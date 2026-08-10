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Dünya

Yol kenarındaki valiz polisi alarma geçirdi! Bebek cesedi sanmışlardı, gerçek sonradan çıktı

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Yol kenarındaki valiz polisi alarma geçirdi! Bebek cesedi sanmışlardı, gerçek sonradan çıktı
Fotoğraf Başlığı Yol kenarındaki valiz polisi alarma geçirdi! Bebek cesedi sanmışlardı, gerçek sonradan çıktı

Avustralya’da yol kenarına atılmış bir valizde ‘bebek’ cesedi bulan iki kişi, polisi alarma geçirdi. Olay yerine gelen ekiplerin incelemesi sonucu, valizin içinde bulunan ve üzerinde kıyafetleri ile saçları olan ‘bebeğin’ son derece gerçekçi bir ‘oyuncak’ olduğu ortaya çıktı.

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Avustralya’da dün araçla seyahat eden iki kişi, Oallen kasabasında yol kenarına atılan bir valizin içinde insan cesedi olduğuna dair polise ihbarda bulundu. İhbarı ardından harekete geçen polis, olayla ilgili cinayet soruşturması başlattı.

Soruşturma kapsamında yapılan detaylı incelemede, valizin içerisinde üzerinde kıyafetler bulunan, saçları ve burun piercingi olan gerçeğe çok yakın bir oyuncak bebek olduğu tespit edildi.

"SON DERECE GERÇEKÇİYDİ"

Polis yaptığı açıklamada, cismin üzerinde morluk ve sıyrıklara benzeyen izler bulunduğunu ve ekiplerin valizi detaylı incelemediğini aktardı. Polis, "Özellikle dün ve bugün olduğu gibi kötü hava şartlarıyla karşılaştığımızda, olay yerindeki delillerin ve kalıntıları fazla hareket ettirmek istemiyoruz" ifadelerini kullanarak, söz konusu cismin "son derece gerçekçi" olduğunu belirtti.

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Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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