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Yaşam

Değerleri araba parası! Kamera, çelik kapı ve Belçika kurduyla koruyor

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Değerleri araba parası! Kamera, çelik kapı ve Belçika kurduyla koruyor
Başlık ResmiDeğerleri araba parası! Kamera, çelik kapı ve Belçika kurduyla koruyor

Erzurum'da 44 yaşındaki Muhammet Murat Yılmaz, piyasa değeri yaklaşık 800 bin TL'yi bulan güvercinlerini güvenlik kameraları, çelik kapı ve Belçika kurduyla koruyor. Yılmaz, "Güvercinlere de öyle para olarak bakmıyoruz. Seviyoruz; sevdiğimiz bir hayvan para ediyor, o başka bir şey" ifadelerini kullandı.

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Şebap Güvercin Federasyonuna bağlı olarak özel Şebap ırkı güvercinler yetiştiren Muhammet Murat Yılmaz'ın kümesinde 25 ile 30 arasında kuş bulunurken, güvercinlerin değeri kalitelerine göre 15-20 bin TL ile 200 bin TL arasında farklılık gösteriyor. Yaklaşık 37 yıldır güvercin besleyen Yılmaz, yüksek maddi değer taşıyan kuşlarını ticari bir meta olarak değil, büyük bir tutkuyla yetiştirdiğini söylüyor.

Değerleri araba parası! Kamera, çelik kapı ve Belçika kurduyla koruyor
Başlık ResmiDeğerleri araba parası! Kamera, çelik kapı ve Belçika kurduyla koruyor

KUŞLARININ GÜVENLİĞİ İÇİN HER ŞEYİ YAPIYOR

Yüksek değerli güvercinlerinin güvenliği için kümesinde özel önlemler alan Yılmaz, "Şebap kuşunu besliyoruz hobi olarak. İlkokula gitmiyordum, Dere Mahallesi'nde oturuyorduk. O zaman büyük kuşçu abilerimiz kuş uçururlardı. Onları izleyerek başladık. Yani yaklaşık 37 yıldır güvercin besliyorum. Güvercinlerimiz için hususi olarak 24 saat kayıt yapabilen kameralar taktırdık. Burada hâlihazırda bir Belçika kurdumuz var. Kapımızı çelik yaptırdık. Bu şekilde işte bu hobiyi yaşatmaya çalışıyoruz. Şebap Güvercin Federasyonuna bağlı beslediğimiz için güvercinlerimizin ayaklarında da ayrıca çelik bilezikler var. Nereye giderse gitsin o kuşun bizim olduğunu kanıtlayan çelik bilezikler, kesilemiyor. Kesilirse hayvanın ayağı kırılıyor. Bu tür, bu şekilde işte hayvanlarımızı yetiştirmeye çalışıyoruz" dedi.

Değerleri araba parası! Kamera, çelik kapı ve Belçika kurduyla koruyor
Başlık ResmiDeğerleri araba parası! Kamera, çelik kapı ve Belçika kurduyla koruyor

"GÜVERCİNLERE PARA OLARAK BAKMIYORUZ"

Güvercinlerinin toplam değerinden de bahseden Yılmaz, "Yaklaşık olarak 25-30 civarında güvercinimiz var. Hepsi en iyi kalite değil tabii ki. Yani 200 bin lira olan kuşumuz da var, 15-20 bin lira olan kuşumuz da var. Ortalamada yaklaşık burada 700-800 bin lira civarında bir güvercin var. Güvercinlere de öyle para olarak bakmıyoruz. Seviyoruz; sevdiğimiz bir hayvan para ediyor, o başka bir şey" diye konuştu.

Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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