Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş'tan TFF'ye ortak talep
Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki kritik play-off maçları öncesinde Süper Lig'in 2. haftasında oynayacakları karşılaşmaların ertelenmesi için TFF'ye başvuracak. Üç kulübün talebine TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetimin vereceği karar merakla bekleniyor.
Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun 2. haftasında oynanacak üç karşılaşmanın ertelenmesi gündemde. Avrupa kupalarında kritik mücadelelere çıkacak Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş'ın, lig maçlarının ileri bir tarihe alınması için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvuracağı iddia edildi.
ÜÇ KULÜPTEN TFF'YE ERTELEME TALEBİ
Avrupa kupalarında bu hafta ve gelecek hafta önemli karşılaşmalara çıkacak üç Türk temsilcisinin, yoğun fikstür nedeniyle Süper Lig'in 2. haftasındaki maçlarının ertelenmesini talep edeceği öne sürüldü. Sabah gazetesinde yer alan habere göre Fenerbahçe, Konyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın; Trabzonspor, Başakşehir maçının; Beşiktaş ise Alanyaspor mücadelesinin ileri bir tarihe alınması için TFF'ye başvuracak.
Üç kulübün başvurusunun bugün Federasyona ulaşması bekleniyor. Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş'ın taleplerinin ardından gözler TFF'nin vereceği karara çevrilecek.
TFF'nin başvuruları kabul etmesi halinde üç karşılaşmanın yeni tarihleri federasyon tarafından belirlenecek.
FENERBAHÇE'NİN FİKSTÜRÜ
Şampiyonlar Ligi play-off turunda Lyon ile karşılaşacak Fenerbahçe'nin mevcut fikstürü şöyle:
18 Ağustos Salı
22.00 Fenerbahçe - Lyon | Şampiyonlar Ligi
22 Ağustos Cumartesi
21.30 Fenerbahçe - Konyaspor | Süper Lig
26 Ağustos Çarşamba
22.00 Lyon - Fenerbahçe | Şampiyonlar Ligi
TRABZONSPOR'UN FİKSTÜRÜ
UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Ferencvaros ile karşılaşacak Trabzonspor'un fikstürü ise şu şekilde:
20 Ağustos Perşembe
20.00 Trabzonspor - Ferencvaros | UEFA Avrupa Ligi
23 Ağustos Pazar
19.00 Trabzonspor - Başakşehir | Süper Lig
27 Ağustos Perşembe
21.30 Ferencvaros - Trabzonspor | UEFA Avrupa Ligi
BEŞİKTAŞ'IN FİKSTÜRÜ
UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Kauno Zalgiris ile karşılaşacak Beşiktaş'ın maç programı şöyle:
20 Ağustos Perşembe
20.00 Beşiktaş - Kauno Zalgiris | UEFA Avrupa Ligi
23 Ağustos Pazar
21.30 Alanyaspor - Beşiktaş | Süper Lig
27 Ağustos Perşembe
20.00 Kauno Zalgiris - Beşiktaş | UEFA Avrupa Ligi