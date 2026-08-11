Sağanak yağış uyarısı yapıldı! Samsun ve Ordu hava durumu nasıl olacak?
Meteoroloji 2 şehir için sağanak yağış uyarısı yaptı. Samsun ve Ordu hava durumu nasıl olacak merak edilirken MGM tarafından detaylar paylaşıldı. Samsun'un doğu kesimleri ile Ordu çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması beklenirken, yağışların bazı bölgelerde kuvvetli olabileceği bildirildi. İşte haftalık Samsun ve Ordu hava durumu...
11 Ağustos Salı günü Samsun'da sıcaklığın 30 dereceye, Ordu'da ise 29 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Gün içerisinde yüksek nem oranıyla birlikte hissedilen sıcaklıkların bilhassa öğle saatlerinde daha yüksek olması öngörülüyor. Peki, Samsun ve Ordu hava durumu nasıl olacak?
SAMSUN VE ORDU İÇİN SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI
Orta Karadeniz'de etkili olması beklenen yağışlar nedeniyle Samsun'un doğusu ve Ordu çevreleri için sarı kodlu uyarı verildi.
Yağışların yerel olarak kuvvetli gerçekleşebileceği tahmin edilirken, olumsuz hava koşullarının gece saatlerinden itibaren etkisini göstermesi bekleniyor.
SAMSUN HAVA DURUMU (HAFTALIK)
|TARİH
|TAHMİN EDİLEN
|GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN (1991 - 2020)
|Hadise
|Sıcaklık (°C)
|Nem (%)
|Rüzgar (km/sa)
|Uç Sıcaklık (°C)
|Ortalama Sıcaklık (°C)
|En Düşük
|En Yüksek
|En Düşük
|En Yüksek
|Yön
|Hız
|En Düşük
|En Yüksek
|En Düşük
|En Yüksek
|11 Ağustos Salı
|
|22
|30
|75
|91
|
|12
|15,5
|31,6
|19,8
|27,2
|12 Ağustos Çarşamba
|
|22
|29
|70
|87
|
|15
|16
|31,7
|19,7
|27,5
|13 Ağustos Perşembe
|
|22
|29
|70
|94
|
|18
|15,8
|32,3
|19,8
|27,5
|14 Ağustos Cuma
|
|21
|27
|51
|90
|
|19
|15,2
|33
|20,1
|27,1
|15 Ağustos Cumartesi
|
|20
|27
|48
|68
|
|18
|14,6
|30,1
|19,6
|26,8
ORDU HAVA DURUMU (HAFTALIK)
|TARİH
|TAHMİN EDİLEN
|GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN (1991 - 2020)
|Hadise
|Sıcaklık (°C)
|Nem (%)
|Rüzgar (km/sa)
|Uç Sıcaklık (°C)
|Ortalama Sıcaklık (°C)
|En Düşük
|En Yüksek
|En Düşük
|En Yüksek
|Yön
|Hız
|En Düşük
|En Yüksek
|En Düşük
|En Yüksek
|11 Ağustos Salı
|
|22
|29
|72
|93
|
|17
|15,6
|32,2
|19,9
|27,8
|12 Ağustos Çarşamba
|
|23
|29
|72
|92
|
|17
|15,5
|31,5
|19,7
|27,6
|13 Ağustos Perşembe
|
|23
|28
|73
|95
|
|15
|15,7
|31,8
|19,8
|27,8
|14 Ağustos Cuma
|
|23
|27
|61
|95
|
|17
|16,1
|31,5
|20,1
|27,2
|15 Ağustos Cumartesi
|
|22
|27
|60
|85
|
|14
|16,4
|32,2
|19,9
|27