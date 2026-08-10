Beşinci sıcak hava dalgası yolda! Termometreler 40 dereceyi görecek

Avrupa’da yılın beşinci sıcak hava dalgası etkisini göstermeye hazırlanıyor. Fransa’da sıcaklıkların 40 dereceye yaklaşması beklenirken, Almanya, İngiltere ve Belçika’da da yüksek sıcaklıklar ve uyarılar gündemde.

Avrupa, 2026 yazında sıcak hava dalgalarıyla boğuşuyor. Özellikle Batı Avrupa ülkelerinde termometreler rekor seviyelere çıkarken, yeni bir dalga daha yolda.

Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi (ECMWF) ile Avrupa ülkelerinin meteoroloji kurumlarının tahminlerine göre, bu hafta Fransa, Almanya, Hollanda ve İngiltere başta olmak üzere kıtanın geniş kesimlerinde sıcaklıkların yeniden yükselmesi bekleniyor.

BEŞİNCİ DALGA 40 DERECEYİ GÖRECEK

İngiltere ve Fransa'da yılın beşinci sıcak hava dalgası olarak değerlendirilen aşırı sıcaklıkların özellikle Batı Avrupa'da etkili olması öngörülüyor. Yeni sıcak hava dalgasıyla bazı bölgelerde gündüz sıcaklıklarının mevsim normallerinin çok üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

Fransa'da sıcaklıkların hafta içinde hızla yükselerek bazı bölgelerde 40 dereceye yaklaşması beklenirken, ülkede sıcaklıkların özellikle iç ve güney kesimlerde tüm hafta yüksek seyredeceği öngörülüyor.

ALMANYA'NIN GÜNEYİNDE ETKİLİ OLACAK

Almanya Meteoroloji Servisinin tahminlerine göre de ülkenin büyük bölümünde sıcaklıklar hafta boyunca belirgin biçimde artacak. Sıcak havanın özellikle ülkenin güney kesimlerinde etkili olması ve sıcaklıkların yer yer 37 dereceye kadar çıkması bekleniyor.

Hollanda'da güneşli havanın etkisiyle özellikle ülkenin iç kesimlerinde sıcaklıkların 30 derecenin üzerine çıkması bekleniyor.

İngiltere'de ise yeni sıcak hava dalgasının özellikle ülkenin güney ve orta kesimlerini etkileyeceği tahmin ediliyor. Ülkenin büyük bölümünde bu hafta etkili olacak sıcak hava dalgasıyla sıcaklıkların yer yer 36 dereceye kadar çıkabileceği öngörülüyor.

BELÇİKA'DA SARI ALARM VERİLDİ

Belçika’da artan sıcaklık nedeniyle ülkenin büyük bölümünde cumartesi gününe kadar sarı alarm verilirken ülkenin bazı şehirlerinde sıcaklıkların perşembe ve cuma günleri 35 dereceye kadar çıkması bekleniyor.

Sıcak hava dalgası nedeniyle yetkililer, özellikle yaşlılar, çocuklar ve hassas grupların yüksek sıcaklıklara karşı dikkatli olmalarını ve günün en sıcak saatlerinde gerekli tedbirleri almalarını ve bol sıvı tüketmelerini tavsiye ediyor.

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ Aşırı sıcaklar AB ekonomisini sert vurdu! 1 yıllık büyüme yok oldu

KURAKLIK DAHA DA ARTABİLİR

Yeni sıcak hava dalgası, Avrupa'nın geniş kesimlerinin kuraklık ve düşük yağışların gerçekleştiği bir dönemde etkili olacak. Uzun süredir devam eden sıcak ve kuru hava nedeniyle birçok bölgede kuraklık başlarken, Ren, Tuna ve Po gibi Avrupa ekonomisi açısından önem taşıyan nehirlerde su seviyeleri tarihi düşük seviyelerde bulunuyor.

Yeni sıcak hava dalgasıyla buharlaşmanın artması ve mevcut kuraklık koşullarını daha da ağırlaştırması bekleniyor.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

Haberle İlgili Daha Fazlası