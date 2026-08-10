Lisans mezunu olup ön lisans KPSS puanıyla tercih yapmak isteyen adaylar, ön lisans düzeyinde gerçekleştirilen sınava katılıp katılamayacağını araştırıyor. ÖSYM'nin 2026 KPSS kılavuzunda adayların sınava girebileceği öğrenim düzeyine ilişkin kurallar ise duyuruldu. Peki, lisans mezunu ön lisans KPSS'ye girebilir mi? İşte detaylar...

2026-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 6 Eylül 2026 tarihinde yapılacak. Alan Bilgisi oturumlarının birinci günü 12 Eylül 2026, ikinci günü ise 13 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. 2026-KPSS Ön Lisans sınavı ise 4 Ekim 2026 Pazar günü saat 10.15'te gerçekleştirilecek. Peki, lisans mezunu ön lisans KPSS'ye girebilir mi? Hem lisans KPSS hem de ön lisans KPSS sınavına girilebiliyor mu?

Lisans mezunu ön lisans KPSSye girebilir mi?

LİSANS MEZUNU ÖN LİSANS KPSS'YE GİREBİLİR Mİ?

Lisans mezunu olan adaylar KPSS Ön Lisans sınavına giremez. ÖSYM'nin 2026 KPSS kılavuzunda adayların mezun oldukları en üst öğrenim düzeyinden sınava girmeleri gerektiği belirtiliyor.

Bu nedenle lisans diplomasına sahip bir aday daha önce ön lisans eğitimi tamamlasa dahi ön lisans KPSS'ye giremiyor.



Lisans mezunu ön lisans KPSSye girebilir mi?

HEM KPSS LİSANS HEM ÖN LİSANS KPSS'YE GİRİLEBİLİR Mİ?

Adaylar hem KPSS Lisans hem de KPSS Ön Lisans sınavına giremez. ÖSYM aynı yıl içerisinde farklı öğrenim düzeylerindeki KPSS oturumlarına birlikte başvurulmasının mümkün olmadığını KPSS kılavuzunda duyurdu.

2026-KPSS Lisans'a başvuran adayların 2026-KPSS Ön Lisans veya Ortaöğretim sınavlarına başvuruları sistem tarafından engelleniyor.



Lisans mezunu ön lisans KPSSye girebilir mi?

2026 KPSS LİSANS SINAVI NE ZAMAN?

2026-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 6 Eylül 2026 tarihinde yapılacak. Alan Bilgisi oturumlarının birinci günü 12 Eylül 2026, ikinci günü ise 13 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

Lisans mezunu ön lisans KPSSye girebilir mi?

2026 KPSS ÖN LİSANS SINAVI NE ZAMAN?

2026-KPSS Ön Lisans sınavı 4 Ekim 2026 Pazar günü saat 10.15'te gerçekleştirilecek.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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