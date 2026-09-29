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Dünya

Sel felaketiyle sarsılan Bangkok’ta korkunç görüntüler: Şehri baştan başa sardı: Sular çekilmeden ortaya çıktılar

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Bangkok’ta yaklaşık 700 bin kişinin hayatını olumsuz etkileyen sel felaketinde 4 kişi hayatını kaybetti. Binlerce kişinin tahliye merkezlerine nakledildiği kentte, şiddetli yağışlar sonrası dikkat çeken görüntüler gelmeye başladı. Suların yükselmesiyle kanalizasyon ve giderlerden çıkan binlerce hamam böceği, kuru alan bulmak için duvarlara ve elektrik direklerine tırmanırken, o anlar kameralara yansıdı.

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Tayland’ın başkenti Bangkok, günlerdir süren şiddetli yağışların ardından yaşanan sel felaketiyle zor günler geçiriyor. Bangkok Büyükşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Tavida Kamolvej, felaketin ardından yaptığı açıklamada, Tayland Körfezi'nden gelen alçak basıncın getirdiği şiddetli yağışların kentin doğusundaki ilçelerde sele neden olduğunu belirtti.

Sel felaketiyle sarsılan Bangkok’ta korkunç görüntüler: Şehri baştan başa sardı: Sular çekilmeden ortaya çıktılar
Başlık ResmiSel felaketiyle sarsılan Bangkok’ta korkunç görüntüler: Şehri baştan başa sardı: Sular çekilmeden ortaya çıktılar

700 BİN KİŞİ ETKİLENDİ

Birçok mahallenin su altında kaldığı ve binlerce kişinin tahliye merkezine nakledildiği ifade edilirken, yaşanan felakette 4 can kaybının olduğu aktarıldı. Selden toplamda 700 bin kişinin etkilendiğini kaydeden Kamolvej, "Şu anda yüz binlerce şişe içme suyuna ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.

Sel felaketiyle sarsılan Bangkok’ta korkunç görüntüler: Şehri baştan başa sardı: Sular çekilmeden ortaya çıktılar
Başlık ResmiSel felaketiyle sarsılan Bangkok’ta korkunç görüntüler: Şehri baştan başa sardı: Sular çekilmeden ortaya çıktılar

SOKAKLARI HAMAM BÖCEĞİ BASTI

Sokakların büyük bölümünü su basarken, taşan kanalizasyon ve giderlerden çıkan hamam böcekleri de kent sakinlerine zor anlar yaşattı. Duvarlara ve elektrik direklerine tırmanan böcekler, çevrede bulunanlar tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

Sel felaketiyle sarsılan Bangkok’ta korkunç görüntüler: Şehri baştan başa sardı: Sular çekilmeden ortaya çıktılar
Başlık ResmiSel felaketiyle sarsılan Bangkok’ta korkunç görüntüler: Şehri baştan başa sardı: Sular çekilmeden ortaya çıktılar

METREKAREYE 320 KİLO YAĞIŞ DÜŞTÜ

Meteoroloji yetkilileri, 24 Eylül’den bu yana metrekareye 320 kilogram yağış düştüğünü paylaşırken, sel nedeniyle şu ana kadar 4 kişi hayatını kaybetti, 52 bin hane ve yaklaşık 700 bin kişi felaketten etkilendi.

Büyüyen kriz üzerine Bangkok Büyükşehir Belediyesi, kente bağlı 50 ilçenin tamamını afet bölgesi ilan etti. Evleri sular altında kalan binlerce kişi geçici barınma merkezlerine ve güvenli bölgelere tahliye edildi.

Sel felaketiyle sarsılan Bangkok’ta korkunç görüntüler: Şehri baştan başa sardı: Sular çekilmeden ortaya çıktılar
Başlık ResmiSel felaketiyle sarsılan Bangkok’ta korkunç görüntüler: Şehri baştan başa sardı: Sular çekilmeden ortaya çıktılar

Bangkok Belediye Başkanı Chadchart Sittipunt da yaptığı basın açıklamasında, sel sularının tahliyesinin sürdüğünü ve kanallardaki su seviyelerinin düşmesinin beklendiğini söyledi.

Sittipunt, "Yerleşim yerlerindeki sular yavaş çekilecek çünkü önce kanallardaki seviyenin düşmesi gerekiyor. Tahliyeyi hızlandırmak için alçak bölgelerdeki yerleşimlere pompalar kurulacak." dedi.

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Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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