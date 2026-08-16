ÖZEL | Bayern’in 10 yıllık planıydı, Beşiktaş kaptı! Eski hocasından övgü yağmuru

Beşiktaş’ın Bayern Münih’ten kadrosuna kattığı Alexander Nübel, siyah-beyazlı formayla kısa sürede farkını ortaya koydu. Alman kalecinin eski antrenörü Volkan Bulut, Türkiye Gazetesi’ne özel açıklamalarda bulundu. Bayern’in Nübel’i Manuel Neuer’in halefi olarak transfer ettiğini belirten Bulut, “Kaleye geçseydi 10-12 yıl hiçbir sorun yaşamazlardı. Beşiktaş için büyük bir şans” dedi.

Şampiyonluk yolunda iddialı bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş’ın Bundesliga devi Bayern Münih’ten transfer ettiği 29 yaşındaki kaleci Alexander Nübel, güven veren oyunuyla göz kamaştırdı. Siyah-beyazlıların 3 yıllık sözleşme imzaladığı Nübel, kısa sürede kalitesini ortaya koymayı başardı. Başarılı kaleciyle bir dönem beraber çalışan ve şimdilerde Dinamo Moskova’da yardımcı antrenör görevinde bulunan Volkan Bulut, Türkiye Gazetesi’ne özel röportaj verdi. 44 yaşındaki çalıştırıcı, eski öğrencisinin dikkat çeken yönlerine de değindi.

Alexander Nübel, FC Hradec Kralove karşılaşmasında kalesini gole kapatmıştı.

“BEŞİKTAŞ ADINA BÜYÜK BİR ŞANS”

Kaleci Nübel ile ilk olarak çalışmaya başladıkları zamana vurgu yapan antrenör Volkan Bulut, “Nübel, 2013 yılında teknik direktör André Breitenreiter ile Paderborn takımında çalışmaya başladığımızda altyapıda oynuyordu. Birkaç ay sonra bizimle A takım antrenmanlarına çıkmaya başladı. Yaşı henüz çok gençti. O dönemler kalecilik özelliğinin haricinde ayak yeteneği olarak da müthiş bir isimdi. İki ayağını da gerçekten çok iyi şekilde kullanıyordu. Bazen antrenmanlarda turnuva maçları yapıyorduk. Oyuncumuzun biri sakatlandığında Nübel’i oyuncu olarak sahaya sürüyorduk. Normal bir oyuncu gibi oynamaya devam ediyordu. Gerçekten üst düzey bir ayak ve top tekniği vardı. Nübel'in Beşiktaş'a gelmesi takım adına büyük bir şans. Nübel, hala Avrupa’nın üst düzey takımlarında oynayabilecek bir kaleci. Almanya Milli Takımı’nın Manuel Neuer’den sonra 1 numaralı kaleci rolünü alabilecek bir kaleciydi. Almanya’da rekabet çok büyük ve çok iyi kaleciler var ama gerçekten bu seviyede oynayabilecek kapasitede bir oyuncuydu.” diye konuştu.

Alexander Nübel

“PROFESYONELLİĞİ TARTIŞILMAZ”

Alman kalecinin teknik ve karakteristik özelliklerine değinen Bulut, şöyle devam etti:

"İyi bir aile terbiyesi alan, saygılı, efendi ve alçakgönüllü bir isimdi. Profesyonelliği zaten hiçbir zaman tartışılmazdı. Antrenmana ilk gelip, son giden oyunculardandı. Çizgi üzerinde sergilediği refleksler en iyi özellikleriydi ve inanılmazdı. Oyundaki özgüven anlamında Manuel Neuer’den iyi bir eğitim almıştı. Ceza sahasına doğru gelen topları çıkıp alıyor veya müdahale ediyordu. Böyle riskli hareketler sonucunda hata yapsa bile işinden taviz vermeyerek yine o hareketi denemeye çalışıyordu. Nübel, şimdi de oyun disiplinini aynı şekilde 90 dakika sürdürmeye çalışıyor. Stoper gibi oyun kurucu yeteneği ise ona ayrı bir özellik katıyor.”

Volkan Bulut

“SCHALKE 04’E GİDERKEN NÜBEL’İ DE ALDIK”

Schalke 04’e transfer olduklarında Nübel’i de yanlarında götürdüklerini söyleyen 44 yaşındaki çalıştırıcı, “2015 yılında teknik kadro olarak Schalke’ye gittiğimizde kaleci anlamında eksiğimiz vardı. Nübel’i büyük bir yetenek olarak yanımızda götürelim dedik ve transferi gerçekleştirdik. Orada da basamak basamak ilerleyişini devam ettirdi. Bu başarılı dönemi şimdi Beşiktaş’ta geçirmeye hazır durumda. Nübel, Beşiktaş’ın başarısına önemli bir katkı sağlayacak.” dedi.

Alexander Nübel galibiyet sonrasında "3'lü" çektiriyor.

“FLİCK VE NAGELSMANN, ONU DAHA DA GELİŞTİRDİ”

29 yaşındaki file bekçisinin bu zamana kadar önemli kaleciler ve teknik direktörlerle çalıştığına dikkat çeken Bulut, eski oyuncusunu Manuel Neuer’e benzettiğini söyledi.

Bulut, şöyle devam etti:

“Tarz ve oyun olarak Manuel Neuer’e çok benziyor. Bayern Münih, o dönemlerde Alexander Nübel’i bu yüzden aldı. Zamanında Neuer’i Schalke 04’den hangi niyetle aldıysa, Nübel’i de o niyetle aldı. Ama Neuer’in bu kadar oynayacağını hesap etmemişlerdi. Nübel, Bayern Münih’in kalesine geçseydi hiç sorun olmadan en az 10-12 sene bu süreci iyi geçirebilirdi. Bayern Münih’in Manuel Neuer’den sonra onun yerine geçirebilecek potansiyelde olan bir kaleciydi. Ayrıca teknik direktörler Hansi Flick ve Julian Nagelsmann, Nübel’in yeteneğini en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştı. Bu isimlerle çalışmak, Nübel’in gelişmesi adına ekstra bir avantaj olarak görülebilir.”

“BEŞİKTAŞ’TAKİ YENİ DÖNEM İKNA EDİCİ OLDU”

Nübel’in Beşiktaş tercihi hakkında değerlendirmelerde bulunan 44 yaşındaki futbol adamı, “Alexander Nübel de son yıllarda üst düzey ve kaliteli futbolcuların Türkiye’ye geldiğini gördü. Ayrıca Türk futbolunun ne kadar gelişme gösterdiğini anlamıştır. Son yıllarda Bundesliga’dan Türkiye’ye çok sayıda oyuncu transfer oldu. Schalke zamanımızda bizim grubumuzda Kaan Ayhan ve Leroy Sane de vardı. Nübel, onlardan da transfer olmadan önce Türk futbolu hakkında bilgi almıştır. Türk futbolunun gelişmesi ve Vincenzo Italiano önderliğinde yeni bir dönemin başlaması Nübel’i başarı kazanma konusunda ikna edici oldu. Aynı zamanda Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi’ne katılma şansı devam ediyor. Bu durumlar Nübel’in transfer kararında etkili oldu.” diye konuştu.

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“MENTAL OLARAK ÇOK GÜÇLÜ BİR KALECİ”

Volkan Bulut, “Nübel, mental olarak çok güçlü bir futbolcu. Her futbolcunun üzüleceği ve kırılacağı noktalar vardır ama Nübel psikolojik olarak zorlu süreçleri aşabilecek bir kaleci. O, bazen hatalar da yapacak ama 90 dakika boyunca aynı hırs ve tarzla oynamaya devam ediyor. Türkiye’de tribün baskısı her zaman var. Nübel, zorlu süreçlerden her zaman güçlenerek çıkan bir kaleci. Beşiktaş taraftarı, ona her durumda sahip çıkmalı. O, Türk futboluna büyük hizmetlerde bulunacaktır.” ifadelerini kullandı.

“FORMANIN HAKKINI ŞİMDİDEN ÖDEMEYE BAŞLADI”

Nübel’in Avrupa Ligi eleme maçlarında sergilediği dikkat çekici performansa değinen tecrübeli çalıştırıcı, “Beşiktaş kariyerine öyle bir başlangıç yaptı ki tüm övgüleri hak etti. Formanın hakkını şimdiden ödemeye başladı. Beşiktaş, Avrupa Ligi’ne katılırsa eğer Nübel’in buradaki payı çok büyük olacak. Beşiktaş, Nübel’i zaten bu yüzden transfer etti. Yani Beşiktaş’ı başarıya ulaştırması için transfer edildi. Nübel’in kalitesi her zaman belliydi. Beşiktaş, Nübel’i transfer ederken takıma katkı sağlayacağına emin oldukları için aldılar.” şeklinde konuştu.

“YILDIZ FORVETLERE KARŞI OYNAMAYA ALIŞKIN”

29 yaşındaki kalecinin Süper Lig’de yıldız santrforlara karşı vereceği mücadeleye alışık olduğunu vurgulayan Bulut, son olarak şöyle konuştu:

“Nübel, rakip forvet oyuncusu kim olursa olsun her zaman çıkıp en iyi oyununu sergilemeye çalışıyor. Diğer yandan tabii ki her oyuncu için en iyi oyunculara karşı oynamak ayrı bir motivasyon sağlıyor. Bir kalecinin en iyi forvetlere karşı oynaması da aynı şeyi barındırıyor. Nübel, bu konuda yıllardır önemli tecrübeler edindi. Bundesliga ve Şampiyonlar Ligi ile Bayern Münih, Monaco ve Stuttgart gibi takımlarda en üst düzey santrforlara karşı mücadele verdi. Nübel, o yüzden yıldız forvetlere karşı oynama konusunda alışkın. Mesela Lukaku gibi bir isme karşı mücadele vereceği zaman zihinsel yapısını ona göre hazır hale getiriyor.”

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