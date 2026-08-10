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Yaşam

Dünyada eşi benzeri yok! Kangal’ın nüfusunu ikiye katlayacak proje: 2027’de hizmete açılacak

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Dünyada eşi benzeri yok! Kangal’ın nüfusunu ikiye katlayacak proje: 2027’de hizmete açılacak
Fotoğraf Başlığı Dünyada eşi benzeri yok! Kangal’ın nüfusunu ikiye katlayacak proje: 2027’de hizmete açılacak

Tarım ve Orman Bakanlığı’na devredilen Kangal Balıklı Kaplıcası, Balıklı Göl Tabiat Parkı olarak yeniden sağlık turizmine kazandırılacak. 40 günde 10 bin kişinin ziyaret ettiği ilçenin nüfusunun proje tamamlanınca 2 katına çıkması öngörülüyor. ‘Doktor balıklarıyla' dünyada eşi benzeri bulunmayan kaplıcaya ait proje 1,5-2 milyar liralık yatırımla ihaleye çıkacak.

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Sivas'ın Kangal ilçesinde, il merkezine 90 km ve Kangal'a 13 km uzaklıkta bulunan Kangal Balıklı Kaplıcası, Tarım ve Orman Bakanlığı'na devredildi.

DÜNYADA EŞİ BENZERİ YOK

Dört mevsimde 35C sıcaklığındaki şifalı termal suyu ve vücuttaki ölü dokuları temizleyen ‘doktor balıklarıyla' dünyada eşi benzeri bulunmayan kaplıca, ağustos ayı sonunda gerçekleştirilecek ihale sonrası Balıklı Göl Tabiat Parkı olarak yeniden sağlık turizmine kazandırılacak.

Dünyada eşi benzeri yok! Kangal’ın nüfusunu ikiye katlayacak proje: 2027’de hizmete açılacak
Başlık ResmiDünyada eşi benzeri yok! Kangal’ın nüfusunu ikiye katlayacak proje: 2027’de hizmete açılacak

40 GÜNDE 10 BİN ZİYARETÇİ

Sivas Valiliği ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından işletilmeye başlatılan tesisi, 40 günde 10 bin kişi ziyaret etti. Ağustos ayı sonunda yapılacak ihale ile Kangal Balıklı Göl Tabiat Parkı olarak yeniden inşa edilecek.

Dünyada eşi benzeri yok! Kangal’ın nüfusunu ikiye katlayacak proje: 2027’de hizmete açılacak
Başlık ResmiDünyada eşi benzeri yok! Kangal’ın nüfusunu ikiye katlayacak proje: 2027’de hizmete açılacak

2027’DE HİZMETE AÇILACAK

Sivas Valiliği ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü koordinesinde yürütülen proje ile bin 600 rakımlı vadinin kendine özgü mikroklimatik yapısını koruması esas alınarak 70 bin metrekarelik alanda taşıt trafiği alanın dış çeperlerine alınarak kaplıca bölgesinin tamamen yayalaştırılması sağlanacak.

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2027 yazında hizmete açılması planlanan proje kapsamında; 250 yatak kapasiteli otel ve aile tipi kır evleri, tam donanımlı sağlık ve kür merkezi, bin 750 metrekare büyüklüğünde açık şifa göletleri ile modern kapalı ve açık havuzlar, yeme içme mekânları, yerel kültür sokağı, yöresel ürünlerin satışa sunulacağı market alanı, otopark, mescit ve yönetim birimleri yer alacak.

Dünyada eşi benzeri yok! Kangal’ın nüfusunu ikiye katlayacak proje: 2027’de hizmete açılacak
Başlık ResmiDünyada eşi benzeri yok! Kangal’ın nüfusunu ikiye katlayacak proje: 2027’de hizmete açılacak

İLÇE NÜFUSU İKİYE KATLANACAK

Projenin hayata geçmesi ile yaklaşık 19 bin nüfusa sahip ilçeyi 20 günlük periyotlarda 16 bin ziyaretçinin ziyaret edebileceği öngörülüyor.

“1,5-2 MİLYAR LİRALIK YATIRIM İHALEYE ÇIKACAK”

Kangal Belediye Başkanı Mehmet Öztürk, projeye dair şöyle konuştu:

"Biliyorsunuz, Sayın Cumhurbaşkanımızın kararıyla burası Balıklı Göl Tabiat Parkı oldu ve Tarım ve Orman Bakanlığımıza devredildi. Bakanlığımızın da burada çok güzel çalışmaları oldu. Mimari projeler, imar planları ve diğer hazırlıklar tamamlandı. Allah nasip ederse ağustos ayının sonu ya da eylül ayının ortaları gibi, görsellerini de gördüğümüz yaklaşık 1,5-2 milyar liralık yatırım ihaleye çıkacak. Balıklı Göl Tabiat Parkımızın turizm, istihdam ve bölge ekonomisi açısından çok önemli bir değeri var.

Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Sivas
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