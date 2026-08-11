ÖZEL | Salah-Nunez ikilisi yeniden buluşuyor! Eski hocaları Trabzonspor transferini değerlendirdi

Bu sezon tarihinin en iddialı kadrolarından birini kuran Trabzonspor, Mohamed Salah’ın Liverpool’dan eski takım arkadaşı Darwin Nunez’in transferinde önemli mesafe katetti. Nunez’i daha önce çalıştıran Fernando Curutchet ve Diego Lopez ise yıldız futbolcunun son dönemdeki performansından Türkiye’ye transfer ihtimaline kadar birçok konuda Türkiye Gazetesi’ne özel açıklamalarda bulundu.

Mohamed Salah transferiyle büyük ses getiren Trabzonspor, hücum hattına bir dünya yıldızı daha katmak için harekete geçti. Bordo-mavililer, Al-Hilal forması giyen Uruguaylı golcü Darwin Nunez için Suudi Arabistan ekibiyle görüşmelere başladı. Al-Hilal’de son dönemde istediği forma şansını bulamayan ve kariyerinde yeni bir sayfa açmaya sıcak bakan 27 yaşındaki Nunez, geçen sezon çıktığı 24 resmi maçta 9 gol ve 5 asist kaydetti.

Uruguaylı yıldızı daha önce CA Peñarol’da çalıştıran Fernando Curutchet ve Diego Lopez, muhtemel Trabzonspor transferini Türkiye Gazetesi’ne özel değerlendirdi. İki teknik adam, eski öğrencilerinin özellikle hücum gücü ve sahadaki özellikleriyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Fernando Curutchet

“FİZİKSEL VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ DİKKAT ÇEKİCİ DÜZEYDEYDİ”

İlk olarak oyuncusu ile Uruguay’da çalıştıkları dönemi anlatan Fernando Curutchet, “Darwin Nunez’i 2015 yılında, C.A.Peñarol'da 15 yaş altı kategorisinde oynarken çalıştırmaya başladım. Fiziksel ve teknik özellikleri, henüz küçük yaşlardan itibaren diğer takım arkadaşlarının üzerinde, dikkat çekici düzeydeydi. Takımın geliştirdiği tüm hızlı veya organize ataklarda yer aldı ve genellikle golü atan isim oldu. O her zaman büyük bir yeteneğe sahipti ve hepimiz onun parlak bir geleceğe sahip olacağını düşünüyorduk. Hepimiz Nunez'i Peñarol A takımında ve Uruguay Milli Takımı’nda bize mutluluk yaşatırken hayal ettik.” ifadelerini kullandı.

Darwin Nunez

“HIZ VE TEKNİK ONUN GÜÇLÜ YÖNLERİNDEN BİRİDİR”

Nunez’in teknik özelliklerine vurgu yapan 65 yaşındaki çalıştırıcı, şöyle konuştu:

Daha önce de söylediğim gibi koordinasyon becerileri çok iyi, bu da ona oyunda avantaj geliştirme olanağı sağlıyor. Özellikle teknik yeteneklerini hız konusunda kullanarak rakibini dengesiz hale getirip kaleye doğru yöneldiğinde bu durum daha da belirginleşiyor. Modern futbol, ​​hız ve teknik gerektirir ve bu konuda her gün çalışmak şarttır; Nunez için de bu, güçlü yönlerinden biridir.

Salah - Darwin Nunez

“NUNEZ VE SALAH, BİRBİRLERİNİ ÇOK İYİ TANIYOR”

Uruguaylı golcünün Trabzonspor tercihine değinen başarılı teknik adam, Salah-Nunez isminin bordo-mavililere sağlamasını beklediği katkıyı vurguladı. Curutchet, “Hiç şüphe yok ki Trabzonspor, çok iyi bir yatırım yaptı. İngiliz futbolunda sadece parlamakla kalmayıp, birlikte oynayarak da başarıya ulaşmış iki üst düzey oyuncuyu bir araya getirmek üzere. Darwin Salah'ı, Salah da Darwin'i iyi tanıyor; bu durum saha içinde birbirlerini anlamayı kolaylaştırıyor. Bu da her takımın —ve özellikle de gollerin atıldığı ve maçların kazanıldığı o son bölgenin— düzgün işleyişi için hayati önem taşıyor.” diye konuştu.

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“BASKI ALTINDA OYNAMAYA ALIŞKIN"

27 yaşındaki santrforun Türkiye Ligi’ndeki taraftar baskısından çekinmeyeceğini belirten deneyimli teknik adam, oyuncusunun bu konuda daha önce yaşadığı tecrübeyi şöyle aktardı:

“Darwin Nunez, baskı altında oynamaya alışkındır. Mesela Peñarol taraftarları, son derece talepkârdır; maç sırasında kimsenin rehavete kapılmasına izin vermezler. Bu, her maçta değişmeyen bir durumdur. Nunez, ayrıca baskının bunaltıcı olduğu Liverpool'da da oynadı ve buna alıştı. Bu da Premier Lig gibi çok zorlu bir futbolda baskı altında oynamaya uyum sağladığını gösteriyor. Kendine özgü bir kişiliği vardı ve işler yolunda gitmediğinde de her zaman çok dirençliydi. Nunez, kısaca sahneye çıkacak ve işinin hakkını verecek. Bu tarz zorlu sınavlara ihtiyacı var ve eminim ki böylesine harika bir takımda oynamak için bu fırsatın gerçekleşmesini bekliyor.”

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“NUNEZ, ANİ ATAKLARDA DA OLDUKÇA BAŞARILIDIR”

Curutchet, Uruguaylı yıldızın oynadığı takımların hücum gücüne sağladığı katkıyı şu sözlerle dile getirdi:

Darwin Nunez; hızından ve gücünden yararlanıp savunmacıların arkasına sarkarak, atılan topları çok iyi değerlendiriyor. Takım arkadaşlarıyla çok iyi iş birliği yapıyor. Ayrıca ani ataklarda oldukça başarılıdır. Aynı zamanda takım arkadaşlarıyla paslaşarak da çok iyi oynuyor; ancak en büyük meziyeti, gol atmak için ceza sahası bölgesine yapmış olduğu girişlerdir. Her golcü gol atmaya ihtiyaç duyar ve gollerle yaşar; bu da onu başarılı olmak için mücadeleci kılar. Kendi içinde sakin kalabilmek Darwin'in motivasyonunu artırıyor ve onu daha fazlasının peşinden gitmeye yöneltiyor. Ayrıca takım topa sahip olmadığında da destekleyici bir oyuncu oluyor. Rakip kendi bölgesinden çıkmaya hazırlanırken ilk baskı hattında yer alma konusunda oldukça başarılıdır.

“HER TOP İÇİN MÜCADELE EDEN KOMPLE BİR FORVET”

Yıldız futbolcu Darwin Nunez’in çalıştığı bir diğer teknik direktör olan Diego Lopez ise oyuncusunun tehlikeli yönlerine dikkat çekerek son olarak şöyle konuştu:

Darwin Nunez; fiziksel olarak güçlü bir forvet oyuncusu, boş alanlara çok iyi saldırıyor. Onunla ilgili son haberler pek iyi değil; ancak bu yeni meydan okumanın, daha iyi bir performans sergilemesi adına iyi bir fırsat olacağını düşünüyorum. Onlara derinlemesine bir oyun ve elbette goller kazandıracak. En büyük silahı hızı ve gücüdür. Darwin'in Salah ile birlikte oynaması hem onun hem de takım için iyi olacak. Peñarol, Liverpool ve milli takımda oynadığı için baskı altında oynamaya alışkındır. Her top için mücadele eden, komple bir forvet.

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