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Dünya

Yunanistan'ı korkutan Türkiye haritası BM'de! Atina'dan ilk tepki geldi

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Yunanistan'ı korkutan Türkiye haritası BM'de! Atina'dan ilk tepki geldi
Fotoğraf Başlığı Yunanistanı korkutan Türkiye haritası BMde! Atinadan ilk tepki geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Ege ve Doğu Akdeniz’de ilan edilen iki yeni "Ulusal Deniz Parkı" kararı Yunanistan’da alarm zillerinin çalmasına neden oldu. Ankara'nın Mavi Vatan stratejisi kapsamındaki hamlesi BM haritalarına tescillenirken, Atina yönetimi Meis'in izole edildiğini öne sürerek çaresizliğini kınama açıklamasıyla örtmeye çalıştı.

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Müzeyyen Bıyık
MÜZEYYEN BIYIK

Türkiye, çevre denizlerindeki egemenlik haklarını ve Mavi Vatan doktrinini güçlendiren stratejik adımlarına bir yenisini daha ekledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Muğla Fethiye-Antalya Kaş açıklarındaki deniz alanı ile Kuzey Ege’de sınırlandırılan sahalar resmen "Deniz Millî Parkı" statüsüne alındı.

Millî Park Kanunu çerçevesinde Türkiye tarihinde ilk kez deniz alanları millî park statüsüne kavuşurken, karar Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki Hükümetlerarası Oşinografi Komisyonu’na (IOC) kaydettirilen Ulusal Deniz Planlama Haritası’na işlendi. Söz konusu adımla Doğu Akdeniz ve Ege’deki dengeler Türkiye lehine tamamen değişti.

Yunanistan'ı korkutan Türkiye haritası BM'de! Atina'dan ilk tepki geldi
Başlık ResmiYunanistan'ı korkutan Türkiye haritası BM'de! Atina'dan ilk tepki geldi

YUNANİSTAN: KUŞATILIYORUZ

Ankara’nın Fethiye ile Kaş arasında ve Ege’de Samothraki (Semadirek) ile Lemnos (Limni) hatlarını kapsayan kararları sonrası Atina yönetimi adeta tıkandı. Yunan basını, Türkiye’nin söz konusu adımla Meis Adası’nın çevresindeki tüm deniz alanını kuşattığını ve adayı tamamen izole ettiğini yazdı.

Yunanistan'ı korkutan Türkiye haritası BM'de! Atina'dan ilk tepki geldi
Başlık ResmiYunanistan'ı korkutan Türkiye haritası BM'de! Atina'dan ilk tepki geldi

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren kararın ardından Yunanistan Dışişleri Bakanlığı jet hızıyla bir açıklama yayımladı. Türkiye’nin ilan ettiği parkların "yasadışı" olduğunu iddia eden Atina, Türkiye’nin sahada fiili durum oluşturduğunu ileri sürerek tepki gösterdi. Ancak Ankara, Yunanistan’ın Temmuz ayında İyon ve Ege Denizlerinde tek taraflı deniz parkı ilan etme girişimlerine karşılık mukabil adımların kararlılıkla devam edeceğinin mesajını verdi.

Yunanistanı korkutan Türkiye haritası BMde! Atinadan ilk tepki geldi
Başlık ResmiYunanistanı korkutan Türkiye haritası BMde! Atinadan ilk tepki geldi

MAVİ VATAN BM KAYITLARINA GİRDİ

Dışişleri Bakanlığı ve ilgili kurumların koordinasyonunda yürütülen çalışmalarla hazırlanan haritalar, Ankara Üniversitesi Deniz Hukuku Ulusal Araştırma Merkezi (DEHUKAM) aracılığıyla BM nezdinde tescillendi. Türkiye, ilan edilen deniz koruma alanlarıyla hem deniz ekosistemini koruma altına alıyor hem de Ege ve Doğu Akdeniz’deki meşru hak ve menfaatlerinden taviz vermeyeceğini sahada fiilen kanıtlıyor.

Haritadaki en dikkat çekici unsur, Kinaros ve Levitha adalarıyla, Plaka, Glaros, Mavra ve Amorgos'a daha yakın olan Liadia adacıklarıyla ilgili olan kısım. "Bu adalar, hatta Irene Katsotourhi'nin yaşadığı Kinaros bile Türkiye için "egemenliği tanımlanmamış" statüde yer alıyor ve 2018-2020 döneminde Türk hava kuvvetlerinin hedefi olmuştu. Bu dönemde düzenli ve bazen alçak irtifadan uçuşlar kaydedildi. Kinaros grubu, denizin ortasında, Amorgos ile Leros arasında eşit uzaklıkta yer alıyor ve zaten Natura 2000 koruma bölgeleri arasında. Ancak Ankara, söz konusu adımı Yunanistan’ın Avrupa Birliği’ni (AB) arkasına alarak sahada fiili durum oluşturma gayreti şeklinde değerlendiriyor.
Başlık ResmiHaritadaki en dikkat çekici unsur, Kinaros ve Levitha adalarıyla, Plaka, Glaros, Mavra ve Amorgos'a daha yakın olan Liadia adacıklarıyla ilgili olan kısım. "Bu adalar, hatta Irene Katsotourhi'nin yaşadığı Kinaros bile Türkiye için "egemenliği tanımlanmamış" statüde yer alıyor ve 2018-2020 döneminde Türk hava kuvvetlerinin hedefi olmuştu. Bu dönemde düzenli ve bazen alçak irtifadan uçuşlar kaydedildi. Kinaros grubu, denizin ortasında, Amorgos ile Leros arasında eşit uzaklıkta yer alıyor ve zaten Natura 2000 koruma bölgeleri arasında. Ancak Ankara, söz konusu adımı Yunanistan’ın Avrupa Birliği’ni (AB) arkasına alarak sahada fiili durum oluşturma gayreti şeklinde değerlendiriyor.

Diplomatik kaynaklar, Yunanistan’ın uluslararası anlaşmalarla kendisine devredilmemiş ada, adacık ve kayalıklar (gri alanlar) üzerindeki oldubitti teşebbüslerinin hiçbir hukuki karşılığı olmadığını hatırlattı. Atina Bildirgesi çerçevesinde iyi komşuluk ilişkilerini koruma niyetini belirten Ankara, Türkiye’nin haklarını gasp etmeye yönelik hiçbir tek taraflı adıma geçit verilmeyeceğinin altını bir kez daha çizdi.

TÜRKİYE TARİHİNDE BİR İLK

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü yönetiminde yürütülecek milli parklar, ekolojik korumanın yanı sıra stratejik bir kalkan niteliği taşıyor.

Fethiye-Kaş Deniz Millî Parkı, 21 bin 706 kilometrekarelik devasa bir alanı kapsıyor. Bölge, deniz kaplumbağalarının ve deniz memelilerinin kritik yuvalama alanı olmasının yanı sıra, Meis Adası çevresindeki deniz yetki alanı tartışmalarının odağında yer alıyor.

Bin 742 kilometrekarelik sahayı kapsayan Kuzey Ege Deniz Millî Parkı ise Gelibolu Yarımadası, Gökçeada ve Tekirdağ kıyı hattını içine alıyor. Limni, Semadirek ve Taşoz gibi adaların bulunduğu bu bölge, Çanakkale Boğazı'nın güvenliği ve Akdeniz foklarının barınma alanları açısından hayati önem taşıyor.

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