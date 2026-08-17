Lyon maçı öncesi Romelu Lukaku gelişmesi: Fenerbahçe, UEFA listesine ekledi

Fenerbahçe'nin Serie A temcilcisi Napoli'den transfer ettiği Belçikalı yıldız Romelu Lukaku, Şampiyonlar Ligi play-off turundaki Olympique Lyon maçı için UEFA listesine bildirildi.

Şampiyonlar Ligi play-off turunda Olympique Lyon'u ağırlayacak Fenerbahçe'de önemli bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli ekibin yeni transferi Romelu Lukaku, bu karşılaşma öncesi UEFA listesine eklendi.

"YÜZDE 100 HAZIRIM"

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında 2-1 kaybedilen Gençlerbirliği maçı kadrosuna alınmayan Lukaku'nun, teknik direktör İsmail Kartal ile görüşerek Lyon müsabakasında görev istediği öğrenildi. Belçikalı forvetin, söz konusu görüşmede, "Kondisyon ve maç eksiğim yok. Yüzde yüz hazırım. Lyon maçında sahada olmak, takıma katkı vermek istiyorum" ifadelerini kullandığı belirtildi.

Romelu Lukaku, geçtiğimiz hafta Fenerbahçe ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

33 yaşındaki Belçikalı golcü, İsmail Kartal'ın görev vermesi durumunda, 18 Ağustos Salı günü saat 22.00'de oynanacak Olympique Lyon karşısında forma giyebilecek.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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