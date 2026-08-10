Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos 2025’te meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin üzerinden bir yıl geçti. Afetin ardından başlatılan yeniden inşa çalışmalarında sona yaklaşılırken, Sındırgı ve Bigadiç’te toplam 1121 konut ve köy evi tamamlanma aşamasına geldi. Bakan Murat Kurum, yeni yuvaların anahtarlarının çok yakında hak sahiplerine teslim edileceğini açıkladı.

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos 2025’te meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından başlatılan yeniden inşa çalışmalarında sona yaklaşıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bölgede yükselen afet konutlarının anahtarlarının kısa süre içerisinde hak sahiplerine teslim edileceğini açıkladı.

Sındırgı depremi sonrası büyük dönüşüm! 1 yılda 1121 konut ve köy evi

"ANAHTARLARI ÇOK YAKINDA TESLİM EDECEĞİZ"

Depremin yıl dönümünde sosyal medya hesabından bölgedeki son duruma ilişkin paylaşım yapan Bakan Kurum, çalışmaların son aşamaya ulaştığını belirtti.

Kurum, paylaşımında, "Bu millet yalnız kalmadı. Yalnız bırakmadık, bırakmayız. Bir yıl önce depremin yaralarını sarmak için seferber olduğumuz Sındırgı'da, bugün yeni yuvalarımız yükseliyor. Son aşamaya geldiğimiz inşa çalışmalarında anahtarları çok yakında teslim edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum

HASAR TESPİTİ BİR AYDA TAMAMLANDI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamada, depremin ardından bölgede yürütülen hasar tespit çalışmalarının bir ay içerisinde tamamlandığı bildirildi. Bakan Kurum’un talimatıyla Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) koordinasyonunda yeniden inşa sürecinin başlatıldığı kaydedildi.

Sındırgı, ilk depremin ardından 27 Ekim 2025’te bir kez daha 6,1 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Bölgede artçı sarsıntılar da uzun süre devam etti.

Sındırgı depremi sonrası büyük dönüşüm! 1 yılda 1121 konut ve köy evi

1121 KONUT VE KÖY EVİNDE SONA GELİNDİ

İki büyük depremin ardından yürütülen çalışmalar kapsamında Sındırgı ve Bigadiç’te bir yıl içerisinde 1121 köy evi ve konutun yanı sıra 36 iş yeri, 23 ahır ve bir caminin inşasında tamamlanma aşamasına gelindi.

Bakan Kurum’un paylaşımında, bölgede yapılan yeni afet konutlarının görüntülerinin yanı sıra hak sahibi vatandaşların değerlendirmelerinin yer aldığı bir video da paylaşıldı.

Sındırgı depremi sonrası büyük dönüşüm! 1 yılda 1121 konut ve köy evi

"OLMAZ DEDİKLERİ OLDU"

Videoda konuşan depremzede Harun Akbaş, afet konutlarının beklediklerinden çok daha hızlı şekilde inşa edildiğini söyledi.

Bu kadar hızlı olmasını kimsenin aklından geçiremediğini kaydeden Akbaş, "Muhalefet 'olmaz, imkanı yok' dedi. 'Olmaz' dedikleri oldu. Hayalleri yetmiyordu, ama yaptılar. Evler meydanda, işte görünüyor. Görünen köy kılavuz istemez. Sadece söz verip de sözü tutmak değil, onun üzerine çıktılar. Nerede yalnız kalacağız ki? Bu millet yalnız kalmadı. Evlerimizde mutlu yaşarız. Hükümetimize dua ederiz. Gerçekten çok güzel olmuş." dedi.

Sındırgı depremi sonrası büyük dönüşüm! 1 yılda 1121 konut ve köy evi

"GECE DAHİ ÇALIŞTILAR"

Depremzede Ali Koyun da depremde evlerinin yıkıldığını belirterek, yaşanan felaketin ardından devletin kendilerine sahip çıktığını ifade etti.

Koyun, "O acıyı yaşadık. Evimiz göçtü, yıkıldı. Ama devlet bak arkamızda durdu, bize evleri yaptılar. 'Çok kısa zamanda da teslim edeceğiz' diyorlar. 'Devlet desteğiyle yapılan bir şey mutlaka güzel olur' dedik. 'Bize de devlet sahip çıkar, yapar' dedik. Gece dahi çalıştılar. Devletimiz hakkını verdi. Çok güzel oldu. Başlanmış iş, bitmiş sayılır. Bir ay içerisinde her şey biter." diye konuştu.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Yazar : TÜRKİYE GAZETESİ Kaynak: HABER MERKEZİ

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