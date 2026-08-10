Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Yaşam

Kispetini gören şaştı kaldı! 14 yaşındaki güreşçi Türkiye ikincisi oldu! Şampiyonaya derecesi değil ismi damga vurdu

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Kispetini gören şaştı kaldı! 14 yaşındaki güreşçi Türkiye ikincisi oldu! Şampiyonaya derecesi değil ismi damga vurdu
Fotoğraf Başlığı Kispetini gören şaştı kaldı! 14 yaşındaki güreşçi Türkiye ikincisi oldu! Şampiyonaya derecesi değil ismi damga vurdu

Amasya'da düzenlenen Türkiye şampiyonasında 85 kiloda Türkiye ikincisi olan 14 yaşındaki Sivaslı güreşçinin kispetindeki ismi görenler tekrar tekrar baktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aynı isim ve soyisme sahip güreşçi “Gören şaşırıyor. Benim de hoşuma gidiyor” dedi. İşte güreşçi Erdoğan’ın isminin hikayesi…

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

Türkiye Geleneksel Güreş Federasyonu tarafından Amasya'da düzenlenen Mahmut Demir Karakucak Güreşleri Minikler Türkiye Şampiyonası'na katılan bir pehlivan, yarışmaya ismiyle damga vurdu. Türkiye şampiyonasında er meydanına çıkan pehlivanın kispetindeki yazıyı gören şaştı kaldı.

Kispetini gören şaştı kaldı! 14 yaşındaki güreşçi Türkiye ikincisi oldu! Şampiyonaya derecesi değil ismi damga vurdu
Başlık ResmiKispetini gören şaştı kaldı! 14 yaşındaki güreşçi Türkiye ikincisi oldu! Şampiyonaya derecesi değil ismi damga vurdu

ŞAMPİYONAYA DAMGA VURDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile aynı isim ve soy isme sahip, Ahmet Ayık Spor Lisesi 10. sınıf öğrencisi Recep Tayyip Erdoğan’ın ismini kispette gören bir daha baktı.

Kispetini gören şaştı kaldı! 14 yaşındaki güreşçi Türkiye ikincisi oldu! Şampiyonaya derecesi değil ismi damga vurdu
Başlık ResmiKispetini gören şaştı kaldı! 14 yaşındaki güreşçi Türkiye ikincisi oldu! Şampiyonaya derecesi değil ismi damga vurdu

“İSİM VE SOYADIMI GÖREN ŞAŞIRIYOR”

14 yaşındaki Sivaslı güreşçi, 85 kiloda Türkiye ikincisi oldu. Çayırda fırtına gibi esen Erdoğan isminin hikayesini şöyle anlattı:

Ben doğmadan babamın ‘Recep' adlı amcası vefat etmiş. Babamda amcasını ve cumhurbaşkanımızı çok sevdiği için benim adımı Recep Tayyip koymuş. Kispetimdeki isim ve soyadımı gören şaşırıyor. Benim de hoşuma gidiyor.

Kispetini gören şaştı kaldı! 14 yaşındaki güreşçi Türkiye ikincisi oldu! Şampiyonaya derecesi değil ismi damga vurdu
Başlık ResmiKispetini gören şaştı kaldı! 14 yaşındaki güreşçi Türkiye ikincisi oldu! Şampiyonaya derecesi değil ismi damga vurdu

Hayvancılık ve akaryakıt satışıyla geçimini sürdüren ailenin 6 çocuğunun en küçüğü olan Erdoğan, hedefinin milli takıma seçilip uluslararası şampiyonalarda zirveye ulaşmak olduğunu söyledi. Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tanışmak istediğini belirtti.

Kispetini gören şaştı kaldı! 14 yaşındaki güreşçi Türkiye ikincisi oldu! Şampiyonaya derecesi değil ismi damga vurdu
Başlık ResmiKispetini gören şaştı kaldı! 14 yaşındaki güreşçi Türkiye ikincisi oldu! Şampiyonaya derecesi değil ismi damga vurdu

Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Amasya
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Yaşam
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
CHP’den YENİ Parti’ye geçmişti! Bülent Tezcan’ın kızı ve damadının ofisinde arama! Çuval çuval evrak çıktı
YENİ Partili Bülent Tezcan’ın kızının ofisinden çuval çuval evrak çıktı
Kaydet
Süper Lig ne zaman başlıyor? 2026-2027 Süper Lig ilk hafta fikstürü
Süper Lig ne zaman başlıyor?
Kaydet
3 ilde kötü şartlar nedeniyle denize girmek yasaklandı
3 ilde kötü şartlar nedeniyle denize girmek yasaklandı
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.