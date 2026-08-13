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Bensu Soral Teşkilat dizisinin kadrosuna mı katılacak?

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Bensu Soral Teşkilat dizisinin kadrosuna mı katılacak?
Fotoğraf Başlığı Bensu Soral Teşkilat dizisinin kadrosuna mı katılacak?

TRT 1’in sevilen dizisi Teşkilat’ın 7. sezon hazırlıkları devam ederken, yeni sezonda kadroya katılacak isimler de merak konusu oldu. Dizinin yeni kadın başrol oyuncusu için arayış sürerken gündeme gelen son isim Bensu Soral oldu. Peki, Bensu Soral Teşkilat dizisinin kadrosuna mı katılacak?

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Teşkilat’ın 7. Sezon hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Double Click imzalı dizinin yeni başrol kadın yıldızının kim olacağı merak konusuydu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, rol için son olarak “Organize İşler: Karun Hazinesi” dizisinde rol alan Bensu Soral’la görüşülüyor.

Yeni sezonda yer alan yeni karakterlerin oyuncu görüşmeleri devam eden dizide zaman atlaması yapılacağı ve Tolga Sarıtaş’ın hayat verdiği Altay’ın seyirci karşısına evli ve çocuklu olarak çıkacağı konuşuluyor.

BENSU SORAL KİMDİR?

Mobilyacı bir babanın kızı olarak İnegöl'de doğdu, Bedirhan adlı bir çift yumurta ikizi vardır. İnegöl Turgutalp Anadolu Lisesinden mezundur. Hâlen Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde grafik üzerine eğitim görmektedir. Ablası Hande Soral'ın desteğiyle oyunculuğa başladı.

İlk defa, Yol Ayrımı dizisi ile oyunculuğa başladı. 2013-2014 yılları arasında Kanal D'de yayımlanan Vicdan adlı dizinin oyuncu kadrosunda yer almıştır. Daha sonra Boynu Bükükler isimli gençlik komedisi dizisinde ana karakterlerin biri olan Miray'ı, 2015'te ise Tatlı Küçük Yalancılar dizisinde Aslı Metiner karakterini canlandırdı. Ayrıca Murat Dalkılıç'ın "Kader" adlı şarkısına çekilen klipte yer aldı. Daha sonra, 2016-2017 yılları arasında Show TV'de yayımlanan ve büyük reyting toplamış "İçerde" adlı dizide Çetin Tekindor'un canlandırdığı "Kebapçı Celal"in avukatlığını yapan Melek karakterini canlandırdı.

2019 yılında Organize İşler: Sazan Sarmalı adlı sinema filminde Nazlı Noyan karakterini canlandırdı. Fenerbahçe SK 61106 sicil numaralı kongre üyesidir.

Editör : ÖZGE YİĞİT
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