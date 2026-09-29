Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
3. Sayfa

Çanakkale'de feci kaza: Otobüsle çarpışan otomobilde can pazarı

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaydet
|

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobil, Troya Tüneli girişindeki kavşaktan dönmeye çalıştığı sırada İzmir istikametinde ilerleyen E.Ç. idaresindeki otobüsle çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Çanakkalede feci kaza: Otobüsle çarpışan otomobilde can pazarı
Başlık ResmiÇanakkalede feci kaza: Otobüsle çarpışan otomobilde can pazarı

2 KİŞİ ÖLDÜ, 3 KÖPEK TELEF OLDU

Mustafa Gürel ve Hüseyin Soylu'nun hayatını kaybettiği otomobildeki 3 köpeğin de öldüğü belirlendi.

Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: ANADOLU AJANSI | Ayvacık
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
3. Sayfa
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
MHK BAŞKANI GÖZALTINDA
MHK BAŞKANI GÖZALTINDA
Futbol camiasını sarsan gelişme
POLİS KOYMAK YETMİYOR!
POLİS KOYMAK YETMİYOR!
Saldırıları önlemede uzmanından çarpıcı uyarı
İKİ ÖLÜMDE DİKKAT ÇEKEN DETAY
İKİ ÖLÜMDE DİKKAT ÇEKEN DETAY
Doktor Tamer soruşturmanın kilit ismiydi
ALTINDA DÜŞÜŞ BİTTİ Mİ?
ALTINDA DÜŞÜŞ BİTTİ Mİ?
Dev bankadan 1 Ekim uyarısı geldi
GALATASARAYLILARI MEST ETTİ
GALATASARAYLILARI MEST ETTİ
Mancini, Bursa'da stattan ayrılırken tek kelime söyledi
ZAM ŞAMPİYONU ŞAŞIRTTI!
ZAM ŞAMPİYONU ŞAŞIRTTI!
Fiyatı bir ayda yüzde 60 yükseldi
SAAT VEREREK UYARDILAR
SAAT VEREREK UYARDILAR
14 il için sarı kod! İstanbullular bugüne dikkat...
İFADESİNDE 3 İSİM VERDİ
İFADESİNDE 3 İSİM VERDİ
Kozinoğlu soruşturmasında dikkat çeken gelişme
BES’İ OLANLAR DİKKAT!
BES’İ OLANLAR DİKKAT!
Birikimler için altın ve borsa uyarısı geldi
MİLLİLERİN KÂBUS GECESİ
MİLLİLERİN KÂBUS GECESİ
İtalya'ya farklı kaybettik, 2'de 0 çektik
SİNCAR'DA DEVLETİN DÖNÜŞÜ
SİNCAR'DA DEVLETİN DÖNÜŞÜ
Terörsüz Türkiye'den Terörsüz Bölge'ye
"YUHALANMAYI HAK ETTİK"
Vincenzo Montella'dan istifa cevabı
BU İŞLEM HİÇ MASUM DEĞİL!
BU İŞLEM HİÇ MASUM DEĞİL!
Süresi dolan kredi kartını sakın kesmeyin
ASENSIO SAHNEYE ÇIKIYOR
ASENSIO SAHNEYE ÇIKIYOR
İsmail Kartal'ın planı ortaya çıktı
36 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
36 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Yazıcıoğlu soruşturmasında yeni gelişme
29 GÜNDE 8 MAÇ!
29 GÜNDE 8 MAÇ!
Beşiktaş'ı bekleyen zorlu fikstür
3 AY SONRA YİNE AYNI KARAR!
3 AY SONRA YİNE AYNI KARAR!
Putin imzaladı, orduda dikkat çeken değişiklik
GENLE DE OYNAYACAK
GENLE DE OYNAYACAK
Yapay zekâ kısırlığa da çare oluyor!
FON KRİZİNE NET MESAJ
FON KRİZİNE NET MESAJ
'Milletin malına el uzatan karşısında bizi bulur'
SPK'DAN YENİ HAMLE
SPK'DAN YENİ HAMLE
Fon soruşturmasında 37 kişiye suç duyurusu
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Fon soruşturması öncesi Dubai detayı! Mustafa Sandal ve eşinin hamlesi ortaya çıktı
Mustafa Sandal ve eşinin hamlesi ortaya çıktı
Kaydet
A101 aktüel ürünler kataloğu 1 Ekim Perşembe! A101 Aldın Aldın kataloğunda bu hafta neler var?
A101 aktüel ürünler kataloğu 1 Ekim Perşembe
Kaydet
Eylülde zam şampiyonu şaşırttı! Fiyatı bir ayda yüzde 60 yükseldi
Eylülde zam şampiyonu şaşırttı! Fiyatı bir ayda yüzde 60 yükseldi
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.