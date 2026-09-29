Çanakkale'de feci kaza: Otobüsle çarpışan otomobilde can pazarı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobil, Troya Tüneli girişindeki kavşaktan dönmeye çalıştığı sırada İzmir istikametinde ilerleyen E.Ç. idaresindeki otobüsle çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
2 KİŞİ ÖLDÜ, 3 KÖPEK TELEF OLDU
Mustafa Gürel ve Hüseyin Soylu'nun hayatını kaybettiği otomobildeki 3 köpeğin de öldüğü belirlendi.
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