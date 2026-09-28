Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Ekonomi

Altının kilogram fiyatı 6 milyon 538 bin liraya geriledi

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 538 bin liraya düştü.

Kaydet
|

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 520 bin lira, en yüksek 6 milyon 568 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 3,1 düşüşle 6 milyon 538 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı cuma gününü 6 milyon 748 bin liradan tamamlamıştı.

ÖNERİLEN HABERLER
Gramda 200 liralık kayıp! Altın neden düşüyor? İşte öne çıkan 3 sebep
TASARRUF ORTAĞIM

Gramda 200 liralık kayıp! Altın neden düşüyor? İşte öne çıkan 3 sebep

İŞLEM HACMİ 2,9 MİLYAR LİRA

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 2 milyar 968 milyon 669 bin 353,89 lira, işlem miktarı ise 454,94 kilogram oldu. Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 2 milyar 976 milyon 406 bin 375,02 lira olarak gerçekleşti.

ÖNERİLEN HABERLER
Altında yıl sonu için dikkat çeken tahmin! Şimdi alan ne kadar kazanır?
TASARRUF ORTAĞIM

Altında yıl sonu için dikkat çeken tahmin! Şimdi alan ne kadar kazanır?

EN FAZLA İŞLEM GERÇEKLEŞTİREN KURUMLAR

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Çakmakçı Kıymetli Madenler, Türkiye Emlak Katılım Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası ile Türkiye İş Bankası olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış6.748.000,004.315,00
En Düşük6.520.000,004.142,40
En Yüksek6.568.000,004.165,00
Kapanış6.538.000,004.165,00
Ağırlıklı Ortalama6.527.921,734.154,00
Toplam İşlem Hacmi (TL)2.968.669.353,89
Toplam İşlem Miktarı (Kg)454,94
Toplam İşlem Adedi48
Editör : MESUT ŞAHİN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Ekonomi
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
'BALIKÇI İSMET' DETAYI!
'BALIKÇI İSMET' DETAYI!
CHP’li eski vekilin kardeşi adına 3,1 milyar TL çıkış
KİLİT İSİM TESLİM OLDU
KİLİT İSİM TESLİM OLDU
Fon soruşturmasında yeni gelişme
TOPRAK ÇÖKTÜ, EVLER GÖMÜLDÜ
TOPRAK ÇÖKTÜ, EVLER GÖMÜLDÜ
Ülkeyi vuran sel sonrası korkunç manzara
PEŞİN ÖDEYENE %15 İNDİRİM
PEŞİN ÖDEYENE %15 İNDİRİM
TOKİ, 46 ilde 383 arsayı satışa çıkardı
'MANİDAR BULUYORUM'
'MANİDAR BULUYORUM'
Torunoğulları'ndan Yıldırım'a Kante çıkışı
TÜRK MOTORUNA TALİP OLDULAR
TÜRK MOTORUNA TALİP OLDULAR
Güney Kore, Türkiye'nin kapısını çaldı!
"FİTİL FİTİL GETİRİLMELİ"
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan fon krizi açıklaması
SPK ÖDEME DETAYINI AÇIKLADI
SPK ÖDEME DETAYINI AÇIKLADI
Tasfiye edilen fonlarda parası kalanlar dikkat!
KAN DONDURAN ÇEKİÇLİ DEHŞET!
KAN DONDURAN ÇEKİÇLİ DEHŞET!
Parmağı kırık, kafasında 12 dikiş var
'ÇOK ŞAŞIRDIM'
'ÇOK ŞAŞIRDIM'
Leao'dan Süper Lig ve Galatasaray itirafı
MÜFETTİŞLER SAHAYA İNİYOR!
MÜFETTİŞLER SAHAYA İNİYOR!
Okullarda tedbirler yerinde gözden geçirilecek
İETT DEHŞETİNDE KARAR!
İETT DEHŞETİNDE KARAR!
Otobüs şoförüne 30 yıl hapis cezası verildi
'ÖZELLİKLE 2 YILDIZA DİKKAT'
'ÖZELLİKLE 2 YILDIZA DİKKAT'
İtalyanlar, Türkiye maçı öncesi Mancini'yi uyardı
GRAMDA 200 LİRALIK KAYIP!
GRAMDA 200 LİRALIK KAYIP!
Altın neden düşüyor? İşte 3 sebep
HİROŞİMA'YI 16'YA KATLADI
HİROŞİMA'YI 16'YA KATLADI
İsrail, Gazze’yi haritadan sildi! Yıkımın boyutu korkunç
KIZ ÖĞRENCİ TÜFEKLE GELDİ!
KIZ ÖĞRENCİ TÜFEKLE GELDİ!
Öğretmenler ve veliler son anda fark etti
DUVARDAN 178 MİLYON LİRA ÇIKTI
DUVARDAN 178 MİLYON LİRA ÇIKTI
Polis kovayla taşımak zorunda kaldı
HAALAND İLE KIYASLADI
HAALAND İLE KIYASLADI
Jesus, Galatasaraylı yıldızı göklere çıkardı
İSTANBUL İÇİN TARİH VERİLDİ!
İSTANBUL İÇİN TARİH VERİLDİ!
Peş peşe uyarı! Yağışlar kuvvetlenecek
'LÜTFEN YALANLA'
'LÜTFEN YALANLA'
Netanyahu, 7 Ekim için BAE liderine yalvardı!
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Mutfak camından eve girip bıçak tehdidiyle cüzdan gasp etti
Mutfak camından eve girip bıçak tehdidiyle cüzdan gasp etti
Kaydet
Parmağı kırık, kafasında 12 dikiş var! Zeytinburnu'nda kan donduran aile kavgası, amcalarına çekiçle saldırdılar
Korkunç aile kavgası! Parmağı kırık, kafasında 12 dikiş var
Kaydet
TikTok Türkiye'de yasaklanacak mı? Tiktok kısıtlamasında son durum!
TikTok Türkiye'de yasaklanacak mı? Tiktok kısıtlamasında son durum!
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.