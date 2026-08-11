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Terörsüz Türkiye yasasında dikkat çeken gelişme! AK Partili 8 isim oylamaya katılmadı

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Terörsüz Türkiye yasasında dikkat çeken gelişme! AK Partili 8 isim oylamaya katılmadı

'Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi', 467 kabul, 87 ret ve 7 çekimser oyla yasalaştı. AK Parti'de ise 8 isim oylamaya katılmadı.

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'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında hazırlanan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.

Meclis'teki tarihi oylamanın ardından ise gözler partilerin oy dağılımına çevrildi. Açık oylamanın kesin sonuçlarına göre yasa 467 kabul, 87 ret ve 7 çekimser oyla kabul edildi.

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AK PARTİ'DEN 8 İSİM KATILMADI

Çerçeve Yasa oylamasında AK Parti'den 8 ismin yer almaması dikkatlerden kaçmadı. Oylamaya katılmayan AK Partili isimler şu şekilde sıralandı:

Tuğrul Türkeş
Kürşad Zorlu
İsmail Emrah Karayel
Ahmet Ersagun Yücel
Sami Çakır
Tahir Akyürek
Bülent Tüfenkçi
Lütfi Bayraktar

Öte yandan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da bulunduğu görevi nedeniyle oylamaya katılmadı.

Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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