Sturm Graz-Fenerbahçe maç kadrosu muhtemel 11'ler! Kimler eksik, kimler sakat?

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Avusturya temsilcisi Sturm Graz karşısında tur mücadelesi verecek. İstanbul'daki ilk karşılaşmayı 2-0 kazanarak önemli bir avantaj elde eden sarı-lacivertliler, deplasmanda da istediği sonucu alarak adını bir üst tura yazdırmayı hedefliyor. İşte, Sturm Graz-Fenerbahçe maç kadrosu muhtemel 11'ler...

Karşılaşma öncesinde Fenerbahçe'nin kamp kadrosu da belli olurken, Anthony Musaba ve Ederson'un mücadelede forma giyemeyeceği açıklandı. Teknik heyetin sahaya sürmesi beklenen 11 de merak konusu oldu.

Sturm Graz-Fenerbahçe maç kadrosu muhtemel 11ler! Kimler eksik, kimler sakat?

STURM GRAZ-FENERBAHÇE MAÇINDA KİMLER EKSİK, KİMLER SAKAT?

Rövanş karşılaşması öncesinde Fenerbahçe'nin kamp kadrosu açıklanırken iki futbolcunun kafilede yer almaması dikkat çekti.

Fenerbahçe'de Anthony Musaba, yaşadığı ağrılar nedeniyle Sturm Graz maçının kamp kadrosuna alınmadı. Brezilyalı futbolcu Ederson'un ise geçirdiği viral enfeksiyon nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyeceği belirtildi.

Sturm Graz-Fenerbahçe maç kadrosu muhtemel 11ler! Kimler eksik, kimler sakat?

STURM GRAZ-FENERBAHÇE MAÇ KADROSU MUHTEMEL 11'LER

Sarı-lacivertlilerin kamp kadrosu şöyle:

Mert Günok, Tarık Çetin, Kuzey Sapaz, Milan Skriniar, Nathan Ake, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Archie Brown, Nelson Semedo, Mert Müldür, Matteo Guendouzi, ismail Yüksek, N'Golo Kante, Fred, Marco Asensio, Irfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Mason Greenwood, Kerem Aktürkoğlu, Anderson Talisca, Sidiki Cherif, Vedat Muric

Sturm Graz muhtemel 11: Khudyakov, Heil, Vallci, Mitchell, Soglo, Weinhandl, Stankovic, Hödl, Seidl, Weiper, Jatta

Fenerbahçe muhtemel 11: Mert Günok, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Nathan Ake, Archie Brown, N'Golo Kante, Matteo Guendouzi, Mason Greenwood, Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Anderson Talisca

Sturm Graz-Fenerbahçe maç kadrosu muhtemel 11ler! Kimler eksik, kimler sakat?

STURM GRAZ-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Sturm Graz ile Fenerbahçe, 11 Ağustos Salı günü karşılaşacak. Avusturya'daki Liebenau Stadı'nda oynanacak mücadele saat 21.30'da başlayacak.



Sturm Graz-Fenerbahçe maç kadrosu muhtemel 11ler! Kimler eksik, kimler sakat?

STURM GRAZ-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Futbolseverlerin merakla beklediği Sturm Graz-Fenerbahçe karşılaşması TV 100 ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.



Sturm Graz-Fenerbahçe maç kadrosu muhtemel 11ler! Kimler eksik, kimler sakat?

STURM GRAZ-FENERBAHÇE MAÇI HAKEMİ KİM?

Sturm Graz ile Fenerbahçe arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşını İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek.

Alejandro Hernandez'in yardımcılıklarını Jose Naranjo ve Marcos Cerdan Aguilar üstlenecek. Kritik mücadele Avusturya'nın Liebenau Stadı'nda oynanacak.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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