Amasya'da düzenlenen Türkiye şampiyonasında 85 kiloda Türkiye ikincisi olan 14 yaşındaki Sivaslı güreşçinin kispetindeki ismi görenler tekrar tekrar baktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aynı isim ve soyisme sahip güreşçi “Gören şaşırıyor. Benim de hoşuma gidiyor” dedi. İşte güreşçi Erdoğan’ın isminin hikayesi…

Türkiye Geleneksel Güreş Federasyonu tarafından Amasya'da düzenlenen Mahmut Demir Karakucak Güreşleri Minikler Türkiye Şampiyonası'na katılan bir pehlivan, yarışmaya ismiyle damga vurdu. Türkiye şampiyonasında er meydanına çıkan pehlivanın kispetindeki yazıyı gören şaştı kaldı.

Kispetini gören şaştı kaldı! 14 yaşındaki güreşçi Türkiye ikincisi oldu! Şampiyonaya derecesi değil ismi damga vurdu

ŞAMPİYONAYA DAMGA VURDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile aynı isim ve soy isme sahip, Ahmet Ayık Spor Lisesi 10. sınıf öğrencisi Recep Tayyip Erdoğan’ın ismini kispette gören bir daha baktı.

Kispetini gören şaştı kaldı! 14 yaşındaki güreşçi Türkiye ikincisi oldu! Şampiyonaya derecesi değil ismi damga vurdu

“İSİM VE SOYADIMI GÖREN ŞAŞIRIYOR”

14 yaşındaki Sivaslı güreşçi, 85 kiloda Türkiye ikincisi oldu. Çayırda fırtına gibi esen Erdoğan isminin hikayesini şöyle anlattı:

Ben doğmadan babamın ‘Recep' adlı amcası vefat etmiş. Babamda amcasını ve cumhurbaşkanımızı çok sevdiği için benim adımı Recep Tayyip koymuş. Kispetimdeki isim ve soyadımı gören şaşırıyor. Benim de hoşuma gidiyor.

Kispetini gören şaştı kaldı! 14 yaşındaki güreşçi Türkiye ikincisi oldu! Şampiyonaya derecesi değil ismi damga vurdu

Hayvancılık ve akaryakıt satışıyla geçimini sürdüren ailenin 6 çocuğunun en küçüğü olan Erdoğan, hedefinin milli takıma seçilip uluslararası şampiyonalarda zirveye ulaşmak olduğunu söyledi. Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tanışmak istediğini belirtti.

Kispetini gören şaştı kaldı! 14 yaşındaki güreşçi Türkiye ikincisi oldu! Şampiyonaya derecesi değil ismi damga vurdu

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Amasya Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSIAmasya

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