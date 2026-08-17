Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Ekonomi

Citi'den Türkiye raporu! Yıl sonu 'faiz ve enflasyon' tahminini açıkladı

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Citi'den Türkiye raporu! Yıl sonu 'faiz ve enflasyon' tahminini açıkladı

Dünyaca ünlü bankalardan Citi'den Türkiye'ye ilişkin yeni bir rapor geldi. Enflasyon-faiz dengesini değerlendiren banka, yıl sonu enflasyon ve faiz tahminlerini açıkladı. İşte detaylar...

Özetle
Kaydet
a- | +A

Merkez Bankası son faiz kararını 23 Temmuz tarihinde açıkladı. Banka, İran savaşı sonrası mart, nisan ve haziranda olduğu gibi temmuzda da faizi yüzde 37'de sabit bıraktı. Gözler eylül, ekim ve aralık aylarında açıklanacak faiz kararlarına çevrilmişken, herkesin aklında ise aynı soru var: Faiz indirimleri ne zaman başlayacak?

ÖNERİLEN HABERLER
Altın bu seviyelere düşer mi? İsviçreli banka UBS, ‘alım fırsatı’ için rakam verdi
TASARRUF ORTAĞIM

Altın bu seviyelere düşer mi? İsviçreli banka UBS, ‘alım fırsatı’ için rakam verdi

CITI'DEN TÜRKİYE RAPORU

Milyonların merak ettiği konuyla ilgili dünyaca ünlü bankalardan Citi'den yeni bir rapor geldi. Citigroup ekonomistleri İlker Domaç ve Gültekin Işıklar tarafından hazırlanan analizde, TCMB'nin son dönemde uyguladığı para politikası kararları ile Türkiye’deki enflasyon görünümü ele alındı.

Citi'den Türkiye raporu! Yıl sonu 'faiz ve enflasyon' tahminini açıkladı
Başlık ResmiCiti'den Türkiye raporu! Yıl sonu 'faiz ve enflasyon' tahminini açıkladı

ENFLASYONDA YÜKSELİŞ BEKLENİYOR

Banka, geçtiğimiz hafta açıklanan Enflasyon Raporu'nda yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 26'dan yüzde 28'e çıkarıldığını hatırlattı. Ekonomistler, bu tahminin yüzde 24'lük ara hedefin 4 puan üzerinde olduğunu belirtti.

Citigroup, 2025 sonunda yüzde 30,9 olan enflasyonun 2026 sonunda yüzde 31,8 seviyesine hafif bir yükseliş göstereceğini tahmin ediyor. Raporda; gıda fiyatlarındaki karışık seyir, sonbaharda giyim enflasyonu üzerinde görülen yukarı yönlü riskler ve zayıflayan iç talebin hizmet enflasyonunu ne ölçüde baskılayacağının önümüzdeki dönemin temel belirleyicileri olacağı vurgulandı.

Citi'den Türkiye raporu! Yıl sonu 'faiz ve enflasyon' tahminini açıkladı
Başlık ResmiCiti'den Türkiye raporu! Yıl sonu 'faiz ve enflasyon' tahminini açıkladı

YIL SONU FAİZ TAHMİNİ

Bu tablo ışığında Citi, Merkez Bankası’nın temkinli duruşunu sürdürerek faiz indirim adımlarını oldukça kademeli atmasını bekliyor. Bankanın yıl sonu politika faizi tahmini ise yüzde 35.

Editör : MESUT ŞAHİN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Ekonomi
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
SÜREÇLER BASİTLEŞTİRİLECEK!
SÜREÇLER BASİTLEŞTİRİLECEK!
Mikro ihracat kargolarında yeni dönem
KIEV'DEN AÇIKLAMA GELDİ
KIEV'DEN AÇIKLAMA GELDİ
Ukraynalı komutandan acılı aileye küstah mesaj!
DÖRT SUÇ ÖRGÜTÜNE OPERASYON!
DÖRT SUÇ ÖRGÜTÜNE OPERASYON!
Gürlek duyurdu: 818 şüphelinin varlıklarına el konuldu
VALBUENA FAVORİSİNİ AÇIKLADI!
VALBUENA FAVORİSİNİ AÇIKLADI!
'Kilit oyuncu' diyerek yıldız isme işaret etti
'TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜĞÜ OLACAK'
'TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜĞÜ OLACAK'
Bakan Göktaş müjdeyi Diyarbakır'da verdi!
"PARÇALI KIRILMA" VURGUSU
Osman Bektaş, Marmara için verileri tek tek sıraladı
"OYUNCULARIMLA SIĞINAĞA İNDİM"
Arda Turan dehşet dakikalarını anlattı
500 BİN TL’NİN GETİRİSİ YÜKSELDİ!
500 BİN TL’NİN GETİRİSİ YÜKSELDİ!
Enflasyon Raporu'nun ardından son durum
MİLYARLIK ÇELİŞKİ!
MİLYARLIK ÇELİŞKİ!
Tutuklanan Kuriş'i MASAK kayıtları yalanladı
TERMOMETRELER 36'YI GÖRECEK
TERMOMETRELER 36'YI GÖRECEK
Sıcak hava dalgası İstanbul'u saracak
KURYELER KAPIYA DİZİLDİ!
KURYELER KAPIYA DİZİLDİ!
Korsan sipariş çileden çıkardı: Tam 15 farklı yerden
EKİBİNDE SERVET YARIŞI VAR
EKİBİNDE SERVET YARIŞI VAR
57 yetkilinin mal varlığı dudak uçuklattı
"ABİLER KIZACAK MI?"
Fenerbahçeli çocuğu kurtaran komiser o anları anlattı
"DİNİ DUYGULARI İSTİSMAR"
Bakan Gürlek'ten 'Alihan Kuriş' açıklaması
TAYCAN RAFA MI KALKIYOR?
TAYCAN RAFA MI KALKIYOR?
Porsche'nin elektrikli otomobil planı değişiyor
"HİÇBİR GÖRÜŞME YOK"
Trump'ın 'arka kanal' sözlerine İran'dan sert tepki
SAVUNMASI PES DEDİRTTİ!
SAVUNMASI PES DEDİRTTİ!
Fenerbahçe maçına damga vuran olayı anlattı
ARAÇLAR MORA BOYANDI
ARAÇLAR MORA BOYANDI
Yola dökülen boya sürücüleri çileden çıkardı
KORKUNÇ İTİRAF VİDEOSU!
KORKUNÇ İTİRAF VİDEOSU!
Oteldeki cinayetten dakikalar sonra çekmiş
MOSSAD'DA TASFİYE BAŞLADI
MOSSAD'DA TASFİYE BAŞLADI
Erdoğan uyardı, Trump durdurdu!
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Galatasaray’dan ayrıldı, Amedspor’a imzayı attı! 2 yıllık sözleşme yapıldı
Galatasaray’dan ayrıldı, Amedspor’a imzayı attı!
Kaydet
Trump'ın ekibinde servet yarışı! 57 yetkilinin mal varlığı dudak uçuklattı
Trump'ın ekibinde servet yarışı! 57 yetkilinin mal varlığı dudak uçuklattı
Kaydet
Mikro ihracat kargolarında yeni dönem! Süreçler basitleştirilecek: Yarın başlıyor
Mikro ihracat kargolarında yeni dönem!
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.