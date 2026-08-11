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Sağanak yağış uyarısı yapıldı! Samsun ve Ordu hava durumu nasıl olacak?

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Meteoroloji 2 şehir için sağanak yağış uyarısı yaptı. Samsun ve Ordu hava durumu nasıl olacak merak edilirken MGM tarafından detaylar paylaşıldı. Samsun'un doğu kesimleri ile Ordu çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması beklenirken, yağışların bazı bölgelerde kuvvetli olabileceği bildirildi. İşte haftalık Samsun ve Ordu hava durumu...

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11 Ağustos Salı günü Samsun'da sıcaklığın 30 dereceye, Ordu'da ise 29 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Gün içerisinde yüksek nem oranıyla birlikte hissedilen sıcaklıkların bilhassa öğle saatlerinde daha yüksek olması öngörülüyor. Peki, Samsun ve Ordu hava durumu nasıl olacak?

Sağanak yağış uyarısı yapıldı! Samsun ve Ordu hava durumu nasıl olacak?
Başlık ResmiSağanak yağış uyarısı yapıldı! Samsun ve Ordu hava durumu nasıl olacak?

SAMSUN VE ORDU İÇİN SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

Orta Karadeniz'de etkili olması beklenen yağışlar nedeniyle Samsun'un doğusu ve Ordu çevreleri için sarı kodlu uyarı verildi.

Yağışların yerel olarak kuvvetli gerçekleşebileceği tahmin edilirken, olumsuz hava koşullarının gece saatlerinden itibaren etkisini göstermesi bekleniyor.

SAMSUN HAVA DURUMU (HAFTALIK)

TARİHTAHMİN EDİLENGEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN (1991 - 2020)
HadiseSıcaklık (°C)Nem (%)Rüzgar (km/sa)Uç Sıcaklık (°C)Ortalama Sıcaklık (°C)
En DüşükEn YüksekEn DüşükEn YüksekYönHızEn DüşükEn YüksekEn DüşükEn Yüksek
11 Ağustos Salı
Sağanak yağış uyarısı yapıldı! Samsun ve Ordu hava durumu nasıl olacak?
Başlık ResmiSağanak yağış uyarısı yapıldı! Samsun ve Ordu hava durumu nasıl olacak?
22307591
Sağanak yağış uyarısı yapıldı! Samsun ve Ordu hava durumu nasıl olacak?
Başlık ResmiSağanak yağış uyarısı yapıldı! Samsun ve Ordu hava durumu nasıl olacak?
1215,531,619,827,2
12 Ağustos Çarşamba
Sağanak yağış uyarısı yapıldı! Samsun ve Ordu hava durumu nasıl olacak?
Başlık ResmiSağanak yağış uyarısı yapıldı! Samsun ve Ordu hava durumu nasıl olacak?
22297087
Sağanak yağış uyarısı yapıldı! Samsun ve Ordu hava durumu nasıl olacak?
Başlık ResmiSağanak yağış uyarısı yapıldı! Samsun ve Ordu hava durumu nasıl olacak?
151631,719,727,5
13 Ağustos Perşembe
Sağanak yağış uyarısı yapıldı! Samsun ve Ordu hava durumu nasıl olacak?
Başlık ResmiSağanak yağış uyarısı yapıldı! Samsun ve Ordu hava durumu nasıl olacak?
22297094
Sağanak yağış uyarısı yapıldı! Samsun ve Ordu hava durumu nasıl olacak?
Başlık ResmiSağanak yağış uyarısı yapıldı! Samsun ve Ordu hava durumu nasıl olacak?
1815,832,319,827,5
14 Ağustos Cuma
Sağanak yağış uyarısı yapıldı! Samsun ve Ordu hava durumu nasıl olacak?
Başlık ResmiSağanak yağış uyarısı yapıldı! Samsun ve Ordu hava durumu nasıl olacak?
21275190
Sağanak yağış uyarısı yapıldı! Samsun ve Ordu hava durumu nasıl olacak?
Başlık ResmiSağanak yağış uyarısı yapıldı! Samsun ve Ordu hava durumu nasıl olacak?
1915,23320,127,1
15 Ağustos Cumartesi
Sağanak yağış uyarısı yapıldı! Samsun ve Ordu hava durumu nasıl olacak?
Başlık ResmiSağanak yağış uyarısı yapıldı! Samsun ve Ordu hava durumu nasıl olacak?
20274868
Sağanak yağış uyarısı yapıldı! Samsun ve Ordu hava durumu nasıl olacak?
Başlık ResmiSağanak yağış uyarısı yapıldı! Samsun ve Ordu hava durumu nasıl olacak?
1814,630,119,626,8

ORDU HAVA DURUMU (HAFTALIK)

TARİHTAHMİN EDİLENGEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN (1991 - 2020)
HadiseSıcaklık (°C)Nem (%)Rüzgar (km/sa)Uç Sıcaklık (°C)Ortalama Sıcaklık (°C)
En DüşükEn YüksekEn DüşükEn YüksekYönHızEn DüşükEn YüksekEn DüşükEn Yüksek
11 Ağustos Salı
Sağanak yağış uyarısı yapıldı! Samsun ve Ordu hava durumu nasıl olacak?
Başlık ResmiSağanak yağış uyarısı yapıldı! Samsun ve Ordu hava durumu nasıl olacak?
22297293
Sağanak yağış uyarısı yapıldı! Samsun ve Ordu hava durumu nasıl olacak?
Başlık ResmiSağanak yağış uyarısı yapıldı! Samsun ve Ordu hava durumu nasıl olacak?
1715,632,219,927,8
12 Ağustos Çarşamba
Sağanak yağış uyarısı yapıldı! Samsun ve Ordu hava durumu nasıl olacak?
Başlık ResmiSağanak yağış uyarısı yapıldı! Samsun ve Ordu hava durumu nasıl olacak?
23297292
Sağanak yağış uyarısı yapıldı! Samsun ve Ordu hava durumu nasıl olacak?
Başlık ResmiSağanak yağış uyarısı yapıldı! Samsun ve Ordu hava durumu nasıl olacak?
1715,531,519,727,6
13 Ağustos Perşembe
Sağanak yağış uyarısı yapıldı! Samsun ve Ordu hava durumu nasıl olacak?
Başlık ResmiSağanak yağış uyarısı yapıldı! Samsun ve Ordu hava durumu nasıl olacak?
23287395
Sağanak yağış uyarısı yapıldı! Samsun ve Ordu hava durumu nasıl olacak?
Başlık ResmiSağanak yağış uyarısı yapıldı! Samsun ve Ordu hava durumu nasıl olacak?
1515,731,819,827,8
14 Ağustos Cuma
Sağanak yağış uyarısı yapıldı! Samsun ve Ordu hava durumu nasıl olacak?
Başlık ResmiSağanak yağış uyarısı yapıldı! Samsun ve Ordu hava durumu nasıl olacak?
23276195
Sağanak yağış uyarısı yapıldı! Samsun ve Ordu hava durumu nasıl olacak?
Başlık ResmiSağanak yağış uyarısı yapıldı! Samsun ve Ordu hava durumu nasıl olacak?
1716,131,520,127,2
15 Ağustos Cumartesi
Sağanak yağış uyarısı yapıldı! Samsun ve Ordu hava durumu nasıl olacak?
Başlık ResmiSağanak yağış uyarısı yapıldı! Samsun ve Ordu hava durumu nasıl olacak?
22276085
Sağanak yağış uyarısı yapıldı! Samsun ve Ordu hava durumu nasıl olacak?
Başlık ResmiSağanak yağış uyarısı yapıldı! Samsun ve Ordu hava durumu nasıl olacak?
1416,432,219,927
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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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