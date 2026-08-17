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YPG/PYD asıl düşmanı gördü: İsrail'e karşı savaşırız

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Terör örgütü PYD- YPG’nin Ayn el-Arab sorumlusu Mahmut Berhudan, İsrail’in Suriye’deki ilerlemesinin kabul edilemeyeceğini söyledi. “Golan-Kuneytra-Dera hattında da İsrail işgali ve tehdidi sürüyor” diyen Berhudan, Şam yönetiminin sıcak bölgede kendilerine görev vermesi hâlinde İsrail’e karşı savaşmaya hazır olduklarını ifade etti.

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Yılmaz Bilgen
YILMAZ BİLGEN

Terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı YPG/PYD’nin 2012 yılından bu yana kontrol ettiği Halep’e bağlı Ayn el-Arab’da (Kobani), bölgenin sorumlusu Mahmut Berhudan’la gerçekleştirdiğimiz söyleşinin ilk bölümünü dün yayımlamıştık. İkinci kısımda; örgütün geleceği, ABD’nin verdiği silahlar, İsrail’in bölgedeki hedefleri, DEAŞ’ın Suriye’ye girişiyle ilgili konuları aktaracağız.

Mahmut Berhudan, arkadaşımız Yılmaz Bilgen’e PYD-YPG’nin Suriye’ye nasıl entegre olacağını ve bundan sonraki süreçte nasıl bir yol izleyeceklerini anlattı.
Başlık ResmiMahmut Berhudan, arkadaşımız Yılmaz Bilgen’e PYD-YPG’nin Suriye’ye nasıl entegre olacağını ve bundan sonraki süreçte nasıl bir yol izleyeceklerini anlattı.

İşte Berhudan’ın açıklamaları:

İsrail’in, İbrahim Anlaşmaları, Davut Koridoru, Gazze, Lübnan, Suriye ve İran’daki operasyonları bize çok önemli mesajlar veriyor. Fırat-Nil Nehri arasını ‘Vadedilmiş Toprak’ olarak ilan eden İsrail, bu sınırı Nil’den İran İsfahan’a kadar genişletti. Bu demek oluyor ki, durmayacaklar. Bahse konu coğrafyalarda Arap-Türkmen nüfusu kadar Kürtler de yaşıyor. Filistin, Gazze ve Lübnan’da yapılanlara canlı canlı şahit oluyoruz. İsrail’in dinî, siyasi ve askerî hedefleri Kürtler açısından da büyük tehdit. İşte bu sebeple Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli’nin başlattığı ‘Terörsüz Bölge’ sürecini anlamlı buluyoruz. Önümüzdeki birkaç gün içinde Suriye ordusunun birer neferi olacağız. Golan-Kuneytra-Dera hattında İsrail işgali ve tehdidi sürüyor. Şam bize o hatta görev verirse seve seve gideriz, orada konuşlanırız. Savaş durumu olursa vatanımız için çarpışmaktan tereddüt etmeyiz. Şunu bütün samimiyetimle söyleyeyim, şu an evde oturmak yerine o bölgede bulunmak isterim.

Mahmut Berhudan, arkadaşımız Yılmaz Bilgen’e PYD-YPG’nin Suriye’ye nasıl entegre olacağını ve bundan sonraki süreçte nasıl bir yol izleyeceklerini anlattı.
Başlık ResmiMahmut Berhudan, arkadaşımız Yılmaz Bilgen’e PYD-YPG’nin Suriye’ye nasıl entegre olacağını ve bundan sonraki süreçte nasıl bir yol izleyeceklerini anlattı.

ABD’NİN BİZE VERDİĞİ SİLAHLAR FAZLA ABARTILDI

Mahmut Berhudan’a Türkiye kamuoyunda ABD’nin verdiği silahların miktarı ve akıbetinin en fazla konuşulan konu olduğunu hatırlattık.

Bize şu cevabı verdi:

Amerika ile doğrudan askerî temasımız terör örgütü DEAŞ’ın Ayn el-Arab saldırısı ile başladı. O dönem kim, nasıl yardım ederse etsin kabul edecek durumdaydık. Sonrasında 10 yıl yoğun bir birlikteliğimiz oldu. Bize verilen silahlar konusunda biraz abartı olduğunu söylemek zorundayım. Askerî araç, gereç ve mühimmat açısından evet, ciddi denilebilecek düzeyde destek gördük. Fakat silahlar konusunda inanın bazen paslı, kesmeyen kılıçları bize yolladılar. Elimizde kalan silahlara gelince; Şam’dan bir heyet geldi, bütün hepsini inceleyip kaydetti. Ordu bu silahlar üzerinde istediği gibi tasarruf yetkisine sahip. Biz dört alay hâlinde yeni orduya entegre oluyoruz. Buradaki askerî garnizonlar ve emniyet teşkilatının ihtiyaçlarını belirleyip artan silah ve cephaneyi başka bir bölgeye de sevk edebilirler. Bu konuda hiçbir pürüz ve tereddüt yok. Umarım söylediklerimiz Türkiye kamuoyu için de yeterlidir. ABD tarafından verilen zırhlı araç ve cephanenin kayda değer bir kısmı da Tel Rifat ve Menbiç’teki çatışma süreçlerinden başlayarak cephe hattında imha oldu.

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'DEAŞ, İSRAİL VE İRAN’DA ASLA EYLEM YAPMADI!'

Suriye’de en önemli kırılmanın DEAŞ ile birlikte yaşandığını savunan Mahmut Berhudan, örgütün çok uluslu bir operasyonun parçası olduğunu dile getirdi. Berhudan’ın, röportajdaki en ezber bozan cümlelerinden biri ise "Bazı çevreler o dönem DEAŞ'ın varlığı ve eylemleri ile ilgili Erdoğan'ı suçladı. Oysa DEAŞ Suriye ve Kürtlere olduğu kadar Türkiye'ye de büyük zararlar verdi" oldu.

Mahmut Berhudan, arkadaşımız Yılmaz Bilgen’e PYD-YPG’nin Suriye’ye nasıl entegre olacağını ve bundan sonraki süreçte nasıl bir yol izleyeceklerini anlattı.
Başlık ResmiMahmut Berhudan, arkadaşımız Yılmaz Bilgen’e PYD-YPG’nin Suriye’ye nasıl entegre olacağını ve bundan sonraki süreçte nasıl bir yol izleyeceklerini anlattı.

Berhudan, "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda Türk askeri, DEAŞ’la yoğun şekilde savaştı. Şuna da özellikle dikkat çekmek isterim, Avrupa’da bile bombalar patlatan bu örgüt, İran ve İsrail’de asla eylem yapmadı. Burası çok ilginç bir nokta. Ayrıca DEAŞ’ın en büyük militan kaynağı Avrupa’ydı. Buna Rusya-Kafkasya, Körfez ülkeleri, Tunus, Libya ve Fas’ı da dahil edebiliriz. Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı, bu çok uluslu operasyonun parçası ilan etmek büyük haksızlık olur" ifadelerini kullandı.

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