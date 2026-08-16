ÖZEL | Dušan Vlahović'e büyük övgü: "Beşiktaş'ı şampiyon yapar"

Ülkemizde bir dönem Kayseri Erciyesspor forması giyen Sırbistan Milli Takımı’nın eski kalecisi Bojan Jorgacevic, Beşiktaş’a transfer olan vatandaşı Dusan Vlahovic hakkında Türkiye Gazetesi’ne özel değerlendirmeler bulundu. Kariyerine şimdilerde kaleci antrenörü olarak devam eden Jorgacevic, 26 yaşındaki golcünün siyah-beyazlı ekibe şampiyonluk yaşatacağını söyleyerek iddialı açıklamalar yaptı.

Dušan Vlahović’i kadrosuna katarak hücum hattını yeni sezondaki ilk maç öncesi dikkat çekici ölçüde güçlendiren Beşiktaş, şampiyonluk hedefiyle ilgili sinyal vermeye başladı. Siyah-beyazlı ekibe geldiği günden beri hırsıyla dikkat çeken golcü futbolcu Vlahović ise yeteneklerini sergileyeceği zamana odaklandı. 2013-2014 yılları arasında dönemin Süper Lig ekibi Kayseri Erciyesspor’da mücadele eden 44 yaşındaki eski kaleci Bojan Jorgacevic, Sırp yıldızın potansiyeli ve Süper Lig’e uyum sağlama süreciyle ilgili Türkiye Gazetesi’ne özel röportaj verdi.

BOJAN JORGACEVİC: “ÇELİK GİBİ İRADESİYLE ÖNE ÇIKIYOR”

Vatandaşı Dušan Vlahović’in potansiyeline ve dünya futbolundaki değerine vurgu yapan Jorgacevic, “Vlahović, şu anda Avrupa'nın en iyi forvetlerinden biri ve kalite açısından kesinlikle ilk 5 forvet arasında yer alıyor. Henüz 26 yaşında olduğu düşünüldüğünde potansiyeli inanılmaz derecede yüksek. Her şeyden önemlisi sahada asla pes etmemesini sağlayan azmi, karakteri ve çelik gibi iradesiyle öne çıkıyor. Fiziksel özellikleri inanılmaz. Rakip savunmaya asla rahat vermeyen, sahada gerçek bir bitirici olan ve gol atmak için çok az zamana ve alana ihtiyaç duyan bir forvet. Vlahović'in Sırp futbolundaki etkisi çok büyüktür. Sırp kamuoyu tarafından büyük saygı ve takdir görmektedir. Sırbistan ile Sırp sporunu mümkün olan en iyi şekilde temsil ettiği için pek çok kişi onu gerçek bir elçi olarak görmektedir.” diye konuştu.

Dušan Vlahović

“BEŞİKTAŞ, DUSAN’LA DURDURULAMAZ”

Dušan Vlahović’in Beşiktaş tercihine değinen eski yıldız, “Bence Vlahović’in Beşiktaş ile sözleşme imzalama kararı tarihi bir karar. Kendisi hem Türkiye Süper Ligi'nde hem de Avrupa kupalarında çok sayıda gol atacak. Bence hücum gücü hayal edilemeyecek kadar muazzam. Bir forvet olarak sahip olduğu yetenekler o kadar üst düzeyde ki bu denli kolay gol atabilmesi inanılır gibi değil. Onun en üstün özelliklerinden biri de "serbest vuruş uzmanı" olması. Beşiktaş, Dušan'la durdurulamaz” ifadelerini kullandı.

“SÜPER LİG’DEN BÜYÜK KEYİF ALACAK”

Süper Lig’in kalitesine ve daha önce deneyimlediği taraftar atmosferine ayrı bir parantez açan Bojan Jorgacevic, şöyle devam etti: “Türkiye Süper Ligi, hayatımda gördüğüm en büyük —ve olumlu anlamda— taraftar tutkusuna ve aynı zamanda en gürültülü taraftarlara sahip liglerden biri. Beşiktaş'la oynadığımız maçı hatırlıyorum da o maçta gürültüden takım arkadaşlarım ne dediğimi duyamıyordu. Futbol dünyasının büyük isimlerinin (Didier Drogba, Wesley Sneijder, Dirk Kuyt...) de boy gösterdiği dönemde Türkiye'de oynadım. Bence Türkiye Süper Ligi, Avrupa'nın en iyi liglerinden biri. Dušan Vlahović, Türkiye Süper Ligi'nde büyük keyif alacak.

Dušan Vlahović

“BEŞİKTAŞ, ŞAMPİYONLUĞU KAZANABİLİR”

Süper Lig’e son dönemde yapılan yıldız transferlerin takımlar arasındaki yarışı daha da çetin hale getireceğini öne süren Jorgacevic, son olarak şunları ekledi: “Bu sezon Türkiye Süper Ligi çok çekişmeli geçecek çünkü birçok kulüp futbol dünyasındaki büyük isimler için büyük paralar harcıyor. Bu sezon Avrupa'da ne olur gerçekten bilmiyorum ama tek bir şeyden eminim: Beşiktaş, Dušan ile bu sezon Türkiye Süper Ligi şampiyonluğunu kazanabilir.”

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