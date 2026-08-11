Tarihi bir virajın dönüldüğü Terörsüz Türkiye yasa görüşmelerinde dikkat çeken bir an yaşandı. Genel Kurul'a verilen arada MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel arasında geçen diyalog gündem oldu. Bahçeli'nin Özel'e Yeni Parti'nin kuruluş sürecine ilişkin "Biz 57 yıldır uğraşıyoruz, 46 kişilik grup kurduk. Siz bir gecede 91 milletvekiline nasıl ulaştınız?" diye sorduğu öğrenildi.

'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında hazırlanan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.

Teklif görüşüldüğü sırada ise Meclis'te dikkat çeken bir an meydana geldi. Görüşmelerde Genel Kurul'a verilen arada MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel arasında dikkat çeken bir diyalog yaşandı.

Yasa teklifine 'evet' oyu kullanan Özel'i alkışlayan Bahçeli, Özel'e Yeni Parti'nin kuruluş sürecine ilişkin esprili bir soru yöneltti.

Bahçeli’den Özel’e dikkat çeken soru: Bir gecede 91 milletvekiline nasıl ulaştınız?

'BİR GECEDE 91 MİLLETVEKİLİNE NASIL ULAŞTINIZ?'

Karar'da yer alan habere göre MHP lideri Bahçeli’nin Özgür Özel’e "Biz 57 yıldır uğraşıyoruz, 46 kişilik grup kurduk. Siz bir gecede 91 milletvekiline nasıl ulaştınız?" diye sorduğu öğrenildi.

Bahçeli’nin kurmaylarının da MHP Lideri’nin kendilerine de zaman zaman bu soruyu sorduğunu ifade ettiği bildirildi.

Bahçeli’nin sözleriyle, Yeni Parti'nin milletvekili sayısındaki artışa ve Meclis’te ulaştığı sandalye sayısına ilişkin dikkat çekici bir göndermede bulunduğu belirtildi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MAHMUT EKİNCİ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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