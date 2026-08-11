Meteoroloji 2 şehir için sağanak yağış uyarısı yaptı. Samsun ve Ordu hava durumu nasıl olacak merak edilirken MGM tarafından detaylar paylaşıldı. Samsun'un doğu kesimleri ile Ordu çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması beklenirken, yağışların bazı bölgelerde kuvvetli olabileceği bildirildi. İşte haftalık Samsun ve Ordu hava durumu...

11 Ağustos Salı günü Samsun'da sıcaklığın 30 dereceye, Ordu'da ise 29 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Gün içerisinde yüksek nem oranıyla birlikte hissedilen sıcaklıkların bilhassa öğle saatlerinde daha yüksek olması öngörülüyor. Peki, Samsun ve Ordu hava durumu nasıl olacak?

Sağanak yağış uyarısı yapıldı! Samsun ve Ordu hava durumu nasıl olacak?

SAMSUN VE ORDU İÇİN SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

Orta Karadeniz'de etkili olması beklenen yağışlar nedeniyle Samsun'un doğusu ve Ordu çevreleri için sarı kodlu uyarı verildi.

Yağışların yerel olarak kuvvetli gerçekleşebileceği tahmin edilirken, olumsuz hava koşullarının gece saatlerinden itibaren etkisini göstermesi bekleniyor.

SAMSUN HAVA DURUMU (HAFTALIK)

TARİH TAHMİN EDİLEN GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN (1991 - 2020) Hadise Sıcaklık (°C) Nem (%) Rüzgar (km/sa) Uç Sıcaklık (°C) Ortalama Sıcaklık (°C) En Düşük En Yüksek En Düşük En Yüksek Yön Hız En Düşük En Yüksek En Düşük En Yüksek 11 Ağustos Salı Sağanak yağış uyarısı yapıldı! Samsun ve Ordu hava durumu nasıl olacak? 22 30 75 91 Sağanak yağış uyarısı yapıldı! Samsun ve Ordu hava durumu nasıl olacak? 12 15,5 31,6 19,8 27,2 12 Ağustos Çarşamba Sağanak yağış uyarısı yapıldı! Samsun ve Ordu hava durumu nasıl olacak? 22 29 70 87 Sağanak yağış uyarısı yapıldı! Samsun ve Ordu hava durumu nasıl olacak? 15 16 31,7 19,7 27,5 13 Ağustos Perşembe Sağanak yağış uyarısı yapıldı! Samsun ve Ordu hava durumu nasıl olacak? 22 29 70 94 Sağanak yağış uyarısı yapıldı! Samsun ve Ordu hava durumu nasıl olacak? 18 15,8 32,3 19,8 27,5 14 Ağustos Cuma Sağanak yağış uyarısı yapıldı! Samsun ve Ordu hava durumu nasıl olacak? 21 27 51 90 Sağanak yağış uyarısı yapıldı! Samsun ve Ordu hava durumu nasıl olacak? 19 15,2 33 20,1 27,1 15 Ağustos Cumartesi Sağanak yağış uyarısı yapıldı! Samsun ve Ordu hava durumu nasıl olacak? 20 27 48 68 Sağanak yağış uyarısı yapıldı! Samsun ve Ordu hava durumu nasıl olacak? 18 14,6 30,1 19,6 26,8

ORDU HAVA DURUMU (HAFTALIK)

TARİH TAHMİN EDİLEN GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN (1991 - 2020) Hadise Sıcaklık (°C) Nem (%) Rüzgar (km/sa) Uç Sıcaklık (°C) Ortalama Sıcaklık (°C) En Düşük En Yüksek En Düşük En Yüksek Yön Hız En Düşük En Yüksek En Düşük En Yüksek 11 Ağustos Salı Sağanak yağış uyarısı yapıldı! Samsun ve Ordu hava durumu nasıl olacak? 22 29 72 93 Sağanak yağış uyarısı yapıldı! Samsun ve Ordu hava durumu nasıl olacak? 17 15,6 32,2 19,9 27,8 12 Ağustos Çarşamba Sağanak yağış uyarısı yapıldı! Samsun ve Ordu hava durumu nasıl olacak? 23 29 72 92 Sağanak yağış uyarısı yapıldı! Samsun ve Ordu hava durumu nasıl olacak? 17 15,5 31,5 19,7 27,6 13 Ağustos Perşembe Sağanak yağış uyarısı yapıldı! Samsun ve Ordu hava durumu nasıl olacak? 23 28 73 95 Sağanak yağış uyarısı yapıldı! Samsun ve Ordu hava durumu nasıl olacak? 15 15,7 31,8 19,8 27,8 14 Ağustos Cuma Sağanak yağış uyarısı yapıldı! Samsun ve Ordu hava durumu nasıl olacak? 23 27 61 95 Sağanak yağış uyarısı yapıldı! Samsun ve Ordu hava durumu nasıl olacak? 17 16,1 31,5 20,1 27,2 15 Ağustos Cumartesi Sağanak yağış uyarısı yapıldı! Samsun ve Ordu hava durumu nasıl olacak? 22 27 60 85 Sağanak yağış uyarısı yapıldı! Samsun ve Ordu hava durumu nasıl olacak? 14 16,4 32,2 19,9 27

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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