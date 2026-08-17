İngiliz basınının uydu görüntülerine dayandırdığı araştırmaya göre Rusya, NATO sınırında jet motorlu uzun menzilli İHA'lar için 10 gizli üs kurdu. Avrupa'yı doğrudan vuruş menziline sokan gelişme sonrası Varşova ve NATO teyakkuza geçti.

The Telegraph gazetesinin sızdırılan belgeler ve uydu verilerine dayandırdığı habere göre Moskova yönetimi, Belarus ve Ukrayna sınır hattı boyunca 10 gizli insansız hava aracı üssünü faaliyete geçirdi.

Askeri tesisler, sivil havalimanları ve kırsal alanlara konuşlandırılan merkezlerde, sabit kanatlı otonom sistemlerin kalkışını sağlayan en az 59 mekanik fırlatma rayı tespit edildi.

Rusyanın gizli İHA üsleri ifşa oldu: NATO müttefikleri doğrudan hedefte!

İstihbarat analiz şirketi DroneSec, söz konusu fırlatma raylarından 20’sinin özel olarak uzatıldığını ve Kremlin’in en gelişmiş uzun menzilli otonom sistemlerini fırlatma kapasitesine sahip olduğunu açıkladı.

VARŞOVA VE AVRUPA BAŞKENTLERİ HEDEF MENZİLDE

Rusya’nın, İran menşeili Şahit modellerini geliştirerek ürettiği yüksek hızlı jet motorlu Geran-4 ve Geran-5 modellerinin yaklaşık 1.000 kilometre menzile ulaştığı görüldü. 90 kilogramlık patlayıcı yük taşıyabilen ve hava savunma sistemlerini aşacak hıza sahip bu SİHA’ların, Polonya’nın başkenti Varşova başta olmak üzere Doğu Avrupa’nın büyük bir bölümünü vuruş alanına soktuğu öne sürülmekte.

Rusya'nın gizli İHA üsleri ifşa oldu: NATO müttefikleri doğrudan hedefte!

Kremlin’in Polonya topraklarında füze veya SİHA’larla silahlı provokasyon düzenleme, kritik altyapıları hedef alma ya da sahte bayrak operasyonları gerçekleştirme ihtimalini masada tuttuğu da iddialar arasında yer aldı.

Rusyanın gizli İHA üsleri ifşa oldu: NATO müttefikleri doğrudan hedefte!

NATO ALARMDA: DEPOLARDA BİNDEN FAZLA SİHA VAR

Uydu analizlerinde tesislerin devasa lojistik boyutu da dikkat çekti. Belirlenen tek bir üste bile aynı anda 1.000’den fazla SİHA’nın depolanabileceği hangarlar kuruldu. Üslerin ihtiyacının ise yılda 6 bin adet SİHA üreten Alabuga bölgesindeki mühimmat fabrikalarından karşılandığı ifade edildi.

Gelişmeler üzerine değerlendirmede bulunan bir NATO yetkilisi, ittifakın her türlü tehdide karşı teyakkuzda olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"İttifakımız, müttefik topraklarının her bir inçini savunmaya hazırdır. İnsansız hava araçlarını büyük ölçekte üretme, işletme ve etkisiz hale getirme kabiliyetimizi hızla genişletiyoruz."

Ukrayna Askeri İstihbarat Teşkilatı (GUR) kaynakları da Rusya’nın bu yeni nesil Geran araçlarını havadan havaya füzelerle donatarak Kiev’i koruyan savaş uçaklarına karşı avcı unsur olarak kullanmaya başladığı uyarısını paylaştı.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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