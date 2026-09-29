Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Dünya

Axios yazdı, Trump'tan jet yalanlama geldi! "Hiçbir şey teklif etmedim"

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Axios yazdı, Trump'tan jet yalanlama geldi!
Başlık ResmiAxios yazdı, Trumptan jet yalanlama geldi! Hiçbir şey teklif etmedim "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

Axios, ABD Başkanı Donald Trump’ın nükleer programına ilişkin somut adımlar atması karşılığında İran'a yönelik yaptırımları hafifletmeye ve dondurulmuş İran varlıklarını serbest bırakmaya istekli olduğunu öne sürdü. Trump, söz konusu haberi yalanlayarak, "Bu doğru değildir. Onlara hiçbir şey teklif etmedim" ifadelerini kullandı.

Kaydet
|

ABD ve İran arasındaki savaşı kalıcı olarak sona erdirmeye yönelik çabalar devam ederken, ABD merkezli haber sitesi Axios dikkat çeken bir iddiayı gündeme taşıdı.

İsmini gizli tutan ABD’li yetkililere dayandırılan "Trump, somut nükleer tavizler karşılığında İran’a ekonomik rahatlama teklif ediyor" başlıklı haberde; ABD Başkanı’nın nükleer programına ilişkin somut adımlar atması karşılığında İran'a yönelik yaptırımları hafifletmeye ve dondurulmuş İran varlıklarını serbest bırakmaya istekli olduğu iddia edildi. ABD ve İran arasındaki dolaylı görüşmeler hakkında bilgi sahibi olan ABD’li bir yetkili, söz konusu görüşmeleri "olumlu ve yapıcı" olarak nitelendirerek, İran'ın nükleer konusunda "esnek" olduğunu belirtti. Buna rağmen taraflar arasında halen görüş ayrılıkları bulunduğuna dikkat çeken yetkili, "nükleer konusu ele alınmadıkça" bir anlaşma yapılmayacağının altını çizdi.

ÖNERİLEN HABERLER
Trump
DÜNYA

Trump'tan İran'ı kızdıracak hamle! Haritada adını değiştirdi

"GÖRÜŞ AYRILIKLARI SÜRÜYOR"

Tarafların taahhütlerin zamanlaması ve kimin hangi adımları ilk önce atacağı konusunda da hâlâ görüş ayrılığı yaşadığını kaydeden yetkili, "Abluka ve yaptırımlar İran'ın konumunu zayıflatmaya devam ediyor. ABD'nin konumu her geçen gün güçleniyor. Başkan Trump sabırlı davranmaya devam ediyor ve İran'ın nükleer silaha sahip olmasını engelleme hedefine bağlılığını sürdürüyor" ifadelerini kullandı. ABD yönetiminin İran'ın vaatlerine şüpheyle yaklaştığını söyleyen yetkili, Washington'ın Tahran'ın "ciddi olduğunu" ve "sadece içinde bulunduğu zor durumdan kurtulmaya çalışmadığını" kanıtlayacak garantilere ihtiyaç duyduğunu aktardı.

TRUMP İDDİALARI YALANLADI

ABD Başkanı Donald Trump ise Truth sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada Axios’un haberini yalanlayarak İran’a bu konuda somut hiçbir vaatte bulunmadığının altını çizdi. Trump, "Bu doğru değil. Onlara hiçbir şey teklif etmedim. Axios’un haberi, diğer benzer haberlerin çoğu gibi yalnızca ‘Trump Karşıtlığı Sendromu’nu tatmin etmek amacıyla kullanılan bir yalan haberdir. Bu yalan haberi derhal geri çekmeliler!" ifadelerini kullandı.

Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Dünya
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
POLİS KOYMAK YETMİYOR!
POLİS KOYMAK YETMİYOR!
Saldırıları önlemede uzmanından çarpıcı uyarı
İKİ ÖLÜMDE DİKKAT ÇEKEN DETAY
İKİ ÖLÜMDE DİKKAT ÇEKEN DETAY
Doktor Tamer soruşturmanın kilit ismiydi
ALTINDA DÜŞÜŞ BİTTİ Mİ?
ALTINDA DÜŞÜŞ BİTTİ Mİ?
Dev bankadan 1 Ekim uyarısı geldi
MİLLİLERİN KÂBUS GECESİ
MİLLİLERİN KÂBUS GECESİ
İtalya'ya farklı kaybettik, 2'de 0 çektik
SİNCAR'DA DEVLETİN DÖNÜŞÜ
SİNCAR'DA DEVLETİN DÖNÜŞÜ
Terörsüz Türkiye'den Terörsüz Bölge'ye
"YUHALANMAYI HAK ETTİK"
Vincenzo Montella'dan istifa cevabı
BU İŞLEM HİÇ MASUM DEĞİL!
BU İŞLEM HİÇ MASUM DEĞİL!
Süresi dolan kredi kartını sakın kesmeyin
ASENSIO SAHNEYE ÇIKIYOR
ASENSIO SAHNEYE ÇIKIYOR
İsmail Kartal'ın planı ortaya çıktı
36 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
36 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Yazıcıoğlu soruşturmasında yeni gelişme
29 GÜNDE 8 MAÇ!
29 GÜNDE 8 MAÇ!
Beşiktaş'ı bekleyen zorlu fikstür
3 AY SONRA YİNE AYNI KARAR!
3 AY SONRA YİNE AYNI KARAR!
Putin imzaladı, orduda dikkat çeken değişiklik
GENLE DE OYNAYACAK
GENLE DE OYNAYACAK
Yapay zekâ kısırlığa da çare oluyor!
FON KRİZİNE NET MESAJ
FON KRİZİNE NET MESAJ
'Milletin malına el uzatan karşısında bizi bulur'
SPK'DAN YENİ HAMLE
SPK'DAN YENİ HAMLE
Fon soruşturmasında 37 kişiye suç duyurusu
ŞAŞIRTAN SONUÇ!
ŞAŞIRTAN SONUÇ!
Filtre kahve mi, Türk kahvesi mi daha sağlıklı?
"KÖŞEYE SIKIŞIYORUZ"
Türkiye'nin hamlesi İsrail'i alarma geçirdi
SAHİLDE GİZEMLİ KÖPÜK
SAHİLDE GİZEMLİ KÖPÜK
Ekipler numune aldı, ilk sonuç çıktı
"HERKES 'NEDEN?' DİYE SORUYOR"
Ömer Rıza'dan Salah ve Trossard sözleri
TRUMP'TAN İRAN'A ŞARTLI TEKLİF
TRUMP'TAN İRAN'A ŞARTLI TEKLİF
Yaptırımları hafifletmek için tek bir talebi var
EYÜPSULTAN'DA SİLAH SESLERİ!
EYÜPSULTAN'DA SİLAH SESLERİ!
Namazda kavga çıktı, ortalık karıştı
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Altında düşüş bitti mi? Saxo Bank'tan 1 Ekim uyarısı geldi!
Altında düşüş bitti mi? Saxo Bank'tan 1 Ekim uyarısı geldi!
Kaydet
Şoför su içmek isteyince olanlar oldu! 25 ton mısır yola saçıldı
Şoför su içmek isteyince olanlar oldu! 25 ton mısır yola saçıldı
Kaydet
Yahşihan Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu! 15 kişi tutuklandı
Yahşihan Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu! 15 kişi tutuklandı
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.