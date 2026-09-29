Fon soruşturmasında 5 kişi daha tutuklandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında yeni tutuklama kararları verildi. Aralarında Pusula Otomotiv Filo Kiralama A.Ş. Genel Müdürü Necmettin Enes Töbü ve Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. Satın Alma Yöneticisi-Müdürü Engin Geylan'ın da olduğu 5 kişi tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması çerçevesinde adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 5'i tutuklanırken, 7 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.
Soruşturma çerçevesinde tutuklama talebiyle adliyeye gönderilen şüphelilerden Pusula Otomotiv Filo Kiralama A.Ş. Genel Müdürü Necmettin Enes Töbü, Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. Satın Alma Yöneticisi-Müdürü Engin Geylan, MİEM Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. Bilgi İşlem Destek Uzmanı Yunus Caf, Kerem Lafçı ve Cem Gürkan Alpay tutuklandı.
Şüphelilerden Okan Uzunoğlu, Hacı Bayram Adıyaman, Ayşegül Kaya, Duygu Kuşçu, Niyazi Derindağ, Evren Uçar, Hüseyin Emre Sezer hakkında ise adli kontrol uygulanmasına karar verildi.