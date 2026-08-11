Bursa’da alkol aldıktan sonra "Düşmanlarım var" diyerek metro direğine çıkan Mehmet A., yaklaşık 2 saat boyunca direkten inmedi. Kendini kurtarmaya gelen ekiplere direnen şahıs, direğin üzerinde akrobatik hareketler de yaptı. Olay nedeniyle elektrikler kesilirken ulaşım da durdu.

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Davutdede Mahallesi Ankara Yolu Caddesi üzerinde alkol aldıktan sonra metro direğine çıkan Mehmet A.’ı gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Güvenlik amacıyla metro hattındaki elektrik akımı kesilirken, trafik ekipleri de bölgede önlem alarak yolu kısmen trafiğe açtı. Ancak Mehmet A.’yı aşağı indirmek kolay olmadı.

Bursa'da hareketli gece! Alkollü şahıs metro direğine çıktı: Ulaşım durdu, elektrik kesildi

YÜREKLERİ AĞZA GETİRDİ

Kendisini kurtarmaya gelen ekipleri gören Mehmet A., direğin üzerinde bir oraya bir buraya giderek adeta ekiplerle köşe kapmaca oynadı. Yaklaşık 2 saat boyunca direk ve tellerin üzerinde gezen Mehmet A., zaman zaman akrobatik hareketler yaparak da yürekleri ağza getirdi.

Bursa'da hareketli gece! Alkollü şahıs metro direğine çıktı: Ulaşım durdu, elektrik kesildi

Uzun süren çabalardan sonuç alınamayınca devreye müzakereci polis girdi. Mehmet A. ile uzun süre konuşan polis, sonunda şahsı aşağı inmeye ikna etti. Yaklaşık 2 saatlik direk macerası sona ererken, aşağı indirilen Mehmet A. vatandaşların alkışları arasında sağlık ekiplerine teslim edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolün ardından Mehmet A., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Olay nedeniyle duran ulaşım ise çalışmaların tamamlanmasının ardından yeniden normale döndü.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MAHMUT EKİNCİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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