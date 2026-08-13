ÖZEL | İtalyanlar, Vlahovic'i Türkiye Gazetesi’ne değerlendirdi: Beşiktaş’ta küllerinden doğar

Uzun süredir forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş, nihayet golcüsüne kavuştu. Siyah-beyazlı ekip, serbest statüde olan ve son olarak İtalya’nın köklü ekiplerinden Juventus’ta forma giyen Sırp futbolcu Dusan Vlahovic’i kadrosuna kattı. İtalyan gazeteciler, geçtiğimiz sezon 23 maça çıkan ve 10 gol, 2 asistlik performans sergileyen yıldız ismin transfer süreciyle ilgili Türkiye Gazetesi’ne açıklamalarda bulundu. 26 yaşındaki santrforun teknik özelliklerine dikkat çeken meslektaşlarımız, Beşiktaş taraftarını heyecanlandıran mesajlar verdi.

Beşiktaş, son olarak Juventus forması giyen ve bonservisi elinde olan Sırp golcü Dusan Vlahovic ile anlaşma sağladı. Golcü futbolcu, resmi sözleşmeye imza atmak için İstanbul’a gelirken, büyük bir coşkuyla kendisini bekleyen siyaz-beyazlı taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaştı. İtalyan gazeteciler, Beşiktaş formasıyla tarih yazmak isteyen 26 yaşındaki santrforun transferini Türkiye Gazetesi’ne değerlendirdi. Meslektaşlarımız, Sırp golcünün Türkiye’de kendini yeniden bulabileceğine dikkat çekti.

"YETENEĞİNİN ZİRVESİNDE GENÇ YETENEK"

Sırp yıldızın yeteneğini değerlendiren Tuttojuve muhabiri Mirko Di Natale, “Dusan Vlahovic, bu transfer döneminin en iyi serbest statüdeki oyuncularından biriydi; yeteneğinin zirvesinde olan genç bir forvet. Taraftarlar, onun golcü yeteneğini takdir etmeye başlayacaklar; zira o, özellikle fiziksel olarak istikrarını yakalayabilirse, Türkiye’de 15-20 gol atabilecek bir oyuncu. Son yıllarda performansını kısıtlayan sakatlıklar olmasaydı, Vlahovic Beşiktaş için en iyi transferlerden biri olabilirdi” şeklinde konuştu.

Dusan Vlahovic, Beşiktaş'ın Sırp oyuncuyla transfer görüşmelerine başladığını duyurmasının ardından İstanbul'a geldi.

“BU SİSTEMİN BÜYÜMESİNE YARDIMCI OLACAK”

Son dönemde Süper Lig’e yapılan transferleri analiz eden İtalyan gazeteci, Vlahovic’in transfer sürecine de değindi. Mirko Di Natale, “Bana göre Süper Lig, henüz İtalyan ligi veya Avrupa'nın en iyi kulüpleri seviyesinde değil ancak Türk oyuncularının kalitesi arttı ve birçok üst düzey oyuncu Türkiye'de oynamayı tercih etmeye başladı. Vlahovic, maddi nedenlerden dolayı Juventus'tan ayrıldı ve maaş talebi çok yüksekti. Premier Lig ve La Liga’da kendisine yer bulabileceğine emindi ancak hiçbir teklif gelmedi. Vlahovic, yine de Beşiktaş’taki bu sistemin ve hareketin önemli ölçüde büyümesine kesinlikle yardımcı olacaktır" dedi.

“TARAFTAR BASKISI, POTANSİYELİNİ BAZEN ENGELLİYORDU”

Sırp yıldızın tribün baskısı konusunda sergilediği davranışlara ve psikolojik tepkilere vurgu yapan Natale, şöyle devam etti:

Bu, değerlendirilmesi gereken çok önemli bir husus olacak. Vlahovic, Juventus’ta sık sık zihinsel zorluklarla karşı karşıya kalıyordu; zaman zaman aşırı baskı altında kalıyor ve sahada potansiyelini tam olarak ortaya koyamıyordu. Türk taraftarların her zaman çok tutkulu olduğunu biliyoruz, bu yüzden onunla hemen iyi bir güven ilişkisi kurmak çok önemli olacak. O, başkalarının desteğini hissetmeye ihtiyaç duyan bir adam.

“VLAHOVIC, KAFA VURUŞLARIYLA DA ÖLÜMCÜL OLABİLİR”

Dusan Vlahovic'in teknik özelliklerine ve geliştirmesi gereken yönlerine de değinen İtalyan gazeteci, son olarak şöyle konuştu:

Vlahovic, Türkiye'ye gelip oynamayı tercih ettiyse bunun nedeni Beşiktaş'ı ve taraftarlarını mutlu edebileceğine inanmasıdır. Vlahovic, bir 9 numara olarak sol ayağıyla topa iyi derecede vurabilen, ceza sahası içinde etkili bir forvet. Kafa vuruşlarıyla da ölümcül olabilir. Onun kolay goller atmadığını ancak bazen de kolay fırsatları kaçırdığını anlamaya başlayacaksınız. Kesinlikle geliştirmesi gereken bir şey varsa, o da top kontrolüdür. Kulağa tuhaf gelebilir ama bu, hâlâ zorlandığı temel bir beceri.

Sırp golcü, son olarak Serie A devi Juventus'ta forması giyiyordu.

"TÜRKİYE’DE KARİYERİNİ RAYINA OTURTABİLİR"

Sırp golcünün İtalya’da yaşadığı sorunlara değinen Cagliaripad.it muhabiri Emanuele Olla, Vlahovic’in Türkiye’de yeniden küllerinden doğabileceğini vurguladı. Olla, “Vlahovic, muazzam bir potansiyele sahip; 2000 doğumlu olmasıyla hâlâ genç bir oyuncu ancak son yıllarda Juventus'ta teknik niteliklerini hiçbir zaman tam anlamıyla ortaya koyamadı. Kale önünde sıklıkla yakaladığı birçok fırsatı kaçırarak kulübün başarılarına katkı sağlayamadı. Ayrıca sık sık sakatlıklar yaşıyor ve kariyerini kısıtlayan pubalji sakatlığı sorunuyla mücadele ediyordu. Türkiye'de kendini yeniden keşfedebilir ve gerçek bir santrfor olarak kariyerini rayına oturtabilir; gerçi bunda büyük ölçüde zihinsel durumu da belirleyici olacaktır” ifadelerini kullandı.

“BEŞİKTAŞ TEK SEÇENEKTİ”

26 yaşındaki santrforun Beşiktaş tercihini değerlendiren Olla, “Bana göre, Türkiye ve Beşiktaş tercihi, oyuncu için adeta zorunlu bir seçimdi. Juventus'tan serbest oyuncu olarak ayrıldıktan sonra kariyerine Avrupa'da devam etmek istedi ancak son yıllardaki düşük performansı ve çok yüksek maaş talepleri nedeniyle hiçbir kulüp onu transfer etmeyi kabul etmedi. Beşiktaş, onun ilk tercihi değildi ama oynamaya devam edebilmesi için tek seçeneğiydi” değerlendirmesini yaptı.

“HER ZAMAN BÜYÜK BİR İSTEK GÖSTERDİ”

Golcü futbolcunun mental yönüne de vurgu yapan İtalyan gazeteci, şöyle devam etti:

Zihinsel açıdan, özellikle de performansının düşük olduğu Juventus yıllarında taraftarlardan gelen baskı ve eleştirilerle başa çıkmakta büyük zorluk yaşadı. Juventus taraftarları, geçen sezon onun ayrılmasını istemişti. Bu durum Vlahovic için bir yük olmuş, sahadaki performansını olumsuz etkilemişti. Bununla birlikte, yeteneklerini kanıtlama konusunda her zaman büyük bir istek göstermiştir; kimse onu bu yüzden eleştiremez. Kendini affettirme ve neler yapabileceğini gösterme konusunda son derece isteklidir.

“TROSSARD İLE KORKULAN HÜCUM İKİLİLERİNDEN OLUR”

Vlahovic ile Leandro Trossard’ın birbirlerine uyum sağlayacağını belirten İtalyan gazeteci, "Trossard ile iyi bir uyum yakalayabilir. Belçikalı oyuncu mükemmel bir asistçi ve Sırp forvet için harika bir partner. Eğer aralarındaki kimya tutarsa, ligin korkulan hücum ikililerinden biri haline gelebilirler. Bence Vlahovic, sezonu en fazla 15 golle tamamlayacak. En büyük güçlü yönleri şüphesiz ceza sahası içindeki bitiriciliği, hava topu hakimiyeti ve penaltı ile serbest vuruş gibi duran toplardır. Muazzam bir sol ayağı var; hem güçlü hem de isabetli. Kesinlikle isabet oranını artırması gerekiyor —sık sık net fırsatları harcıyor— ancak form tutarsa, ölümcül bir bitiriciye dönüşebilir" sözlerini sarf etti.

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