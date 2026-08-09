Türk Standardları Enstitüsü (TSE) merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere toplam 129 idari hizmet sözleşmeli personel alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Duyuru sonrası ise ''TSE 129 personel alımı başvuruları ne zaman, şartlar neler?'' sorusu gündeme getirildi. Farklı eğitim düzeylerinden adayların başvurabileceği ilanda TSE uzman yardımcısı, mühendis, kimyager, hemşire, memur, tekniker, koruma ve güvenlik görevlisi, teknisyen, odacı, bahçıvan ve şoför kadroları bulunuyor.

Adaylar başvurularını e-Devlet üzerinden Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım platformundan gerçekleştirecek. TSE'nin internet sitesindeki Duyurular bölümünde ilan yayımlandıktan sonra başvuru ekranına erişilebilecek. Başvurular için Kariyer Kapısı platformuna e-Devlet şifresiyle giriş yapılması ve ilanda istenen belgelerin sisteme yüklenmesi gerekiyor. Peki, TSE 129 personel alımı başvuruları ne zaman, şartlar neler?

TSE 129 personel alımı başvuruları ne zaman, şartlar neler? İşte kadro dağılımı

TSE PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

TSE'nin 129 kişilik personel alımı için başvurular 21 Ağustos 2026 Cuma günü başlayacak. Adayların başvurularını tamamlamak için 11 Eylül 2026 saat 23.59'a kadar süresi bulunacak. Başvuru işlemleri elektronik ortamda gerçekleştirilecek.



TSE 129 personel alımı başvuruları ne zaman, şartlar neler? İşte kadro dağılımı

TSE PERSONEL ALIMI GENEL ŞARTLARI NELER?

TSE ilanına başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşıması gerekiyor. Bunun yanı sıra adayların başvurdukları pozisyon için ilanda belirtilen öğrenim programından mezun olması şartı aranıyor. Bazı pozisyonlar için 35 yaş sınırı da şartlar arasında.

BAŞVURU ŞARTLARI

Adaylar sözlü sınava başvuruda bulunabilmek için;

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları

taşımak.

2) Tabloda belirtilen öğrenim programlarından mezun olmak. (Yükseköğretim Kurulunca

tabloda yer alan bölüm mezunları ile eşdeğer haklara sahip olduğuna karar verilen yurt içindeki

yükseköğretim kurumları ile denklik belgesi verilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından

mezun olanlar da diğer koşulları taşımaları ve başvuru esnasında gerekli belgeleri ibraz etmeleri

kaydıyla müracaat edebileceklerdir.)

3) Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak,

askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş ya da yedek sınıfa

geçirilmiş olmak.

4) Tabloda belirtilen 1 ila 9 numaralı TSE Uzman Yardımcılığı pozisyonuna yapılacak

başvurularda, son müracaat tarihi itibarıyla son 5 (beş) yıl içerisinde yapılan Yabancı Dil Bilgisi

Seviye Tespit Sınavından (YDS/e-YDS) en az 70 ve üzeri puan veya Ölçme, Seçme ve

Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve

uluslararası geçerliliği bulunan başka bir puana sahip olmak.

5) Tabloda belirtilen 14 ila 18 numaralı Mühendis ve Kimyager pozisyonlarına yapılacak

başvurularda, son müracaat tarihi itibarıyla son 5 (beş) yıl içerisinde yapılan Yabancı Dil Bilgisi

Seviye Tespit Sınavından (YDS/e-YDS) en az 55 ve üzeri puan veya Ölçme, Seçme ve

Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve

uluslararası geçerliliği bulunan başka bir puana sahip olmak.

6) TSE Uzman Yardımcılığı pozisyonu için sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü

itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01/01/1991 ve sonraki tarihlerde doğmuş olmak).

7) Hemşire pozisyonu için;

Diğer sağlık personeli sertifikasına sahip olmak.

8) Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Erkek) pozisyonu için;

a) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik

kartına (silahlı ibareli) sahip olmak,

b) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesi hükmü

gereğince Güvenlik Soruşturması olumlu olmak,

c) 170 cm’den kısa boylu olmamak. Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki

rakamı ile kilosu arasındaki fark 13’ten fazla, 17’den az olmamak, (Örneğin;180 cm boyunda olan

bir adayın kilosunun 80+13=93’ten fazla, 80-17=63’ten az olmaması gerekmektedir.)

d) Bu pozisyonda vardiya sistemi uygulanacağından gece ve gündüz, iç ve dış mekânda

vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.

9) Teknisyen pozisyonu için;

En az fiilen 1 yıl (360 gün) mezun olduğu lise bölümüne uygun bir işte çalıştığını

belgelemek (e-Devletten alınacak meslek kodunu gösterir barkodlu SGK hizmet dökümü belgesi,

SGK hizmet dökümü belgesinde meslek kodunun yer almaması durumunda ise çalışmış oldukları

Kurum/Firma/İş Yerinden istenen tecrübe şartı alanında çalışmış olduklarına dair onaylı çalışma

belgesi).

10) Tablonun 30 numaralı kısmındaki Odacı (Garsonluk Hizmetleri) pozisyonu için;

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında Yiyecek İçecek Hizmetleri alanı altındaki

Servis dalında kalfalık/ustalık belgesine sahip olmak.

En az fiilen 3 yıl (1080 gün) istenilen meslek kodlarında çalıştığını belgelemek (eDevletten alınacak 5131.02, 5131.04, 5131.05, 5131.06, 5131.10 meslek kodunu gösterir

barkodlu SGK hizmet dökümü belgesi, SGK hizmet dökümü belgesinde meslek kodunun yer

almaması (boş olması) durumunda ise çalışmış oldukları Kurum/Firma/İş Yerinden istenen

tecrübe şartı alanında çalışmış olduklarına dair onaylı çalışma belgesi).

11) Tablonun 31 numaralı kısmındaki Odacı (Hizmetli) pozisyonu için;

En az fiilen 1 yıl (360 gün) istenilen meslek kodlarında çalıştığını belgelemek (eDevletten alınacak 9112.01, 9112.02, 9112.03, 9112.04, 9112.05, 9112.06, 9112.07, 9112.08,

9112.09, 9112.12, 9112.13, 9112.16, 9112.17, 9622.01, 9613.01, 9613.02, 9613.03, 9613.04,

9613.05, 7133.02, 9629.09, 5151.04, 9611.01, 9123.01 meslek kodunu gösterir barkodlu SGK

hizmet dökümü belgesi, SGK hizmet dökümü belgesinde meslek kodunun yer almaması (boş

olması) durumunda ise çalışmış oldukları Kurum/Firma/İş Yerinden istenen tecrübe şartı alanında

çalışmış olduklarına dair onaylı çalışma belgesi).

12) Tablonun 33 numaralı Şoför pozisyonu için;

Son başvuru tarihi itibariyle en az 3 yıllık -B- sınıfı (manuel) sürücü belgesine sahip

olmak.

13) Tablonun 34 numaralı Şoför pozisyonu için;

Son başvuru tarihi itibarıyla en az 3 yıllık -D- sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

14) Adayların, yukarıda belirtilen sınava katılma ve başvuru şartlarını kanıtlayıcı bilgi ve

belgeleri elektronik ortamda taratıp başvuru formunun ilgili bölümlerine eklemeleri zorunludur.

15) Başvurular il bazında yapılacak olup adaylar, tabloda yer alan pozisyonlardan sadece

biri için başvuruda bulunabilecektir. Birden fazla pozisyon ve il için başvuran adayların

başvuruları geçersiz sayılacaktır.

16) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli personel statüsünde görev

yapanların/yapmış olanların ilgili yıllara ait Genel Yatırım ve Finansman Programına İlişkin

Cumhurbaşkanı Kararının Eki Kararında Sınavlar başlıklı 7’nci maddesinin 4’üncü fıkrasında yer

alan “…sözleşmeli personel pozisyonlarına atananlar işe başlama tarihinden itibaren 3 yıl

geçmedikçe; mesleğe özel yarışma sınavıyla yardımcı olarak atanan kadrolar ile bulunulan

pozisyondan farklı ve öğrenim durumu itibariyle ihraz ettikleri unvanlı kadro ve pozisyonlara

yapılacak atamalar hariç olmak üzere halen görev yaptıkları kuruluşlara veya diğer kamu kurum

ve kuruluşlarına atanamaz. Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar

Hakkında Genel Yönetmelik kapsamında merkezi yerleştirme işlemlerine ve bu maddenin ikinci

fıkrası kapsamında yapılacak ilanlara başvuramaz, yerleştirilseler dahi atama işlemleri yapılmaz.”

hükme istinaden adayların, belirtilen istisnalar hariç olmak üzere bulunduğu pozisyondan son

başvuru tarihi itibarıyla üç (3) yıllık hizmet süresini tamamlamadıkça başvuruları geçersiz

sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

17) Adaylar, yerleştikleri illerde en az 5 (beş) yıl çalışmayı kabul ve taahhüt etmiş sayılır.

18) Türkiye’nin her yerinde ve her türlü iklim ve yolculuk şartında görevini devamlı

yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak.

19) Adayların başvuru işlemini tamamlandıktan sonra “Başvurularım” ekranından

başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. “Başvurularım”

ekranından “Başvuru Alındı” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye

alınmayacaktır. Bu hususta sorumluluk başvuru yapan adaya aittir.

20) Tablonun 12 numaralı kısmında yer alan pozisyon kapsamında istihdam edilecek

personel, Enstitümüzün Helal Belgelendirme Faaliyetlerinde görev alacaktır.

21) Ankara iline alınacak personel, Ankara Kalite Kampüsü (Temelli/Sincan)

yerleşkesinde görev yapacaktır.

TSE 129 personel alımı başvuruları ne zaman, şartlar neler? İşte kadro dağılımı

TSE 129 KADRO DAĞILIMI

TSE'nin 129 kişilik personel alımında kadrolar şu şekilde;

TSE uzman yardımcısı: 25

Mühendis: 10

Kimyager: 2

Hemşire: 2

Memur: 28

Tekniker: 7

Koruma ve güvenlik görevlisi: 19

Teknisyen: 4

Odacı: 25

Bahçıvan: 2

Şoför: 5

TSE 129 personel alımı başvuruları ne zaman, şartlar neler? İşte kadro dağılımı

TSE 129 personel alımı başvuruları ne zaman, şartlar neler? İşte kadro dağılımı

TSE 129 personel alımı başvuruları ne zaman, şartlar neler? İşte kadro dağılımı

TSE 129 personel alımı başvuruları ne zaman, şartlar neler? İşte kadro dağılımı

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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