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Dünya

6 Ağustos'ta başlamıştı! Açlık grevini sonlandırdı

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6 Ağustos'ta başlamıştı! Açlık grevini sonlandırdı

Tunus’ta tutuklu bulunan Nahda Hareketi lideri ve eski Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi, hastanede sağlık durumunu takip eden ekibin talebi üzerine 6 Ağustos'ta başlattığı açlık ve ilaç grevini sonlandırdı.

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Nahda Hareketi lideri ve eski Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi'nin savunma heyetinden yapılan yazılı açıklamada, Mornegiyye Cezaevi yönetiminin Gannuşi’nin avukatlarına, müvekkillerinin 6 Ağustos’ta başladığı açlık ve ilaç grevini sonlandırdığı bilgisini verdiği ifade edildi.

Gannuşi’nin, hastanedeki sağlık ekibinin talebi üzerine grevi sonlandırdığı belirtildi.

Savunma heyeti, Gannuşi’nin hastanede avukatları ve ailesiyle görüşme hakkının bulunduğunu belirterek, kendisini ziyaret etmelerine izin verilmesi çağrısında bulundu. Heyet ayrıca Gannuşi üzerindeki tecridin kaldırılmasını ve avukatları ile ailesiyle görüşmesine izin verilmesini istedi.

Raşid el-Gannuşi
Başlık ResmiRaşid el-Gannuşi

NE OLMUŞTU?

Gannuşi’nin savunma heyetinin yaptığı önceki açıklamada, 85 yaşındaki Gannuşi’nin 29 Temmuz’da hastaneye sevk edildiğini ve o tarihten bu yana “tam tecrit” altında tutulduğunu bildirmişti.

Savunma heyeti, Gannuşi’nin avukatları ve ailesinin kendisini ziyaret etmesine veya sağlık durumuyla ilgili bilgi almasına izin verilmediğini belirterek, Gannuşi’nin bu durumu protesto etmek amacıyla 6 Ağustos’ta açlık ve ilaç grevine başladığını açıklamıştı.

Gannuşi, 17 Nisan 2023'te gözaltına alınmasının ardından "devlet güvenliğine karşı kışkırtma" suçlamasıyla tutuklanmış, ilerleyen süreçte farklı davalarda hakkında çeşitli hapis cezaları verilmişti. Gannuşi ise suçlamaların siyasi olduğunu belirterek reddediyor.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said daha önce yaptığı açıklamalarda, yargının bağımsız olduğunu ve muhaliflere yönelik siyasi yargılama iddialarını reddetmişti.

Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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