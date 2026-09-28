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Dünya

B-1 bombardıman uçakları mı hedefti? İngiltere'deki saldırı planında İran şüphesi

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B-1 bombardıman uçakları mı hedefti? İngiltere'deki saldırı planında İran şüphesi
Başlık ResmiB-1 bombardıman uçakları mı hedefti? İngilteredeki saldırı planında İran şüphesi

İngiltere'de ABD güçlerinin konuşlandığı RAF Fairford Hava Üssü yakınlarında dün yaşanan ve 5 kişinin gözaltına alınmasıyla sonuçlanan olayda yeni ayrıntılar ortaya çıktı. ABD basınına göre İngiliz terörle mücadele ekipleri, engellendiği değerlendirilen saldırı girişiminin arkasında İran bağlantısı olup olmadığını araştırıyor.

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İngiltere'de ABD'nin B-1 bombardıman uçaklarına ev sahipliği yapan RAF Fairford Hava Üssü'nü hedef aldığı şüphesiyle engellenen terör saldırısında gözler İran'a çevrildi.

Wall Street Journal, 5 kişinin gözaltına alındığı olayda İngiliz müfettişlerin muhtemel Tahran bağlantısını mercek altına aldığını yazdı:

"Soruşturma henüz ilk aşamada. Şüphelilerin doğrudan Tahran tarafından yönlendirilip yönlendirilmediği bilinmiyor."

İran, daha önce İngiltere'yi ABD'nin İran'a yönelik operasyonlarında İngiliz üslerinin kullanılmasına izin vermesinin sonuçları olacağı yönünde uyarmıştı.

B-1 bombardıman uçakları mı hedefti? İngiltere'deki saldırı planında İran şüphesi
Başlık ResmiB-1 bombardıman uçakları mı hedefti? İngiltere'deki saldırı planında İran şüphesi

5 KİŞİ ÜS YAKININDA YAKALANDI

İngiliz polisi, 27 Eylül Pazar günü saat 00.45 sıralarında RAF Fairford'a doğru ilerlediği belirtilen üç şüpheli araçla ilgili ihbar aldı.

Silahlı polis ekiplerinin bölgeye sevk edilmesinin ardından Whelford'da beş kişi gözaltına alındı. Şüpheliler önce Patlayıcı Maddeler Yasası kapsamındaki suçlardan, ardından "terör eylemi hazırlama" şüphesiyle gözaltına alındı.

Şüphelilerin 20'li yaşlarında İngiltere vatandaşları olduğu ve Londra'da yaşadığı belirtildi.

B-1 bombardıman uçakları mı hedefti? İngilteredeki saldırı planında İran şüphesi
Başlık ResmiB-1 bombardıman uçakları mı hedefti? İngilteredeki saldırı planında İran şüphesi

B-1 BOMBARDIMAN UÇAKLARI HEDEF MİYDİ?

Wall Street Journal'a konuşan güvenlik yetkilileri, saldırı planının muhtemel hedeflerinden birinin RAF Fairford'da bulunan ABD'ye ait B-1 bombardıman uçakları olabileceğinden şüpheleniyor.

RAF Fairford, ABD Hava Kuvvetlerinin Avrupa'daki stratejik noktalarından biri olarak kullanılıyor. Üs, ABD'nin İran'la yaşanan çatışma sırasında Orta Doğu'daki operasyonlarında da kullanıldı.

ABD ve İngiliz güvenlik birimlerinin son haftalarda üs çevresindeki tehdidin arttığının farkında olduğu ve güvenlik önlemlerinin olaydan önce sıkılaştırıldığı görüldü.

ÜÇ BEYAZ MİNİBÜS BOMBA EKİPLERİNCE İNCELENDİ

Olayın ardından üç beyaz minibüs güvenlik güçlerinin incelemesine alındı. İngiliz basınına yansıyan görüntülerde bomba imha robotlarının araçları kontrol ettiği görüldü.

Araçların çevresinde büyük siyah bidonların bulunduğu görüntülere yansırken, İngiliz basını araçlarda ele geçirilen malzemelerin el yapımı patlayıcılarla uyumlu olabileceğinin değerlendirildiğini bildirdi.

Üç aracın çevresinde 400 metrelik güvenlik çemberi oluşturulurken yaklaşık 85 hanede yaşayanlar tedbir amacıyla tahliye edildi.

ŞÜPHELİLERİ BİR VATANDAŞIN İHBARI ELE VERDİ

Olayın ortaya çıkış şekli de İngiliz basınının gündemine oturdu.

Gece saatlerinde evine dönen bir bölge sakini, RAF Fairford yakınındaki yolu kapatan beyaz minibüsleri ve çevrede hareket eden maskeli kişileri fark etti.

Durumdan şüphelenen vatandaşın acil yardım hattını araması üzerine güvenlik güçleri bölgeye sevk edildi. Böylece muhtemel saldırı girişimi gerçekleşmeden şüpheliler gözaltına alındı.,

TRUMP: BÜYÜK HASAR VERMEK İSTİYORLARDI

ABD Başkanı Donald Trump da olayın ardından yaptığı açıklamada ABD ve İngiltere'nin soruşturmada birlikte çalıştığını söyledi.

Trump, şüphelilerin bir süredir takip edildiğini savunarak, "Büyük hasar vermek istiyorlardı" ifadelerini kullandı.

TAHRAN TARAFINDAN MI YÖNLENDİRİLDİLER?

Soruşturmanın en kritik ayağını ise saldırı girişiminin arkasındaki bağlantı oluşturuyor.

İngiliz güvenlik birimleri, şüphelilerin doğrudan İran tarafından yönlendirilip yönlendirilmediğini söylemek için henüz erken olduğunu belirtiyor.

İngiliz ve ABD basınında yer alan bilgilere göre soruşturmacılar, İran bağlantısı ihtimalinin yanı sıra farklı yapılanmalarla muhtemel bağlantıları da değerlendiriyor. İngiliz polisi şu ana kadar saldırının arkasında İran bulunduğuna ilişkin kesin bir tespit açıklamadı.

Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
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