Dünyaca ünlü bankalardan Citi'den Türkiye'ye ilişkin yeni bir rapor geldi. Enflasyon-faiz dengesini değerlendiren banka, yıl sonu enflasyon ve faiz tahminlerini açıkladı. İşte detaylar...

Merkez Bankası son faiz kararını 23 Temmuz tarihinde açıkladı. Banka, İran savaşı sonrası mart, nisan ve haziranda olduğu gibi temmuzda da faizi yüzde 37'de sabit bıraktı. Gözler eylül, ekim ve aralık aylarında açıklanacak faiz kararlarına çevrilmişken, herkesin aklında ise aynı soru var: Faiz indirimleri ne zaman başlayacak?

CITI'DEN TÜRKİYE RAPORU

Milyonların merak ettiği konuyla ilgili dünyaca ünlü bankalardan Citi'den yeni bir rapor geldi. Citigroup ekonomistleri İlker Domaç ve Gültekin Işıklar tarafından hazırlanan analizde, TCMB'nin son dönemde uyguladığı para politikası kararları ile Türkiye’deki enflasyon görünümü ele alındı.

Citi'den Türkiye raporu! Yıl sonu 'faiz ve enflasyon' tahminini açıkladı

ENFLASYONDA YÜKSELİŞ BEKLENİYOR

Banka, geçtiğimiz hafta açıklanan Enflasyon Raporu'nda yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 26'dan yüzde 28'e çıkarıldığını hatırlattı. Ekonomistler, bu tahminin yüzde 24'lük ara hedefin 4 puan üzerinde olduğunu belirtti.

Citigroup, 2025 sonunda yüzde 30,9 olan enflasyonun 2026 sonunda yüzde 31,8 seviyesine hafif bir yükseliş göstereceğini tahmin ediyor. Raporda; gıda fiyatlarındaki karışık seyir, sonbaharda giyim enflasyonu üzerinde görülen yukarı yönlü riskler ve zayıflayan iç talebin hizmet enflasyonunu ne ölçüde baskılayacağının önümüzdeki dönemin temel belirleyicileri olacağı vurgulandı.

Citi'den Türkiye raporu! Yıl sonu 'faiz ve enflasyon' tahminini açıkladı

YIL SONU FAİZ TAHMİNİ

Bu tablo ışığında Citi, Merkez Bankası’nın temkinli duruşunu sürdürerek faiz indirim adımlarını oldukça kademeli atmasını bekliyor. Bankanın yıl sonu politika faizi tahmini ise yüzde 35.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MESUT ŞAHİN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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