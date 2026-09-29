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Yaşam

Grip vakaları artacak! Uzmanlar uyardı, zencefile dikkat çekti

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Grip vakaları artacak! Uzmanlar uyardı, zencefile dikkat çekti
Başlık ResmiGrip vakaları artacak! Uzmanlardan uyardı, zencefile dikkat çekti

Havaların soğumaya başlamasıyla birlikte gribal enfeksiyonlar ve solunum yolu hastalıklarında artış bekleniyor. Okulların açılmasının da hastalıkların yayılmasında etkisi olduğunu söyleyen uzmanlar, özellikle bebekler, yaşlılar, kronik hastalığı bulunanlar ve bağışıklık sistemi baskılanmış kişiler için uyarıda bulundu. "Grip aşısı için en uygun dönem" olduğu vurgusu yapıldı. girildiğini belirtiyor.

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Ekim ayıyla birlikte grip, nezle ve soğuk algınlığı gibi viral enfeksiyonların daha sık görülmeye başladığını belirten uzmanlar, vakalardaki artışın ocak ve şubat aylarına kadar devam edeceğini, bu aylardan sonra ise düşüşe geçeceğini ifade ediyor.

Özellikle okullarda çocuklar arasında yayılan enfeksiyonların, çocuklardan yetişkinlere de bulaşabildiğine dikkat çekiliyor.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, sonbaharın gelişiyle grip mevsiminin kapıda olduğunun altını çizerek şu an grip aşısı için en uygun dönem olduğunu söyledi.

"SARILMA, KUCAKLAŞMA VE ÖPÜŞME GİBİ YAKIN TEMASLARDAN KAÇINILMALI"

Viral enfeksiyonlardan korunmak için özellikle risk grubundaki kişilerin tedbirli olması gerektiğini ifade eden Özlü, bebekler, yaşlılar, kronik hastalığı bulunanlar, kanser hastaları ve bağışıklık sistemini baskılayıcı tedavi görenlere dikkat çekti.

Aşıdan yaklaşık 15-20 gün sonra koruyuculuğun başladığını ve bu korumanın 5-6 ay boyunca devam ettiğini belirten Özlü, şunları söylüyor:

"Artık ekim ayına giriyoruz. Okulların açılmasıyla birlikte gribal enfeksiyonlar, solunum yolu enfeksiyonları ve viral enfeksiyonların sık görüldüğü döneme girmiş bulunuyoruz. Bundan sonra soğuk algınlığı, nezle ve grip gibi enfeksiyonlara giderek daha sık rastlayacağız. Bu hastalıklar, okullarda çocuklar arasında yayıldığı gibi çocuklardan yetişkinlere de bulaşabiliyor. Ocak ve şubat aylarına kadar vaka sayılarındaki artışın devam etmesini, ardından ise azalmaya başlamasını bekliyoruz. Bu dönemde kendimizi iyi korumamız gerekiyor. Özellikle risk grubundaki kişilerin çok dikkatli olması lazım. Bebekler, yaşlılar, kronik hastalığı bulunanlar, bağışıklık sistemini baskılayıcı tedavi görenler ve bağışıklık sistemini etkileyen hastalığı olanların kendilerini daha iyi korumaları gerekiyor. Korunma kapsamında, hasta kişilerle aramıza mesafe koymamız ve mümkün olduğunca kapalı, kalabalık ortamlarda bulunmamaya çalışmamız önem taşıyor. Çünkü bu hastalıklar kişiden kişiye, solunum yoluyla bulaşıyor. Bu nedenle hasta kişilerle temas ederken dikkatli olunmalı; sarılma, kucaklaşma ve öpüşme gibi yakın temaslardan kaçınılmalı"

İDEAL AŞI ZAMANI

Aşılar hakkında bilgi veren Özlü, ideal aşı zamanı hakkında açıklamalarda bulundu.

Grip vakaları artacak! Uzmanlardan uyardı, zencefile dikkat çekti
Başlık ResmiGrip vakaları artacak! Uzmanlardan uyardı, zencefile dikkat çekti

Mutlaka yapılması gereken aşılar için "Bunun dışında grip aşısı ve RSV aşısı gibi koruyucu aşılar bulunuyor. Bu aşıların özellikle risk gruplarına mutlaka yapılması gerekiyor. Bununla birlikte isteyen herkes de grip aşısı yaptırabilir." diyen Prof. Dr. Tevfik Özlü sözlerini şöyle devam ettiriyor:

Grip vakaları artacak! Uzmanlardan uyardı, zencefile dikkat çekti
Başlık ResmiGrip vakaları artacak! Uzmanlardan uyardı, zencefile dikkat çekti

"Hasta olmak ve grip geçirmek istemeyen kişiler de aşılanabilir. Grip aşısı, altı ayını doldurmuş bebeklere ve daha büyük yaştaki kişilere yapılabilir. Altı aydan küçük bebeklere ise aşı yapılmasını önermiyoruz. Özellikle 50-65 yaş ve üzerindeki kişilere, sağlıklı olsalar ve herhangi bir hastalıkları bulunmasa bile grip aşısını tavsiye ediyoruz.

Bunun yanı sıra 50 yaşın altında olsa bile kronik akciğer, kalp, şeker ve böbrek hastalığı bulunanlara, kanser hastalarına, bağışıklık sistemini baskılayan hastalığı olanlara ve gebelere grip aşısı öneriyoruz. Özellikle gebelik döneminde bu tür viral enfeksiyonlar ciddi seyredebildiği için korunmak büyük önem taşıyor.

Aşırı kilolu kişiler, sigara kullananlar, huzurevinde kalanlar ve sağlık çalışanları da grip aşısı yaptırması önerilen gruplar arasında yer alıyor. Ayrıca aspirin kullanan 18 yaş altındaki kişilere de grip aşısı mutlaka öneriliyor. Grip aşısı yaptırmak için şu an tam zamanı. Aşının her yıl yenilenmesi gerekiyor. Önceki yıllarda aşı yaptırılmış olsa bile bu yılın yeni aşısıyla yeniden aşılanmakta fayda var.

Grip vakaları artacak! Uzmanlardan uyardı, zencefile dikkat çekti
Başlık ResmiGrip vakaları artacak! Uzmanlardan uyardı, zencefile dikkat çekti

Aşı yapıldıktan sonra 15-20 gün içerisinde koruyuculuk başlıyor ve bu koruma 5-6 ay boyunca devam ediyor. Böylece grip sezonunu kapsayacak şekilde koruma sağlanabiliyor.

Bu açıdan şu anda aşı yaptırmak için uygun bir dönemdeyiz. Genel olarak vücudumuzun ve bağışıklık sistemimizin güçlenmesine yardımcı olacak önlemler de önem taşıyor. Bol su içmek, hareketli bir hayat sürmek, sağlıklı ve dengeli beslenmek, yeterli ve kaliteli uyumak bu önlemler arasında yer alıyor"

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BAHARATLAR VE ZENCEFİL

Bitki çayları ve bazı takviye edici gıdaların da uygun şekilde tüketilebileceği belirten Özlü, "Takviye edici gıdalar, dengeli ve uygun şekilde kullanıldığında fayda sağlayabilir. Özellikle bitki çayları, grip ve diğer enfeksiyonlar sırasında tüketilebilir. Zencefilin de birçok alanda koruyucu etkileri bulunuyor. Bu nedenle zencefilden ilaç olarak değil, destekleyici bir takviye olarak yararlanılabilir" önerisinde bulundu.

Editör : ALİ TÜFEKÇİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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