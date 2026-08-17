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Dünya

Washington'dan 35 ülkeye ültimatom gibi mektup: Çin'i seçeni ABD teknolojisinden silecekler!

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Washington'dan 35 ülkeye ültimatom gibi mektup: Çin'i seçeni ABD teknolojisinden silecekler!
Fotoğraf Başlığı Washingtondan 35 ülkeye ültimatom gibi mektup: Çini seçeni ABD teknolojisinden silecekler!

Reuters'ın ele geçirdiği taslak mektuba göre ABD, aralarında müttefiklerinin de bulunduğu 35 ülkeye diplomatik ultimatom vermeye hazırlanıyor.

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Yapay zeka yarışında tarafsızlık devri kapanıyor. ABD, küresel teknoloji ittifakı Pax Silica çerçevesinde yer alan 35 ülkeye ultimatom niteliğinde bir mesaj göndermeye hazırlanıyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı, aralarında stratejik müttefiklerin de bulunduğu 35 ülkeye mektup göndererek Çin ile yapay zeka yarışında taraf seçmelerini istedi.

Sızdırılan mektup taslağına göre ABD, Pekin’in yapay zeka girişimleriyle bağını koparmayan ülkeleri kendi teknoloji ittifakından tamamen ihraç edecek.

Washington yapay zeka modelleri, çip teknolojileri ve kritik minerallerin tedarik zincirini güvence altına almayı amaçlayan blokta yer alan ülkelerin Çin’in rakip oluşumlarında yer almasını "kabul edilemez" olarak nitelendirmeye başlamıştı. Açıkça Çin'in adı anılmasa da taslakta yer alan "Her şeye dahil olmak, hiçbir şeye dahil olmamaktır... Beklentileri bizimkilerle çelişen mükerrer girişimlere üyelik kabul edilemez" ifadeleriyle müttefiklere doğrudan taraf seçme zorunluluğu getirildi.

Washington'dan 35 ülkeye ültimatom gibi mektup: Çin'i seçeni ABD teknolojisinden silecekler!
Başlık ResmiWashington'dan 35 ülkeye ültimatom gibi mektup: Çin'i seçeni ABD teknolojisinden silecekler!

ALARM ZİLLERİNİ ÇALDIRAN KAZAKİSTAN FAKTÖRÜ

ABD’nin diplomatik resti çekmesindeki ana tetikleyici etken kritik maden zengini Kazakistan oldu. Kazakistan'ın Haziran ayında ABD'nin Pax Silica girişimine katıldıktan hemen sonra Temmuz ayında Çin Devlet Başkanı Xi Cinping’in kurduğu "Dünya Yapay Zeka İşbirliği Örgütü"ne (WAICO) imza atması Washington’ı rahatsız etti.

Çin’in kritik mineraller üzerindeki tekelini ABD ile girdiği gümrük vergisi savaşında bir koz olarak kullanması, Washington'ın Orta Asya'daki bu çifte üyeliğe geçit vermeyeceğini ve "hem ABD ile hem Çin ile iş yapma" döneminin bittiğini ilan etmesine yol açtı.

Konuya yakın üst düzey bir ABD’li yetkili, "Bir ülkenin bir teknoloji ekosisteminde güvenilir ortak olarak konumlanırken, aynı anda Çin’in rakip vizyonunu ilerleten bir girişime katılması kabul edilemez. İki tarafı birden seçemezsiniz." şeklinde uyarıda bulundu.

YAPAY ZEKA YARIŞINDA KRİTİK EŞİK: AÇIK KAYNAK SAVAŞLARI

Çin’in geliştirdiği açık kaynaklı ve açık ağırlıklı yapay zeka modellerinin ABD devleri OpenAI ve Anthropic'in kapalı, tescilli sistemleri karşısında hızla pazar payı kazanması Washington üzerindeki baskıyı artırdı.

Pekin yönetimi küresel Güney ve gelişmekte olan ülkelere kendi açık kaynaklı modellerini sunarak teknolojik etki alanını genişletirken, ABD ise çip, enerji, altyapı ve kritik maden kanallarını tamamen kapatarak Çin’i yarışta kaynaksız bırakmayı hedefliyor.

ÇİN'DEN CEVAP GECİKMEDİ

Çin’in Washington Büyükelçiliği konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ticaret ve teknoloji konularının siyasallaştırılmasına karşı olduklarını belirterek, "Bu tür eylemler küresel yapay zeka ilerlemesini engeller ve kimsenin çıkarına hizmet etmez" değerlendirmesinde bulundu.

Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
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