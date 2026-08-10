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DGS sonuç haftasına girildi! DGS 2026 sonuçları ne zaman açıklanacak?

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DGS sonuç haftasına girildi! DGS 2026 sonuçları ne zaman açıklanacak?
Fotoğraf Başlığı DGS sonuç haftasına girildi! DGS 2026 sonuçları ne zaman açıklanacak?

İki yıllık ön lisans eğitimlerini dört yıllık lisans programlarına tamamlamak isteyen adayların katıldığı 2026 Dikey Geçiş Sınavı'nda (DGS) sonuç haftasına girildi. Yayımlanan takvime göre, DGS 2026 sonuçları ağustos ayının ortasına doğru ilan edilecek. Peki, DGS 2026 sonuçları ne zaman açıklanacak?

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2026 Dikey Geçiş Sınavı'nda (DGS) sonuçları için geri sayım sürüyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2 yıllık üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyenler için düzenlenen 2026 Dikey Geçiş Sınavı (2026-DGS) 19 Temmuz tarihinde yapılmıştı. Üzerinden sınavın üzerinden günler geçmesi nedeniyle sonuç beklentileri hız kazandı. Peki, DGS 2026 sonuçları ne zaman açıklanacak?

DGS sonuç haftasına girildi! DGS 2026 sonuçları ne zaman açıklanacak?
Başlık ResmiDGS sonuç haftasına girildi! DGS 2026 sonuçları ne zaman açıklanacak?

DGS 2026 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınavın sonuçları 13 Ağustos'ta açıklanacak ve sadece 2026-2027 eğitim öğretim yılı için yapılacak yerleştirmede geçerli olacak. daylar DGS sonuçlarını, ÖSYM'nin resmi sonuç açıklama adresi olan sonuc.osym.gov.tr internet sitesi üzerinden öğrenebilecek. T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sisteme giriş yapan adaylar, sınav sonuç belgelerine ulaşabilecek. Ayrıca sonuçlar ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) mobil uygulaması aracılığıyla da sorgulanabilecek.

DGS puanları, adayların sınav sonuçlarından hesaplanan sözel ve sayısal standart puanlarının ve ön lisans öğrenimlerinde elde ettikleri akademik not ortalamalarından hesaplanan ön lisans başarı puanlarının (ÖBP) belli katsayılarla çarpılarak toplanmasıyla elde edilecek.

Editör : ÖZGE YİĞİT
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