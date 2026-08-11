ABD ve İran’ın karşılıklı tazminat talepleri ve Hürmüz’de ablukanın sürmesi ile Orta Doğu’daki belirsizlikler devam ediyor. ABD’de petrol stoklarının son 43 yılın dibine gerilemesi de arz endişelerini artırdı. Petrol dün %6,7 primle 87,85 dolara yükseldi. Bugün de kazanımlarını koruyan petrol, ağustos zirvesine yöneldi. Bu arada benzinin litre fiyatı da birçok ilde ilk defa 70 TL’yi aşarak en yüksek seviyesini gördü.

Orta Doğu’da jeopolitik belirsizlikler devam ederken petrol fiyatlarında da gerilim tırmanıyor. Dünkü işlemlerde Brent petrolün varil fiyatı %6,7 gibi yüksek bir primle 87,85 dolara yükseldi. Bugün ilk işlemlerde de 87,90 dolara yakın görünüm sürerken; genel olarak dünkü kazanımlarını koruyan petrol, ağustos ayının en yüksek seviyelerine yöneldi.

ANLAŞMA HENÜZ YOK

Petrol fiyatlarını etkileyen son gelişmelere bakıldığında; İran ile Umman arasındaki yapıcı müzakerelere rağmen Hürmüz Boğazı’nın tamamen açılmasını sağlayacak bir anlaşma imzalanamıyor. İran, savaş tazminatı ve deniz ablukasının tamamen kaldırılmasını bekliyor. ABD Başkanı Donald Trump da çatışmalarda hayatını kaybeden ya da yaralanan Amerikan askerleri için Tahran yönetiminden tazminat isteyeceğini açıkladı ve deniz ablukasının süreceğini vurguladı.

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GEMİ SAYISI AZALIYOR

Taraflardan gelen son açıklamaların “anlaşmadan uzak” bir görünüm sunmasının yanı sıra Hürmüz ve Kızıldeniz’de petrol tankerlerinin engellenmeye devam edilmesi arz endişelerini yeniden yükseltti. Cuma günü Hürmüz’den geçen gemi sayısı 8’e kadar düşerken, bütün bu gelişmeler petrol fiyatları üzerindeki stresi artırıyor.

Petrolde yükseliş hızlandı! Benzinde 70 TL tabelaya yansıdı

ABD’DE STOK ENDİŞESİ

Bu arada ABD Enerji Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre ülkenin stratejik petrol rezervi (SPR) geçen hafta 6,1 milyon varil azalarak 298,7 milyon varile düştü. Böylece rezervler Ocak 1983′ten bu yana en düşük seviyesine çekildi. 28 Şubat’ta başlayan İran saldırıları öncesinde ABD hükümetinin stratejik petrol rezervleri yaklaşık 415 milyon varil civarındaydı. Trump, Hürmüz Boğazı’nın kapanmasının ardından mart ayında 172 milyon varil petrolün serbest bırakılması talimatını vermişti. Bu talimatın tamamlanması halinde ise ABD hükümetinin stoklarının 243 milyon varile düşebileceği ifade ediliyor.

SINIR 70 MİLYON VARİL

Depolama kapasitesi 714 milyon varil olan Stratejik Petrol Rezervindeki (SPR) azalma, ABD hükümetinin petrol stoklarının tükenme noktasına gelip gelmediği konusunda soruları gündeme getirdi. Yetkililer SPR’nin güvenli bir şekilde işletilmesi için gereken minimum petrol miktarının yaklaşık 70 milyon varil olduğunu belirtti. Mevcut rakamlar bu seviyenin oldukça üzerinde olmasına rağmen stoklardaki hızlı gerileme de petrolde fiyat baskısını beraberinde getiriyor.

Petrolde yükseliş hızlandı! Benzinde 70 TL tabelaya yansıdı

BENZİNE ZAM

Bu arada iç piyasada 11 Ağustos 2026 Salı gününden (bugünden) geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 1,56 TL fiyat artışı uygulandı. Böylece İstanbul Avrupa yakasında 69,91 TL ve Anadolu yakasında 69,76 TL olan benzinin litresi; İzmir’de 71,15 TL ve Ankara’da 70,86 TL’ye yükseldi.

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