Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) 1200 sözleşmeli antrenör alımı için başvuru süreci başladı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinde istihdam edilmek isteyen adaylar, GSB antrenör alımı başvuru şartları, KPSS puanı ve başvuruların nasıl yapılacağını araştırıyor. Başvuru sürecinde adayların genel koşulların yanı sıra tercih edecekleri spor dalı için belirlenen özel şartları da taşıması gerekiyor.

GSB 1200 antrenör alımı başvuruları 10 Ağustos'ta başvuruların başlaması itibarıyla adayların gündeminde yer alıyor. Bakanlığın taşra teşkilatındaki Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinde görevlendirilmek üzere yapılacak alımlarda KPSS puanı, mezuniyet ve antrenörlük belgesi gibi kriterler dikkate alınacak. Adaylar başvuru işlemlerini belirlenen süre içerisinde elektronik ortamda tamamlayabilecek.

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 1200 ANTRENÖR ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI!

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından toplam 1200 sözleşmeli antrenör istihdam edilecek. Alımın 1022 kişilik bölümü 2024 KPSS B Grubu P3 puanı üzerinden gerçekleştirilecek. Ayrıca millilik şartlarını taşıyanlar arasından ilan edilen spor dalı ve kontenjan sayısınca da 29 spor dalında toplam 178 sözleşmeli antrenör alımı gerçekleştirilecek.

KPSS kapsamında yapılacak alımda, her spor dalı ve il için belirlenen kontenjanın üç katına kadar aday, en yüksek KPSS puanından başlanarak sözlü ve uygulamalı sınava çağrılacak. Adayların sınavda başarılı sayılabilmesi için sözlü ve uygulamalı sınav puanının en az 70 olması gerekiyor. Nihai başarı sıralamasında ise sözlü ve uygulamalı sınav puanı esas alınacak.

GSB 1200 antrenör alımı başvuruları başladı! Şartları neler?

GSB 1200 ANTRENÖR ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

GSB sözleşmeli antrenör alımına başvuracak adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olması gerekiyor. Adayların ayrıca lisans düzeyinde spor bilimleri alanında örgün eğitim veren bölümlerden mezun olması ve 2024 KPSS P3 puan türünden en az 50 puan almış olması şartı aranıyor. Görevin devamlı yapılmasına engel sağlık sorununun bulunmaması, tam zamanlı çalışmaya engel bir durumun olmaması ve güvenlik soruşturması ile arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması da genel şartlar arasında bulunuyor.

Başvurularda spor dalına göre özel koşullar da uygulanacak. Genel olarak adaylardan başvurdukları branşta en az temel antrenörlük (ikinci kademe) düzeyinde belge istenirken futbol için en az TFF Grassroots C, yüzme branşında ise ikinci kademe antrenörlük belgesine ek olarak geçerliliği bulunan en az Bronz Cankurtaran Belgesi gerekiyor. Rekreatif spor antrenörlüğünde ise Pilates, Wellness, Fitness veya Step-Aerobik alanlarından birinde en az ikinci kademe antrenörlük/eğitmenlik belgesi şartı aranıyor.

GSB 1200 antrenör alımı başvuruları başladı! Şartları neler?

GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

GSB antrenör alımı başvuruları 10 Ağustos 2026'da başladı ve 14 Ağustos 2026 saat 17.00'de sona erecek. Başvurular e-Devlet üzerinden Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım sistemi aracılığıyla elektronik ortamda gerçekleştirilecek.

Adaylar şartlarını taşıdıkları ilanlar kapsamında bir spor dalı ve bir il için başvuruda bulunabilecek. Mezuniyet ve KPSS bilgileri ilgili kamu sistemlerinden alınırken, gerekli durumlarda diploma veya mezuniyet belgesi ile branşa ilişkin antrenörlük belgelerinin sisteme yüklenmesi gerekecek. Yüzme branşına başvuran adayların geçerli Bronz Cankurtaran Belgesini de sunması gerekiyor. Başvuruların tamamlanmasının ardından adaylar sürece ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı üzerinden takip edebilecek.

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