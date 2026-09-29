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Spor

Ferhat Gündoğdu gözaltına alındı! Burak Yılmaz'ın o sözleri tekrar gündem oldu: Dokunulmaz mı kardeşim?

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MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 6 kurul üyesinin gözaltına alınması gündeme bomba gibi düştü. Gündoğdu'nun gözaltına alınmasının ardından Burak Yılmaz'ın aylar önceki sözleri tekrar gündeme oldu. Yılmaz, Gaziantep FK Teknik Direktörlüğü döneminde MHK yönetimine tepki göstererek, "Ferhat Gündoğdu dokunulmaz mı kardeşim? Neler geldi, neler geçti." diye konuşmuştu.

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Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 6 MHK üyesinin evrakta sahtecilik suçlaması kapsamında gözaltına alınması sonrası Burak Yılmaz'ın 13 Nisan 2026 tarihinde yaptığı açıklamalar tekrar gündeme oldu.

O dönem Gaziantep FK'nın teknik direktörlüğünü yapan Yılmaz, Çaykur Rizespor'a deplasmanda 2-1 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından görevinden istifa etmiş, düzenlenen basın toplantısında MHK ve Türkiye Futbol Federasyonu'na yönelik sert söylemlerde bulunmuştu.

"FERHAT GÜNDOĞDU DOKUNULMAZ MI?"

Hakem kararlarına tepki gösterdiği açıklamasında doğrudan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'yu hedef alan Burak Yılmaz, "Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu dokunulmaz mı kardeşim? Neler geldi, neler geçti. İstedikleri gibi orada Fuat Göktaş ile oynatıyorlar, indiriyorlar." ifadelerini kullanmıştı.

Burak Yılmaz
Başlık ResmiBurak Yılmaz

Yılmaz'ın aynı basın toplantısında anlattığı bir telefon görüşmesi de dikkat çekmişti. Devre arasında Antalya'da kamptayken Fuat Göktaş'ın kendisini aradığını iddia eden Yılmaz, görüşmeyi şu sözlerle anlatmıştı:

"Bir tane Burak Yılmaz bahis oynamış dedi. 'Ne diyorsun sen abi' dedim, 'Ben 2010-2011'i yaşamışım, bu bahis olayı benim karın ağrım' dedim, telefonu kapattım."

Yılmaz, yaklaşık 15 dakika sonra Göktaş'ın kendisini yeniden aradığını ve bahis oynadığı belirlenen kişinin Iğdır'daki başka bir Burak Yılmaz olduğunu söylediğini belirtmişti.

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"BANA YOKLAMA ÇEKTİLER"

Yaşananların ardından kendisine "yoklama çekildiğini" ileri süren Burak Yılmaz, "Benim alnım açık, başım dik. Nasıl bahis oynanır, nereden oynanır bilmem" demişti.

Fuat Göktaş ile daha sonra telefonda tartıştığını ve kullandığı kötü ifadelerin hata olduğunu da kabul eden Yılmaz, bu görüşmenin ardından Gaziantep FK'nın hakem kararlarıyla mağdur edildiğini savunmuştu.

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve kurul üyelerinin evrakta sahtecilik suçlaması kapsamında gözaltına alınmasıyla birlikte Burak Yılmaz'ın bu açıklamaları tekrar gündeme oldu. Öte yandan, yürütülen soruşturmanın Yılmaz'ın o dönemde dile getirdiği bahis iddialarıyla bağlantılı olduğuna ilişkin şu aşamada açıklanmış bir bilgi bulunmuyor.

Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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