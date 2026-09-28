Şırnak'ta arazi kavgası! Ölü ve çok sayıda yaralı var
Şırnak'ın Cizre ilçesinde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada yaralanan 6 kişiden 1'i hayatını kaybetti.
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Şırnak'ın Cizre ilçesindeki Şah Mahallesi'nde, iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgaya dönüştü.
1 KİŞİ ÖLDÜ, 5 KİŞİ YARALI
Kavgada 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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KAVGA HASTANEDE DE SÜRDÜ
Tedavisi süren yaralıların yakınları arasında gerginlik yaşanması üzerine hastane çevresinde güvenlik önlemi alındı.
Kavgada yaralanan C.Ç. (23) kurtarılamadı.
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