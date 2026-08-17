Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Dünya

Rusya'nın gizli İHA üsleri ifşa oldu: NATO müttefikleri doğrudan hedefte!

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Rusya'nın gizli İHA üsleri ifşa oldu: NATO müttefikleri doğrudan hedefte!
Fotoğraf Başlığı Rusyanın gizli İHA üsleri ifşa oldu: NATO müttefikleri doğrudan hedefte!

İngiliz basınının uydu görüntülerine dayandırdığı araştırmaya göre Rusya, NATO sınırında jet motorlu uzun menzilli İHA'lar için 10 gizli üs kurdu. Avrupa'yı doğrudan vuruş menziline sokan gelişme sonrası Varşova ve NATO teyakkuza geçti.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

The Telegraph gazetesinin sızdırılan belgeler ve uydu verilerine dayandırdığı habere göre Moskova yönetimi, Belarus ve Ukrayna sınır hattı boyunca 10 gizli insansız hava aracı üssünü faaliyete geçirdi.

Askeri tesisler, sivil havalimanları ve kırsal alanlara konuşlandırılan merkezlerde, sabit kanatlı otonom sistemlerin kalkışını sağlayan en az 59 mekanik fırlatma rayı tespit edildi.

Rusyanın gizli İHA üsleri ifşa oldu: NATO müttefikleri doğrudan hedefte!
Başlık ResmiRusyanın gizli İHA üsleri ifşa oldu: NATO müttefikleri doğrudan hedefte!

İstihbarat analiz şirketi DroneSec, söz konusu fırlatma raylarından 20’sinin özel olarak uzatıldığını ve Kremlin’in en gelişmiş uzun menzilli otonom sistemlerini fırlatma kapasitesine sahip olduğunu açıkladı.

VARŞOVA VE AVRUPA BAŞKENTLERİ HEDEF MENZİLDE

Rusya’nın, İran menşeili Şahit modellerini geliştirerek ürettiği yüksek hızlı jet motorlu Geran-4 ve Geran-5 modellerinin yaklaşık 1.000 kilometre menzile ulaştığı görüldü. 90 kilogramlık patlayıcı yük taşıyabilen ve hava savunma sistemlerini aşacak hıza sahip bu SİHA’ların, Polonya’nın başkenti Varşova başta olmak üzere Doğu Avrupa’nın büyük bir bölümünü vuruş alanına soktuğu öne sürülmekte.

Rusya'nın gizli İHA üsleri ifşa oldu: NATO müttefikleri doğrudan hedefte!
Başlık ResmiRusya'nın gizli İHA üsleri ifşa oldu: NATO müttefikleri doğrudan hedefte!

Kremlin’in Polonya topraklarında füze veya SİHA’larla silahlı provokasyon düzenleme, kritik altyapıları hedef alma ya da sahte bayrak operasyonları gerçekleştirme ihtimalini masada tuttuğu da iddialar arasında yer aldı.

Rusyanın gizli İHA üsleri ifşa oldu: NATO müttefikleri doğrudan hedefte!
Başlık ResmiRusyanın gizli İHA üsleri ifşa oldu: NATO müttefikleri doğrudan hedefte!

NATO ALARMDA: DEPOLARDA BİNDEN FAZLA SİHA VAR

Uydu analizlerinde tesislerin devasa lojistik boyutu da dikkat çekti. Belirlenen tek bir üste bile aynı anda 1.000’den fazla SİHA’nın depolanabileceği hangarlar kuruldu. Üslerin ihtiyacının ise yılda 6 bin adet SİHA üreten Alabuga bölgesindeki mühimmat fabrikalarından karşılandığı ifade edildi.

Gelişmeler üzerine değerlendirmede bulunan bir NATO yetkilisi, ittifakın her türlü tehdide karşı teyakkuzda olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"İttifakımız, müttefik topraklarının her bir inçini savunmaya hazırdır. İnsansız hava araçlarını büyük ölçekte üretme, işletme ve etkisiz hale getirme kabiliyetimizi hızla genişletiyoruz."

Ukrayna Askeri İstihbarat Teşkilatı (GUR) kaynakları da Rusya’nın bu yeni nesil Geran araçlarını havadan havaya füzelerle donatarak Kiev’i koruyan savaş uçaklarına karşı avcı unsur olarak kullanmaya başladığı uyarısını paylaştı.

ÖNERİLEN HABERLER
Almanya
DÜNYA

Almanya'da havalimanına bombalı sabotaj! Apronda patlayıcı bulundu, DHL kargo uçağı havada İHA'ya çarptı
ÖNERİLEN HABERLER
Rusya-Belarus sınırında tırlara dron saldırısı! Türk tırcılar dehşet anlarını kaydetti
GÜNDEM VİDEOLARI

Rusya-Belarus sınırında tırlara dron saldırısı! Türk tırcılar dehşet anlarını kaydetti
Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Dünya
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
SÜREÇLER BASİTLEŞTİRİLECEK!
SÜREÇLER BASİTLEŞTİRİLECEK!
Mikro ihracat kargolarında yeni dönem
KIEV'DEN AÇIKLAMA GELDİ
KIEV'DEN AÇIKLAMA GELDİ
Ukraynalı komutandan acılı aileye küstah mesaj!
DÖRT SUÇ ÖRGÜTÜNE OPERASYON!
DÖRT SUÇ ÖRGÜTÜNE OPERASYON!
Gürlek duyurdu: 818 şüphelinin varlıklarına el konuldu
VALBUENA FAVORİSİNİ AÇIKLADI!
VALBUENA FAVORİSİNİ AÇIKLADI!
'Kilit oyuncu' diyerek yıldız isme işaret etti
'TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜĞÜ OLACAK'
'TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜĞÜ OLACAK'
Bakan Göktaş müjdeyi Diyarbakır'da verdi!
"PARÇALI KIRILMA" VURGUSU
Osman Bektaş, Marmara için verileri tek tek sıraladı
"OYUNCULARIMLA SIĞINAĞA İNDİM"
Arda Turan dehşet dakikalarını anlattı
500 BİN TL’NİN GETİRİSİ YÜKSELDİ!
500 BİN TL’NİN GETİRİSİ YÜKSELDİ!
Enflasyon Raporu'nun ardından son durum
MİLYARLIK ÇELİŞKİ!
MİLYARLIK ÇELİŞKİ!
Tutuklanan Kuriş'i MASAK kayıtları yalanladı
TERMOMETRELER 36'YI GÖRECEK
TERMOMETRELER 36'YI GÖRECEK
Sıcak hava dalgası İstanbul'u saracak
KURYELER KAPIYA DİZİLDİ!
KURYELER KAPIYA DİZİLDİ!
Korsan sipariş çileden çıkardı: Tam 15 farklı yerden
EKİBİNDE SERVET YARIŞI VAR
EKİBİNDE SERVET YARIŞI VAR
57 yetkilinin mal varlığı dudak uçuklattı
"ABİLER KIZACAK MI?"
Fenerbahçeli çocuğu kurtaran komiser o anları anlattı
"DİNİ DUYGULARI İSTİSMAR"
Bakan Gürlek'ten 'Alihan Kuriş' açıklaması
TAYCAN RAFA MI KALKIYOR?
TAYCAN RAFA MI KALKIYOR?
Porsche'nin elektrikli otomobil planı değişiyor
"HİÇBİR GÖRÜŞME YOK"
Trump'ın 'arka kanal' sözlerine İran'dan sert tepki
SAVUNMASI PES DEDİRTTİ!
SAVUNMASI PES DEDİRTTİ!
Fenerbahçe maçına damga vuran olayı anlattı
ARAÇLAR MORA BOYANDI
ARAÇLAR MORA BOYANDI
Yola dökülen boya sürücüleri çileden çıkardı
KORKUNÇ İTİRAF VİDEOSU!
KORKUNÇ İTİRAF VİDEOSU!
Oteldeki cinayetten dakikalar sonra çekmiş
MOSSAD'DA TASFİYE BAŞLADI
MOSSAD'DA TASFİYE BAŞLADI
Erdoğan uyardı, Trump durdurdu!
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Galatasaray’dan ayrıldı, Amedspor’a imzayı attı! 2 yıllık sözleşme yapıldı
Galatasaray’dan ayrıldı, Amedspor’a imzayı attı!
Kaydet
Trump'ın ekibinde servet yarışı! 57 yetkilinin mal varlığı dudak uçuklattı
Trump'ın ekibinde servet yarışı! 57 yetkilinin mal varlığı dudak uçuklattı
Kaydet
Mikro ihracat kargolarında yeni dönem! Süreçler basitleştirilecek: Yarın başlıyor
Mikro ihracat kargolarında yeni dönem!
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.