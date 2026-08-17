Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş'tan TFF'ye ortak talep

Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki kritik play-off maçları öncesinde Süper Lig'in 2. haftasında oynayacakları karşılaşmaların ertelenmesi için TFF'ye başvuracak. Üç kulübün talebine TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetimin vereceği karar merakla bekleniyor.

Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun 2. haftasında oynanacak üç karşılaşmanın ertelenmesi gündemde. Avrupa kupalarında kritik mücadelelere çıkacak Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş'ın, lig maçlarının ileri bir tarihe alınması için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvuracağı iddia edildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi

ÜÇ KULÜPTEN TFF'YE ERTELEME TALEBİ

Avrupa kupalarında bu hafta ve gelecek hafta önemli karşılaşmalara çıkacak üç Türk temsilcisinin, yoğun fikstür nedeniyle Süper Lig'in 2. haftasındaki maçlarının ertelenmesini talep edeceği öne sürüldü. Sabah gazetesinde yer alan habere göre Fenerbahçe, Konyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın; Trabzonspor, Başakşehir maçının; Beşiktaş ise Alanyaspor mücadelesinin ileri bir tarihe alınması için TFF'ye başvuracak.

Üç kulübün başvurusunun bugün Federasyona ulaşması bekleniyor. Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş'ın taleplerinin ardından gözler TFF'nin vereceği karara çevrilecek.

TFF'nin başvuruları kabul etmesi halinde üç karşılaşmanın yeni tarihleri federasyon tarafından belirlenecek.

Türkiye Futbol Federasyonu

FENERBAHÇE'NİN FİKSTÜRÜ

Şampiyonlar Ligi play-off turunda Lyon ile karşılaşacak Fenerbahçe'nin mevcut fikstürü şöyle:

18 Ağustos Salı

22.00 Fenerbahçe - Lyon | Şampiyonlar Ligi

22 Ağustos Cumartesi

21.30 Fenerbahçe - Konyaspor | Süper Lig

26 Ağustos Çarşamba

22.00 Lyon - Fenerbahçe | Şampiyonlar Ligi

Fenerbahçe

TRABZONSPOR'UN FİKSTÜRÜ

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Ferencvaros ile karşılaşacak Trabzonspor'un fikstürü ise şu şekilde:

20 Ağustos Perşembe

20.00 Trabzonspor - Ferencvaros | UEFA Avrupa Ligi

23 Ağustos Pazar

19.00 Trabzonspor - Başakşehir | Süper Lig

27 Ağustos Perşembe

21.30 Ferencvaros - Trabzonspor | UEFA Avrupa Ligi

Trabzonspor

BEŞİKTAŞ'IN FİKSTÜRÜ

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Kauno Zalgiris ile karşılaşacak Beşiktaş'ın maç programı şöyle:

20 Ağustos Perşembe

20.00 Beşiktaş - Kauno Zalgiris | UEFA Avrupa Ligi

23 Ağustos Pazar

21.30 Alanyaspor - Beşiktaş | Süper Lig

27 Ağustos Perşembe

20.00 Kauno Zalgiris - Beşiktaş | UEFA Avrupa Ligi

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ERENAY KOÇKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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