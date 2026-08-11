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Osmaniye’de feci olay! Bindikleri traktör karı kocanın sonu oldu

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Osmaniye’de feci olay! Bindikleri traktör karı kocanın sonu oldu

Osmaniye’de dere yatağına devrilen traktörün sürücüsü Mehmet Say ile eşi Elif Say hayatını kaybetti.

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Gece saatlerinde Osmaniye'nin Bahçe ilçesine bağlı Kaman köyünde Mehmet Say’ın (70) tarla dönüşü yokuş aşağı kullandığı traktör, henüz bilinmeyen nedenle yan yatarak yol kenarındaki dere yatağına devrildi.

Osmaniye’de feci olay! Bindikleri traktör karı kocanın sonu oldu
Başlık ResmiOsmaniye’de feci olay! Bindikleri traktör karı kocanın sonu oldu

OLAY YERİNDE ÖLDÜLER

Traktörün altında kalan Mehmet Say ile yanında bulunan eşi Elif Say’ın (71) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Osmaniye’de feci olay! Bindikleri traktör karı kocanın sonu oldu
Başlık ResmiOsmaniye’de feci olay! Bindikleri traktör karı kocanın sonu oldu

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza yerindeki incelemelerin ardından çiftin cenazeleri otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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