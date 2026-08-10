Hollanda merkezli Triodos Bank, Avrupa'da görülen aşırı yüksek hava sıcaklıklarının ekonomi üzerindeki etkileri üzerine bir rapor hazırladı. Raporda hava sıcaklıklarının Avrupa Birliği (AB) ekonomisine yaklaşık 180 milyar euro zarar vereceği belirtildi.

Merkezi Hollanda'da bulunan Triodos Bank'ın açıkladığı rapora göre, Avrupa'da bu sene etkisini hissettiren aşırı sıcaklar ve uzun süreli kuraklığın Avrupa Birliği (AB) ekonomisine yaklaşık 180 milyar euro zarar vereceği ve bu sene içerisinde tahmin edilen ekonomik büyümeyi ortadan kaldıracağı kaydedildi.

Triodos Bank, Avrupa'daki aşırı sıcakların ekonomik etkileri ile alakalı "Sıcak Yaz Ekonomisi" isimli çalışmasını paylaştı.

Avrupa'da rekor sıcaklıklar ve uzun süredir devam eden kuraklığın insan sağlığı ve ekosistemlerin haricinde tarım, enerji, ulaştırma ve iş gücü verimliliğini de kötü yönde etkilediğine dikkat çekilen çalışmada, "Triodos Bank'ın yeni analizine göre, yaz aylarında yaşanan aşırı hava koşullarının 2026 yılında AB Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'sını (GSYH) yaklaşık yüzde 1 düşürebileceği tahmin ediliyor. Bu rakam yaklaşık 180 milyar euroya denk geliyor ve bu durum yıl için daha önce öngörülen büyümeyi fiilen ortadan kaldıracaktır" denildi.

EN BÜYÜK KAYIP İŞ GÜCÜ VERİMLİLİĞİNDE

Açıklanan raporda, aşırı sıcakların ekonomiye en büyük etkisinin iş gücü verimliliğindeki kayıptan kaynaklandığına dikkat çekildi.

Sıcaklıkların yaklaşık 25-30 derecenin üstüne çıkmasının sonrasında çalışanların üretkenliğinin ölçülebilir şekilde azaldığı anımsatılan çalışmada, etkinin özellikle fiziksel güç ihtiyacı olan işlerde, açık havada çalışanlarda ve iklimlendirme olmayan iş yerlerinde yoğunlaştığı belirtildi.

Aşırı sıcaklar AB ekonomisini sert vurdu! 1 yıllık büyüme yok oldu

Aşırı sıcakların ofiste çalışanların performansını ve uyku kalitesini de kötü etkileyebildiği, sıcak günlerde işe devamsızlığın yükseldiği kaydedilen çalışmada, 2026 yazında yaşanan sıcaklıkların iş gücü verimliliği üstünden AB GSYH'sinde ortalama yüzde 0,6 kadar kayba sebep olabileceği kaydedildi.

TARIMSAL ÜRETİMDE BÜYÜK DÜŞÜŞ

Çalışmada, aşırı sıcak ve kuraklık sebebiyle AB'de tarımsal üretimin yüzde 3 ila yüzde 7 düşeceğini beklendiğine işaret edilerek, gıda fiyatlarındaki yükseliş, enerji üretimindeki kısıtlamalar, elektrik fiyatlarındaki artış ile kara yolları, demir yolları ve iç su yollarındaki sıkıntıların ekonomik zararı daha da yükselttiği ifade edildi.

Aşırı sıcaklardan en çok Fransa'nın etkileneceğini düşünüldüğü belirtilen çalışmada, tekrarlayan sıcak hava dalgalarının ülkede GSYH'yi yaklaşık yüzde 1,4 düşürerek ekonominin senelik bazda yüzde 0,6 daralmasına neden olabileceği tahmin edildi.

Aşırı sıcaklar AB ekonomisini sert vurdu! 1 yıllık büyüme yok oldu

Çalışmada, İtalya, İspanya ve Belçika'da da önemli ekonomik kayıplar beklendiği söylendi.

Öte yandan, AB Komisyonu bu sene AB'nin ekonomik büyümesinin yüzde 1,1 olacağını tahmin ediyordu.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: HABER MERKEZİ

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