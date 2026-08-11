Altın fiyatlarında son dakika! 11 Ağustos 2026 gram altın fiyatı 6.771 TL ve ons fiyatı 4.412 dolardan güne başlıyor. Orta Doğu’daki belirsizlik, petroldeki yükseliş ve FED’den faiz artışı tahminlerinin yeniden artmasına rağmen altında yükseliş sürüyor. Dolar endeksinin 100 seviyesinin altında kalması ve Asya’dan gelen talep sarı metali destekliyor. 1 Haziran haftasının ardından son 10 haftanın zirvesine çıkan ons, 100 günlük ortalamayı da aştı.

Altın fiyatları yeni haftaya da pozitif başlangıç yaptı. Dünkü ilk işlemlerde sınırlı kâr satışlarına maruz kalan ons, ardından toparlanarak günü %1,11 primle 4.390 dolardan tamamladı. Bugünkü işlemlerde de ons fiyatı TSİ 06:00 itibarıyla 4.412 dolardan fiyatlandı. Altın, aynı zamanda 4.435 doları görerek 5 Haziran tarihinden bu yana en yüksek seviyesini de test etti ve son 10 haftanın zirvesine yöneldi.

Altın 10 haftanın zirvesinde! 100 günlük ortalamayı da kırdı

Öte yandan ons fiyatı bugün 4.390 dolarda bulunan 100 günlük ortalamanın üzerine çıktı. Son olarak 24 Nisan tarihinde 100 günlük ortalamayı gören altın, ardından bu göstergenin altında kalarak satış baskısı yaşadı. İçeride ise spot piyasada işlem gören 11 Ağustos 2026 gram altın fiyatı 6.771 TL’den güne başlıyor. Gram fiyatı da 29 Mayıs’tan bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

YENİDEN FAİZ BEKLENTİSİ

Piyasalardaki son gelişmelere bakıldığında; bugün petrol fiyatlarında yaşanan yükseliş, FED’den eylülde faiz artışı beklentisinin yeniden %50’nin üzerine çıkması, ABD-İran savaşını sona erdirmek ve Hürmüz Boğazı'nı tamamen açmak için muhtemel bir anlaşmaya ilişkin belirsizlik devam ederken altın fiyatlarında yükselişin sürmesi dikkat çekiyor. Analistler, Çin başta olmak üzere Asya’da son haftalarda hem merkez bankası hem de ETF taleplerinin yoğun olduğunu, dolar endeksinin 100 seviyesinin altında kaldığını belirterek, sarı metalin bunlardan destek gördüğünü belirtiyor.

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ÖNCE ABD İSTİHDAM VERİSİ

Troy Kıymetli Madenler tarafından paylaşılan bültende “Geçtiğimiz hafta ABD’den gelen zayıf istihdam verileri, kıymetli metallerde beklenen hareketi başlattı. Tarım dışı istihdamdaki düşüş, önceki aylara gelen aşağı yönlü revizyonlar ve ücret artışındaki yavaşlama, FED’in eylül ayında faiz artırabileceği beklentisini zayıflattı. Bunun sonucunda dolar gerilerken altın ile gümüş güçlü yükseldi” denildi.

Altın 10 haftanın zirvesinde! 100 günlük ortalamayı da kırdı

ŞİMDE DE ENFLASYON…

Bu hafta gözlerin ABD enflasyon verilerinde olacağı hatırlatılan bültende “Çarşamba TÜFE, perşembe ÜFE açıklanacak. Enflasyonun beklentilerin altında kalması FED üzerindeki faiz artışı baskısını daha da azaltarak altını destekleyebilir. Güçlü bir enflasyon verisi ise doları yeniden yukarı taşıyarak geçtiğimiz haftaki rallinin bir kısmının geri verilmesine neden olabilir” uyarısında bulunuldu.

SOMUT GELİŞME BEKLENİYOR

Kıymetli metallerde Hürmüz Boğazı etkisine de dikkat çekilen bültende “İran ve Umman yeni deniz geçiş güzergâhlarında sona yaklaşıldığını söylese de Boğaz’ın yeniden açılması konusunda henüz kesin anlaşma yok. Piyasa artık açıklamadan çok somut tanker hareketi ve resmi uzlaşma görmek istiyor” ifadelerine yer verildi.

İKİ YÖNLÜ DENKLEM

Kıymetli metaller açısından denklemin iki yönlü olduğu aktarılan bültende “Hürmüz’ün açılması ve petrolün gerilemesi enflasyon baskısını azaltarak FED üzerindeki faiz artırma baskısını da hafifletebilir; bu da altın ve gümüş için destekleyici olur. Buna karşılık yeni bir gerilim petrolü yeniden sert yukarı taşırsa, güvenli liman talebi altını kısa vadede desteklese bile yükselen enflasyon ve daha şahin bir FED ihtimali, orta vadede kıymetli metalleri baskılayabilir. Bu yüzden soru yalnızca ‘Hürmüz açılacak mı?’ değil, petrolün FED beklentilerini hangi yöne taşıyacağı” görüşü paylaşıldı.

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