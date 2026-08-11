Osmaniye’de feci olay! Bindikleri traktör karı kocanın sonu oldu
Osmaniye’de dere yatağına devrilen traktörün sürücüsü Mehmet Say ile eşi Elif Say hayatını kaybetti.
Gece saatlerinde Osmaniye'nin Bahçe ilçesine bağlı Kaman köyünde Mehmet Say’ın (70) tarla dönüşü yokuş aşağı kullandığı traktör, henüz bilinmeyen nedenle yan yatarak yol kenarındaki dere yatağına devrildi.
OLAY YERİNDE ÖLDÜLER
Traktörün altında kalan Mehmet Say ile yanında bulunan eşi Elif Say’ın (71) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza yerindeki incelemelerin ardından çiftin cenazeleri otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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