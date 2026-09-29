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Yahşihan Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu! 15 kişi tutuklandı

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Yahşihan Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu! 15 kişi tutuklandı
Başlık ResmiYahşihan Belediyesine yolsuzluk operasyonu! 15 kişi tutuklandı

Kırıkkale'nin Yahşihan Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında, aralarında eski belediye başkanları Ahmet Sungur ve Osman Türkyılmaz'ın da bulunduğu 15 şüpheli tutuklandı.

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Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin adliyedeki işlemleri tamamlandı.

Yahşihan Belediyesine yolsuzluk operasyonu! 15 kişi tutuklandı
Başlık ResmiYahşihan Belediyesine yolsuzluk operasyonu! 15 kişi tutuklandı

15 KİŞİ TUTUKLANDI

Savcılık ifadelerinin ardından hakimliğe sevk edilen şüpheliler hakkındaki kararlar açıklandı. Hakimlikçe, aralarında eski Yahşihan Belediye Başkanları Ahmet Sungur ve Osman Türkyılmaz'ın da bulunduğu 15 şüphelinin tutuklanmasına karar verildi. 19 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, 2 şüpheli hakkında ise ev hapsi uygulandı.

Yahşihan Belediyesine yolsuzluk operasyonu! 15 kişi tutuklandı
Başlık ResmiYahşihan Belediyesine yolsuzluk operasyonu! 15 kişi tutuklandı

CEZAEVİNE TESLİM EDİLDİLER

Tutuklama kararı verilen şüpheliler, adliyedeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından güvenlik önlemleri altında ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Soruşturma kapsamında şüpheliler hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç işlemek amacıyla kurulmuş örgüte üye olma", "rüşvet", "irtikap", "ihaleye fesat karıştırma" ve "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçlamaları kapsamında işlem yürütüldü.

Öte yandan, firari durumda olan bir şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ediyor.

Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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