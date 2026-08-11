Kuşadası Belediyesi'ne yapılan "rüşvet" ve "irtikap" operasyonu sonucunda gözaltına alınan 14 şüpheli tutuklandı. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel operasyon kapsamında daha önce görevden alınmıştı.

Kuşadası Belediyesi ile ilişkili "rüşvet" ve "irtikap" suçları ile alakalı soruşturma çerçevesinde yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 14 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunun Kuşadası Belediyesi ile ilişkili olarak "rüşvet" ve "irtikap" suçları ile alakalı devam eden soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan 15 şüphelinin emniyetteki işlemleri bitti.

2 ŞÜPHELİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

Yürütülen soruşturmada 2 şüphelinin daha sonra gözaltına alındığı bildirildi. Soruşturmada hakkında gözaltı kararı olan 4 şüpheli ise aranıyor.

Gözaltındaki 17 şüpheli sağlık kontrolünün sonrasında adliyeye gönderildi.

Savcılıktaki ifade işlemlerinin sonrasında 17 şüpheli nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Kuşadası Belediyesi'ne yapılan "rüşvet" operasyonunda 14 kişi tutuklandı

ÇOK SAYIDA KİŞİ TUTUKLANDI

Hakimlik, şüphelilerden Özel Kalem Müdürü Şebnem Kars Şenol, CHP Meclis Üyesi Ali Kotan, Kooperatif Yönetim Kurulu Üyesi Kağan Özcan, belediye çalışanı Ercüment Duman, mimar Cumhur Ulusoy, harita mühendisi Hasan Hüseyin Demirkol, tekniker Atıl Ulaş Bengi, muhasebeci Ertan Sözmener, iş insanları Şakir Eviz, Emrah Temel ve Yusuf Yazıcı, otel sahibi Hakan Tanır ve inşaat şirketi sahipleri Resul Mert Çiftçi ve Oğuz Ali Helvacı'nın tutuklanmasına hükmetti.

Şüpheliler arasında olan iş insanı Macit Günel hakkında "ev hapsi" ve "yurt dışına çıkış yasağı", İsmail Yurtseven ile Şefik Çalık hakkında da "imza yükümlülüğü" ve "yurt dışına çıkış yasağı" biçiminde adli kontrol şartları uygulandı.

HTS VE MASAK TARAFINDAN TESPİT EDİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Kuşadası Belediyesi ile ilişkili soruşturmada tanık ve müşteki ifadeleri, şüpheli beyanları, soruşturma dosyasında yer alan bilgi ve belgeler, HTS kayıtları ile MASAK tarafından düzenlenen raporlar sonucunda incelenen hesap hareketlerinin değerlendirilmesi neticesinde "rüşvet" ve "irtikap" suçlarının işlendiği tespit edilmişti.

Görevinden alınan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, İmar ve Şehircilik Müdürü Ahmet Taşkan ve Yapı Kontrol Müdürü Mustafa Burak Gündeş'in de içlerinde olduğu 6 şüpheli, 13 Mart'ta Aydın, İzmir ve Antalya'da yapılan operasyonda gözaltına alınmıştı.

Görevden alınan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel

İçlerinde Ömer Günel'in de yer aldığı 5 şüpheli tutuklanmıştı.

MAKUL SUÇ ŞÜPHESİ OLUŞTU

Başsavcılıktan paylaşılan açıklamada, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yapılan soruşturma çerçevesinde, Kuşadası Belediyesi ile ilişkili olarak "rüşvet" ve "irtikap" suçları ile alakalı soruşturma kapsamında alınan tanık ifadeleri, şüphelilerin etkin pişmanlık beyanları, HTS kayıtları ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından düzenlenen raporlar sonucunda incelenen hesap hareketleri beraber değerlendirildiğinde, soruşturmaya konu suçların işlendiği ile alakalı makul suç şüphesine ulaşıldığı kaydedilmişti.

Açıklamada, yapılan değerlendirmeler neticesinde, Özel Kalem Müdürü Şebnem Kars Şenol, eski Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, CHP Meclis Üyesi Ali Kotan, inşaat şirketi sahipleri Resul Mert Çiftçi, Oğuz Ali Helvacı, avukatlar Ezgi Tezcan Yaşar ile Umut Yaşar, iş insanları Haşmet Akkuş, Ertan Can Yazıcı ile Macit Günel, şirket sahipleri Şefik Çalık, Şakir Eviz, Emrah Temel ile Yusuf Yazıcı, otel sahipleri Hakan Tanır ile Kağan Özcan, eğitimci İsmail Yurtseven, tekniker Atıl Ulaş Bengi, mimar Cumhur Ulusoy, harita mühendisi Hasan Hüseyin Demirkol ve muhasebeci Ertan Sözmener hakkında gözaltı kararı çıkartıldığı belirtilmişti.

İzmir, Antalya ve Aydın'da yapılan eş zamanlı operasyonda 15 şüphelinin yakalandığı, firari şahısları yakalama çalışmalarının sürdüğü ifade edilmişti.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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