Boğaziçi Üniversitesi mezuniyetinde olay! Herkesin önünde diplomayı çekiştirdiler
Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü mezuniyet töreninde bir öğrenci, diplomasını uzatan öğretim üyesiyle fotoğraf çektirmeyi reddetti. Öğretim üyesi de buna tepki gösterince ikilinin diplomayı çekiştirdiği anlar sosyal medyada gündem oldu.
- Boğaziçi Üniversitesi Felsefe bölümünün mezuniyet töreninde bir öğrenci diplomasını aldı.
- Öğrenci, öğretim üyesiyle fotoğraf çektirmek istemediğini belirtti.
- Öğretim üyesi, öğrencinin bu tepkisi üzerine diplomayı vermek istemedi.
- Diploma, iki isim arasında çekiştirildi.
- Öğrenci diplomasını alıp sahneden sert bir şekilde indi.
Üniversitelerde art arda mezuniyet heyecanı yaşanırken, dün Boğaziçi Üniversitesi'nden ilginç bir görüntü geldi. Boğaziçi Üniversitesi Felsefe bölümünün mezuniyet töreninde sahneye çıkan bir öğrenci, öğretim üyesinin elinden diplomasını aldı.
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FOTOĞRAF İSTEMEDİ
O anlarda fotoğraf çektirmek için kameralara dönen öğretim üyesi, öğrencinin yaptığı hareketle şoka uğradı. Sadece diplomasını alıp gitmeye çalışan öğrenci, öğretim üyesiyle fotoğraf çektirmek istemediğini söyleyip eliyle kameraları kapatmaya çalıştı.
DİPLOMAYI ÇEKİŞTİRİP DURDULAR
Ancak olaylar, öğretim üyesinin bu tepkinin ardından diplomayı öğrenciye vermek istememesiyle başka bir boyuta taşındı. İki ismin elinde diploma oradan oraya çekiştirilirken yaşananlar saniye saniye kameralara yansıdı.
Yaşananların ardından öğrenci sert bir şekilde diplomasını alıp sahneden indi.