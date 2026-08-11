Terörsüz Türkiye yasasında dikkat çeken gelişme! AK Partili 8 isim oylamaya katılmadı

'Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi', 467 kabul, 87 ret ve 7 çekimser oyla yasalaştı. AK Parti'de ise 8 isim oylamaya katılmadı.

'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında hazırlanan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.

Meclis'teki tarihi oylamanın ardından ise gözler partilerin oy dağılımına çevrildi. Açık oylamanın kesin sonuçlarına göre yasa 467 kabul, 87 ret ve 7 çekimser oyla kabul edildi.

AK PARTİ'DEN 8 İSİM KATILMADI

Çerçeve Yasa oylamasında AK Parti'den 8 ismin yer almaması dikkatlerden kaçmadı. Oylamaya katılmayan AK Partili isimler şu şekilde sıralandı:

Tuğrul Türkeş

Kürşad Zorlu

İsmail Emrah Karayel

Ahmet Ersagun Yücel

Sami Çakır

Tahir Akyürek

Bülent Tüfenkçi

Lütfi Bayraktar

Öte yandan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da bulunduğu görevi nedeniyle oylamaya katılmadı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MAHMUT EKİNCİ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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