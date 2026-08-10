Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli "Terörsüz Türkiye" yasa teklifi görüşmeleri için TBMM Genel Kurulu’na geldi. Girişte Bahçeli'ye bazı partilerin kafa karışıklığı olduğunun sorulması üzerine ise MHP lideri "18 saat dinleyeceksiniz" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Terörsüz Türkiye yasa teklifiyle alakalı bazı siyasi partilerdeki fikir ayrılıklarını ve kafa karışıklığını soran bir gazeteciye tepki gösterdi.

TBMM'de görüşülmeye başlanan ve halk arasında "Terörsüz Türkiye" yasasıyla alakalı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir gazeteci arasında kısa bir konuşma yaşandı. Muhalefet tarafında ve parti gruplarında kanun teklifi ile alakalı kafa karışıklıklarının olduğuna yönelik yöneltilen soru, Bahçeli'nin tepkisine neden oldu.

Bahçeli basın mensubuna verdiği cevapta "18 saat dinleyeceksiniz." dedi. Sonrasında Bahçeli yanındaki heyetle birlikte görüşmelere katılamk için Meclis Genel Kurulu'na gitti.

Bahçeli'den 'kafa karışıklığı' sorusuna net cevap: 18 saat dinleyeceksiniz

NE OLMUŞTU?

Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda görüşülüyor. Meclis Adalet Komisyonunda yaklaşık 18 saat süren görüşmelerin ardından kabul edilen teklif için şimdi Genel Kurul süreci başladı.

Komisyonda İYİ Partili milletvekilleri dışındaki üyelerin desteğini alan teklifin, Genel Kurul’da da geniş bir mutabakatla kabul edilmesi bekleniyor.

MECLİS TATİLE GİRECEK

Teklifin kabul edilmesinin ardından Meclisin tatile girmesi bekleniyor. Genel Kurul’da dün ise şehit aileleri ve gazilerin özlük haklarını iyileştiren kanun teklifi kabul edilerek yasalaştı.

Terörün tamamen sona ermesinin Türkiye’ye güvenlikten ekonomiye birçok alanda katkı sağlaması bekleniyor. Terör tehdidinin ortadan kalkmasıyla yatırım ortamının iyileşeceği, ekonomik kalkınmanın hızlanacağı ve demokratik ortamın güçleneceği değerlendiriliyor.

Çatışma ve istikrarsızlıkların yoğun olduğu bir coğrafyada bulunan Türkiye açısından sürecin, ülkenin güvenliğini ve toplumsal bütünlüğünü güçlendireceği ifade ediliyor.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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