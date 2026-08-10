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Dünya

Tayland'da eski milletvekilinden kan donduran hareket! İdari teşkilat başkanını öldürüp canlı yayına bağlandı

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Tayland'da eski milletvekilinden kan donduran hareket! İdari teşkilat başkanını öldürüp canlı yayına bağlandı
Fotoğraf Başlığı Eski vekilden kan donduran hareket! Valiyi öldürüp canlı yayına bağlandı

Tayland’da eski bir milletvekili, Nonthaburi İdari Teşkilat Başkanı Thongchai Yenprasert’e silahlı saldırı düzenledi. Kan donduran olayın ardından bir YouTube programına telefonla bağlanan 71 yaşındaki eski siyasetçi, Yenprasert’i kendisinin vurduğunu itiraf etti.

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Zeynep Erdivanlı
ZEYNEP ERDİVANLI

Tayland'ın Nonthaburi eyaletinde eski milletvekili Chalong Reawraeng, İl İdari Teşkilat Başkanı Thongchai Yenprasert'e silahlı saldırı düzenledi.

CANLI YAYINA BAĞLANARAK İTİRAF ETTİ

Olayın ardından Reawraeng, YouTube'da canlı yayın yapan siyasi yorumcu ve eski gazeteci Anchalee Paireerak'ın programını arayarak saldırıyı anlattı. Görüşmenin bir bölümünde ne söylediği izleyiciler tarafından duyulmazken, sunucunun tepkileri saldırının ciddiyetini ortaya koydu. Anchalee'nin, "Öldü mü? Kafasından mı vurdun? Polisleri orada bekle. Hiçbir yere gitme" dediği duyuldu.

Üç dönem milletvekilliği yapan Reawraeng'in saldırıyı neden gerçekleştirdiği henüz netlik kazanmadı. Gözaltına alınırken gazetecilere konuşan eski siyasetçinin, Yenprasert'in kendisinden istediği bir iyiliği yerine getirmediği için üzgün olduğunu söylediği aktarıldı. Bu açıklama, saldırının kişisel bir husumetten kaynaklanmış olabileceği ihtimalini gündeme getirdi.

Eski vekilden kan donduran hareket! Valiyi öldürüp canlı yayına bağlandı
Başlık ResmiEski vekilden kan donduran hareket! Valiyi öldürüp canlı yayına bağlandı

BBC'nin haberine göre, saldırının hedefindeki Thongchai Yenprasert ise eski bir polis memuru. 1984 yılında polis teşkilatına katılan Yenprasert, Nonthaburi'deki çeşitli karakollarda yöneticilik yaptı ve 2004 yılında il polis teşkilatının başına getirildi. Daha sonra Nonthaburi İl İdari Teşkilat Başkanı olarak görev yapmaya başladı.

Nonthaburi'deki saldırı, eyalette yalnızca üç gün önce yaşanan başka bir silahlı saldırının ardından gerçekleşti. 14 yaşındaki bir çocuk, evinde büyükanne ve büyükbabasını öldürdükten sonra okulunda öğretmen ve öğrencilere ateş açmış, ardından intihar etmişti. Yetkililer, iki olay arasında herhangi bir bağlantı bulunmadığını açıkladı.

Eski milletvekili Reawraeng'in saldırısına ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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