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Dünya

7,4'le sallanan Kolombiya'da bilanço artıyor! Taş üstünde taş kalmadı, işte son görüntüler

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Güney Amerika ülkesi Kolombiya dün 7,4 büyüklüğündeki depremle sallanmaştı. Felaketin ardından büyük yıkım yaşanan ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı artmaya devam ederken, 5 kentte kırmızı alarm ilan edildi.

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Kolombiya Başkentler Birliği (Asocapitales), ülkeyi vuran 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından son duruma ilişkin bilgi paylaştı.

Yapılan açıklamada deprem felaketinin ardından ölenlerin sayısının 132'ye yükseldiği, 700'den fazla kişinin ise yaralandığı belirtildi.

7,4'le sallanan Kolombiya'da bilanço artıyor! Taş üstünde taş kalmadı, işte son görüntüler
Başlık Resmi7,4'le sallanan Kolombiya'da bilanço artıyor! Taş üstünde taş kalmadı, işte son görüntüler

KIRMIZI ALARM VE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Ulusal basına göre depremde en fazla can ve mal kaybının yaşandığı Pereira, Cali, Quibdo, Manizales ve Armenia'da kırmızı alarm ilan edilirken, söz konusu kentlerde güvenlik gerekçesiyle sokağa çıkma yasağı uygulamaya konuldu.

Arama-kurtarma çalışmalarının aralıksız devam ettiği kentler arasında en fazla can kaybı 60 kişinin hayatını kaybettiği Pereira'da yaşandı.

7,4'le sallanan Kolombiya'da bilanço artıyor! Taş üstünde taş kalmadı, işte son görüntüler
Başlık Resmi7,4'le sallanan Kolombiya'da bilanço artıyor! Taş üstünde taş kalmadı, işte son görüntüler

188 KİŞİ İÇİN KAYIP BAŞVURUSU

Basına göre 188 kişi için kayıp başvurusunda bulunulurken, can kaybının daha da artmasından endişe ediliyor.

Ülkenin üçüncü büyük kenti Cali'de deprem nedeniyle bazı yolların çöktüğü ve 10 hastanenin hizmet veremediği bildirilirken, başkent Bogota ile Medellin'den arama-kurtarma ekipleri bölgeye destek için sevk edildi.

Quibdo ve Manizales'te ise deprem, su, elektrik, telekomünikasyon ve ulaşım hizmetlerinde kesintilere neden oldu.

7,4'le sallanan Kolombiya'da bilanço artıyor! Taş üstünde taş kalmadı, işte son görüntüler
Başlık Resmi7,4'le sallanan Kolombiya'da bilanço artıyor! Taş üstünde taş kalmadı, işte son görüntüler

CALI'DE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ

Cali Belediye Başkanı Alejandro Eder, basına yaptığı açıklamada, güvenlik ve yağma olaylarını önlemek amacıyla sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini, kararın acil durum ve kurtarma ekiplerinin çalışmalarını daha güvenli ve hızlı yürütmesini sağlamak için alındığını söyledi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), merkez üssü Kolombiya'nın batısındaki San Jose del Palmar kasabasının yaklaşık 5 kilometre doğusunda 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıklamıştı.

7,4'le sallanan Kolombiya'da bilanço artıyor! Taş üstünde taş kalmadı, işte son görüntüler
Başlık Resmi7,4'le sallanan Kolombiya'da bilanço artıyor! Taş üstünde taş kalmadı, işte son görüntüler

ABD'DEN YARDIM ELİ

ABD, Kolombiya'da meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından acil yardım çalışmalarında kullanılmak üzere 15,5 milyon dolar fon sağlayacağını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığının, X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Kolombiya ile dayanışma içinde olunduğu belirtildi. Açıklamada, depremin ardından Kolombiya için 15,5 milyon dolarlık yardım sağlanacağı, bu fonun acil barınma, gıda ve koruma ihtiyaçlarının karşılanması ile deprem değerlendirme çalışmalarında kullanılacağı ifade edildi.

7,4'le sallanan Kolombiya'da bilanço artıyor! Taş üstünde taş kalmadı, işte son görüntüler
Başlık Resmi7,4'le sallanan Kolombiya'da bilanço artıyor! Taş üstünde taş kalmadı, işte son görüntüler

DEPREM VENEZUELA, EKVADOR VE PANAMA'DA DA HİSSEDİLMİŞTİ

Deprem, Kolombiya'nın yanı sıra Venezuela, Ekvador ve Panama'nın çeşitli bölgelerinde de hissedilmişti.

Merkezi Venezuela'da bulunan Telesur internet sitesinin haberine göre, Kolombiya'daki deprem nedeniyle Venezuela'da bazı binaların dış cepheleri kısmen yıkıldı, bir katedral ve bir havalimanı hasar görmüştü.

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Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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