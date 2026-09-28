Samsun'un Atakum ilçesinde bir kişinin evine mutfak penceresinden girerek bıçak tehdidiyle cüzdanını gasp eden şahıs, polis ekiplerince yakalandı.

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Samsun'un Atakum ilçesinde, 6 Eylül günü Körfez Mahallesi'nde İ.D.'nin evine mutfak penceresinden giren kimliği belirsiz bir kişi, bıçak çekerek içinde kimlik kartları ve 3 bin 600 lira para bulunan cüzdanı gasp edip kaçtı.

Mutfak camından eve girip bıçak tehdidiyle cüzdan gasp etti

YAKALANDI

İ.D., polise şikayette bulundu. Samsun Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan takip ve çalışma sonucu gasp olayını yapan Ş.A.O. (37) yakalanarak gözaltına alındı.

Polisteki sorgusu tamamlanan Ş.A.O. bugün adliyeye sevk edildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Atakum Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: İHLAS HABER AJANSIAtakum

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