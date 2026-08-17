Naci Görür'den 17 Ağustos'un yıldönümünde uyarı! Er ya da geç deprem olacak

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür 17 Ağustos Marmara Depremi'nin 27. yıldönümü nedeniyle paylaştığı mesajında deprem tehlikesine dikkat çekti. Bir deprem ülkesinde yaşadığımızı söyleyen Görür "Er veya geç, orada veya burada büyük bir deprem olacak." dedi.

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nin üstünden 27 sene geçerken, Türkiye’nin deprem gerçeği tekrar gündemin merkezine oturdu.

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depremin yıl dönümü sebebiyle kişisel X sayfasından yaptığı paylaşımda, muhtemel büyük depremlere karşı hazırlıklı olunması gerektiğine işaret etti.

Türkiye’nin bir deprem ülkesi olduğunu anımsatan Görür, depremlerin zamanını ve yerini net şekilde tahmin etmenin mümkün olmadığına dikkat çekerek, asıl amacın depremleri engellemek değil, yaşanabilecek can ve mal kayıplarını en düşük düzeye indirmek olması gerektiğini söyledi.

Prof. Dr. Naci Görür

"KENDİMİZİ ALDATMAYALIM"

Görür, paylaşımında Türkiye’nin deprem gerçeği ile yüzleşmesi gerektiğini kaydederek açıklamasına şu ifadelerle devam etti:

“Arkadaşlar kendimizi aldatmayalım. Bir deprem ülkesinde yaşıyoruz. Er veya geç, orada veya burada büyük bir deprem olacak ve binlerce insan ölecektir. Bırakın fayı, bırakın yeri, insanlar ölmesin istiyorsanız ülkenizi deprem dirençli yapınız ve depremi minimum zararla atlatınız.”

Görür’ün mesajında özellikle ölümlerin engellenmesi üzerinde durulması gerektiği mesajı dikkat çekti. Depremin hangi fay üstünde veya hangi bölgede olacağı tartışmalarının ötesinde, Türkiye’nin bütüncül bir hazırlık anlayışıyla depreme karşı dirençli duruma getirilmesi gerektiğini belirtildi.

Prof. Dr. Görür, Türkiye’nin deprem riskini azaltabilecek ekonomik ve kurumsal kapasiteye sahip olduğunu söyleyerek, uzun soluklu ve siyasi tartışmalardan uzak bir çalışma modeline gereksinim duyulduğunu kaydetti.

"TÜRKİYE'NİN BUNU YAPMAYA GÜCÜ VAR"

Görür, çözüm önerisini şöyle anlattı:

“Bütün iş bir bakanlık kurup bunu en az 20 sene siyaset yapmadan ciddiyetle çalıştırmak gerekir. Türkiye’nin bunu yapmaya gücü vardır.”

Görür’ün teklifi, deprem hazırlığının kısa vadeli uygulamalardan ziyade uzun senelere yayılan, kurumsal ve sürdürülebilir bir devlet politikası olarak ele alınması gerektiği mesajını içeriyor.

17 Ağustos 1999'da yaşanan Marmara Depremi, Türkiye’nin yakın tarihinde yaşanan en ağır doğal afetlerden biri olarak hatırlanıyor. Büyük can ve mal kayıplarına neden olan deprem, Türkiye’de yapı güvenliği, afet yönetimi ve deprem hazırlığı hususlarında önemli bir dönüm noktası oldu.

Aradan geçen senelerde Türkiye farklı yerlerde çok sayıda depremle sarsılırken, özellikle 6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremler, afetlere hazırlığın hayati önemini bir defa daha ortaya çıkardı.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: HABER MERKEZİ

Haberle İlgili Daha Fazlası