATTI"

Norveçli yayın kuruluşu TV2'ye konuşan Odegaard, "Ben topu çoktan gönderdikten sonra gelip bana tekme atıyor. Ne yaptığını anlamıyorum. Böyle bir hareketin futbol sahasında yeri yok. İnsanların bunu yapması üzücü" dedi.

Portekizli oyuncuya sahada ne söylediği sorulan 27 yaşındaki 10 numara, "Bunu televizyonda söylemesek iyi olur" cevabını verdi.

Martin Odegaard, sakatlığıyla ilgili, "Bu gece muhtemelen iyi olmayacak ama önümüzdeki birkaç gün içinde düzeleceğini umuyorum" dedi.
Başlık ResmiMartin Odegaard, sakatlığıyla ilgili, "Bu gece muhtemelen iyi olmayacak ama önümüzdeki birkaç gün içinde düzeleceğini umuyorum" dedi.

"BU FUTBOL"

Norveç basınından VG'nin aktardığına göre; Bernardo Silva, rakibine müdahalesi sorulduğunda "Bu futbol, dostum" ifadelerini kullandı.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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